Nóng: Xe tuần tra Thổ Nhĩ Kỳ trúng bom trên đường M4, nhiều thương vong

Theo thỏa thuận ngừng bắn ký giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Moscow ngày 5/3 vừa qua, có điều khoản quy định Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Nga sẽ tiến hành các cuộc tuần tra chung trên đường cao tốc M4 tại Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Nga sẽ thiết lập hành lang an toàn 6km về phía Bắc và 6km về phía Nam từ đường quốc lộ M4. Bắt đầu từ ngày 15/3/2020 sẽ tiến hành tổ chức các cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, dọc theo quốc lộ M4, từ thị trấn Tarnbah cách thành phố Saraqeb 2km, đến thị trấn Ain Al-Hour. Nhưng ngay trong đợt tuần tra chung đầu tiên giữa Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/3, đã diễn ra không suôn sẻ. Đoàn xe tuần tra chung bị chặn lại; lực lượng phiến quân không sử dụng vũ lực, nhưng tất cả các mánh khóe đã được sử dụng; họ sử dụng đám đông có cả phụ nữ và trẻ em ngăn cản, đốt lốp xe, lập nhiều vật cản đường và một đoạn đường bị đào. Cuối cùng, cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phải dừng lại. Trước chuyến tuần tra chung, vào ngày 14/3, một đơn vị của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hành quân đến khu vực này và cố gắng chấm dứt tình trạng biểu tình, để mở thông đường cao tốc. Tuy nhiên, những người biểu tình đã từ chối sơ tán, buộc nhóm binh sĩ Thổ phải rút lui. Sau đó Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục các cuộc tuần tra trên đường cao tốc M4, bất chấp sự đe dọa của phiến quân; tuy nhiên trong cuộc tuần tra vào ngày 27/5, đoàn xe tuần tra Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiết bị nổ tự chế phát nổ, khi đoàn đang di chuyển trên đường cao tốc, gần thị trấn al-Gassaneyah. Hậu quả của vụ tấn công làm một binh sĩ và một sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ bị thương nặng. Ngoài ra, còn một số thương vong đang chờ xác nhận tình trạng. Sau khi vụ tấn công xảy ra, máy bay trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán các binh sĩ nước này khỏi hiện trường vụ nổ. Trong khi đó, hãng tin đối lập Enab Baladi cho biết, một đoàn xe Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hư hại, do ảnh hưởng của một vụ nổ lớn tại một trụ sở của Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) liên kết với al-Qaeda. Vụ nổ lớn bí ẩn đã quét sạch trụ sở của TIP. Trụ sở của TIP được đặt gần al-Gassaneyah, thị trấn này có vai trò hết sức quan trọng, án ngữ đường cao tốc M4, nối các thành phố Lattakia và Aleppo. Hiện tại TIP chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), sáu kẻ khủng bố người Uyghur đã thiệt mạng trong vụ nổ. Đến này, vẫn không có nước nào hay nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ. Theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/3, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thông xe và bảo đảm an toàn trên đường cao tốc M4, kết nối các thành phố Lattakia và Aleppo. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể thực hiện được, vì những kẻ khủng bố vẫn đang chặn một số đoạn trên đường cao tốc qua tỉnh Idlib. Bất chấp sự hiện diện lớn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các nhóm cực đoan đã cương quyết phản đối việc thực hiện thỏa thuận giảm leo thang ở miền nam Idlib; chống lại việc thực hiện thỏa thuận giảm leo thang xung đột; chống các cuộc tuần tra của quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4. Hiện nay, hai nhóm cực đoan có tư tưởng chống đối là Houras al-Din và Đảng Hồi giáo Turkistan, đang tích cực tuyển dụng thành viên mới và đào tạo họ trong các trại huấn luyện được xây dựng tại Idlib. Trong bối cảnh này, một vòng leo thang xung đột mới chỉ là vấn đề thời gian. Video Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hai máy bay Syria - Nguồn: Sputnik Việt Nam

