Nóng: Xe tăng T-90 trúng tên lửa đồng đội, vỡ nát tan tành!

Vụ bắn nhầm nghiêm trọng được cho là xảy ra tại thao trường Astrakhan trong một cuộc tập trận có lẽ là quy mô nhỏ của Quân đội Nga. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe tăng T-90 đã bị cháy đen thui ở một bên thân xe, phần còn lại thì không rõ ràng. Theo một số nguồn tin không chính thức, chiếc T-90 bị đồng đội bắn nhầm bằng tên lửa chống tăng có điều khiển 9M113 Konkurs từ bệ phóng đặt trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Quả đạn đi vào phía sau tháp pháo thổi bay thùng đựng đồ bên phải và gây ra một vụ cháy. Rất may, dường như viên đạn chỉ sượt qua mà không tấn công thẳng vào giáp xe nên có thể là kíp lái sẽ không chịu quá nhiều thương tích nặng nề. Mặc dù giáp xe tăng T-90A được đánh giá là siêu dày, thế nhưng hầu như các thiết kế xe tăng quá khứ và hiện tại thì phần đuôi tháp vẫn là mỏng nhất, chúng cũng không được trang bị giáp tăng cường ở các phần đuôi. Thế cho nên nếu trúng đạn vào vị trí đuôi xe hay đuôi tháp pháo thì hầu như mọi xe tăng đều hứng chịu thiệt hại nặng nề. Trong ảnh là một chiếc T-90A của Quân đội Syria sau khi trúng đạn vẫn còn nguyên vẹn giáp trước phủ giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-5. Ước tính, vỏ giáp của T-90A có độ bền tương đương 550mm thép cán (khi chống chọi với đạn động năng APFSDS) hay 650mm (khi chống đạn nổ lõm - HEAT). Khi được trang bị thêm giáp phản ứng nổ thế hệ 2 là Kontakt-5 thì thông số này tăng lên 800-830mm (chống đạn APFSDS) và 1.150-1.350mm thép (chống đạn HEAT). Nếu đem so với thông số xuyên của tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs thì lớp giáp trước T-90A thừa sức có thể kháng cự. Theo các tài liệu được công bố, phiên bản 9M113M Konkurs-M trang bị đầu nổ kiểu tandem có thể xuyên 800mm thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ (ERA). Tuy nhiên, nếu điểm tiếp xúc là phía sau tháp pháo thì thông số này thừa sức thổi bay tháp pháo chiếc T-90. Thật may mắn là quả đạn chỉ sượt qua, dù vậy nó gây ra vụ cháy nổ nhỏ khiến chiếc T-90 đen thui, hỏng toàn bộ khí tài trên tháp pháo. Hình ảnh chụp từ trên xuống cho thấy rõ vị trí đặt bệ phóng tên lửa 9M113 Konkurs trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Tên lửa có tầm bắn từ 70m tới 4.000m. Hiện vẫn chưa rõ vì sao pháo thủ của BMP-2 lại phóng nhầm đạn vào chiếc T-90, tên lửa 9M113 Konkurs sử dụng hệ dẫn đường kiểu cũ - Người phóng theo dõi vị trí của một đèn hồng ngoại ở phía sau của tên lửa để điều chỉnh tên lửa đến mục tiêu - và truyền lệnh thích hợp đến tên lửa thông qua một dây mảnh được nói đằng sau tên lửa. Hầu như người phóng sẽ phải bám sát đường đi của tên lửa tới khi trúng mục tiêu, do vậy nếu phát hiện sai sót họ có thể sửa sai ngay. Một vấn đề nữa cũng cần làm rõ là hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1 trên xe tăng T-90A thời điểm bị tấn công nhầm có đang hoạt động hay không, nếu không thì đó là chuyện bình thường, còn nếu có mà không thể báo động cho kíp lái về tên lửa đang lao tới thì sẽ là câu chuyện dài. Video Xe tăng T 90 Việt Nam lần đầu phô diễn lá chắn Shtora - Nguồn: QPVN

