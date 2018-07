Đột nhập nghĩa địa máy bay tiền tỷ của Không quân Pháp

Theo Nhiếp ảnh gia Martin Briquet, người phát hiện ra nghĩa địa máy bay La Casse Mirage cho biết, đây thực chất là một căn cứ không quân bị bỏ quên và là nơi Không quân Pháp tập kết các máy bay cũ của mình. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia này lại không tiết lộ vị trí chính xác của La Casse Mirage vì một số lý do. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Cũng theo Martin Briquet, đường đến La Casse Mirage là hành trình cuối cùng của các chiến đấu cơ lừng danh một thời của Không quân Pháp cũng như một số phương tiện chiến tranh khác của lực lượng không quân nhất nhì châu Âu này. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Trong số những máy bay nằm đây có các phiên bản của tiêm kích Dassault Mirage, cường kích Sepecat Jaguar, vận tải cơ hạng nhẹ Transall C-160, máy bay huấn luyện phản lực Fouga CM.170 Magister cùng nhiều chủng loại máy bay khác. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Khác biệt cơ bản giữa La Casse Mirage với các nghĩa địa máy bay khác trên thế giới điển hình là Davis-Monthan của Mỹ đó là “các vị khách” của La Casse Mirage sẽ mãi mãi nằm lại đây và không có cơ hội quay lại bầu trời và sẽ bị tháo dỡ chỉ sau vài năm. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Các máy bay nằm lại La Casse Mirage hầu như chỉ còn lại bộ khung, hệ thống điện tử hàng không, vũ khí cùng nhiều bộ phận khác đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Những chiếc trong tình trạng tốt nhất nhiều khả năng sẽ được chuyển giao hoặc bán cho các bảo tàng không quân của Pháp hay ở đâu ở châu Âu. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Hàng dài những chiếc Dassault Mirage tại La Casse Mirage hầu như chúng đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng và không có khả năng phục hồi. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Thậm chí “hậu bối” Dassault Mirage 2000 cũng trong tình trạng tương tự. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Còn đây là những chiếc cường kích Sepecat Jaguar. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Các dòng máy bay vận tải quân sự cũ của Pháp cũng được tập trung về đây và đợi tháo dỡ, nếu may mắn có lẽ người ta sẽ lãng quên và để chúng nằm lại mãi mãi tại nơi này. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Một vài chiếc C-160 đã nằm lại đây nhiều thập kỷ hầu hết chúng đều đã hết niên hạn hoạt động từ lâu. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Xác của những chiếc phản lực cơ đã được “xẻ thịt” tại La Casse Mirage. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Kết thúc chuyến tham quan, Martin Briquet cho biết không nhiều người có may mắn được đi dạo giữa hàng dài chiến đấu cơ từng một thời làm mưa làm gió trên bầu trời tại La Casse Mirage. Nguồn ảnh: Martin Briquet. Mời độc giả xem video: Bay cùng tiêm kích Dassault Mirage 2000 có gì đặc biệt? (nguồn Tibo InShape)

