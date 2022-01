Nóng: Tàu ngầm Nga mất dấu trong lãnh hải NATO 7 ngày

Trong ngày thứ bảy liên tiếp, chiếc tàu ngầm lớp Kilo của hải quân Nga, đã khiến bộ chỉ huy NATO và Lầu Năm Góc lo lắng; vì tàu ngầm Nga được phát hiện lần cuối trên khu vực Malta và Sicily tại Địa Trung Hải. Đồng thời, tàu ngầm Nga không xuất hiện ngoài khơi bờ biển Syria, không vượt qua eo biển Bosphorus và kênh đào Suez. Theo phán đoán, tàu ngầm của Nga vẫn bám theo nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ, khi nhóm tàu sân bay này, đang có kế hoạch áp sát và tấn công khu vực Donbass. Một vài giờ trước, một máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, cũng đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày để tìm kiếm tàu ngầm diesel-điện của Nga ở trung tâm Địa Trung Hải. Hiện nay tàu ngầm của Nga, đang hoạt động trong khu vực, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nhóm tấn công tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, ở phía đông Địa Trung Hải, một số máy bay săn ngầm của NATO, cũng như cũng đang cố gắng tìm kiếm chiếc tàu ngầm của Nga trong khu vực này. Theo thông tin, tàu ngầm Nga đã “biến mất không dấu vết” và vị trí hiện tại của nó vẫn chưa được xác định. Điều khá đáng chú ý là một chiếc máy bay Tu-154 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng được bắt gặp ở khu vực này. Tuy nhiên, mục đích của chuyến bay vẫn chưa được làm rõ, không loại trừ khả năng chuyến bay này có thể được kết hợp với việc tìm kiếm tàu ngầm. Theo truyền thông Nga, tàu ngầm Nga đang bị NATO truy tìm được cho là lớp Kilo của Hạm đội Biển Đen mang tên Novorossiysk. Trước đó, hôm 2/1, tàu ngầm Nga đã tiếp cận khu vực tàu chiến Mỹ triển khai và khi áp sát biên đội tàu sân bay, đã khiến chỉ huy hạm đội Mỹ hoảng sợ. Theo dự đoán, tàu ngầm Novorossiysk được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, đang hướng đến bờ biển Syria. Theo một số thông tin, tàu kéo cứu hộ Vasily Bekh cũng đồng hành cùng tàu Novorossiysk ở biển Địa Trung Hải. Tàu ngầm Kilo được mệnh danh “Hố đen đại dương” của Nga, vì có thiết kế lẫn chức năng giúp nó khó bị đối thủ phát hiện. Thân tàu được mô tả là có hình dạng gần giống giọt nước và làm giảm đáng kể lực cản nước so với các thiết kế tàu ngầm cũ hơn. Động cơ của tàu ngầm Kilo, được đặt độc lập trên một bệ cao su để không chạm vào thân tàu, ngăn những rung động có thể biến thành tiếng ồn, có thể nghe thấy bên ngoài tàu. Ngoài ra tàu ngầm Kilo có lớp phủ chống dội âm bằng cao su, để khử tiếng ồn phát ra. Hệ thống tái tạo không khí giúp cung cấp oxy cho thủy thủ đoàn trong tối đa 260 giờ, giúp con tàu có khả năng hoạt động liên tục dưới nước gần 2 tuần. Nga thường triển khai ít nhất 1 tàu ngầm lớp Kilo để tuần tra trên biển Địa Trung Hải và cảng Tartus ở phía tây Syria, kể từ khi tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự, nhằm hỗ trợ chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cũng liên quan đến tàu ngầm Nga, sau khi có thông tin một tàu ngầm hạt nhân không rõ danh tính của Nga, đã đâm vào mảng sonar được kéo của khinh hạm HMS Northumberland của Anh, Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận sự việc này và thông báo một số chi tiết về vụ việc. Theo thông tin của Hải quân Anh, sự cố xảy ra vào mùa thu năm 2020, khi khinh hạm HMS Northumberland của Anh, khi đang theo dõi một tàu ngầm hạt nhân của Nga, cách bờ biển Scotland khoảng 300 km và đã bất ngờ xảy ra va chạm. Thời điểm xảy ra va chạm, ngoài thủy thủ đoàn, còn có một đoàn làm phim cũng có mặt trên con tàu của Anh, nơi quay cảnh vụ việc, sau này được chiếu thành phim tài liệu. Đồng thời, với thông tin được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông Anh, sự hoảng loạn bắt đầu trên tàu khu trục nhỏ. Khinh hạm HMS Northumberland kéo theo một mảng sonar cách tàu khoảng 100 mét; trước đó chiếc trực thăng săn ngầm của tàu Northumberland đã phát hiện ra kính tiềm vọng trên mặt nước của tàu ngầm Nga và chiếc tàu ngầm Nga đã đâm va vào mảng sonar của tàu, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng, việc tàu chiến Anh không thể phát hiện ra tàu ngầm Nga cho đến khi trực thăng của săn ngầm của tàu anh phát hiện nó nổi lên; điều đó cho thấy sự vô ích hoàn toàn của các phương tiện săn ngầm của Hải quân Anh, trong việc săn tìm tàu ngầm Nga khi lặn. Nguồn ảnh: Iz.ru.

Trong ngày thứ bảy liên tiếp, chiếc tàu ngầm lớp Kilo của hải quân Nga, đã khiến bộ chỉ huy NATO và Lầu Năm Góc lo lắng; vì tàu ngầm Nga được phát hiện lần cuối trên khu vực Malta và Sicily tại Địa Trung Hải. Đồng thời, tàu ngầm Nga không xuất hiện ngoài khơi bờ biển Syria, không vượt qua eo biển Bosphorus và kênh đào Suez. Theo phán đoán, tàu ngầm của Nga vẫn bám theo nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ, khi nhóm tàu sân bay này, đang có kế hoạch áp sát và tấn công khu vực Donbass. Một vài giờ trước, một máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, cũng đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày để tìm kiếm tàu ngầm diesel-điện của Nga ở trung tâm Địa Trung Hải. Hiện nay tàu ngầm của Nga, đang hoạt động trong khu vực, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nhóm tấn công tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, ở phía đông Địa Trung Hải, một số máy bay săn ngầm của NATO, cũng như cũng đang cố gắng tìm kiếm chiếc tàu ngầm của Nga trong khu vực này. Theo thông tin, tàu ngầm Nga đã “biến mất không dấu vết” và vị trí hiện tại của nó vẫn chưa được xác định. Điều khá đáng chú ý là một chiếc máy bay Tu-154 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng được bắt gặp ở khu vực này. Tuy nhiên, mục đích của chuyến bay vẫn chưa được làm rõ, không loại trừ khả năng chuyến bay này có thể được kết hợp với việc tìm kiếm tàu ngầm. Theo truyền thông Nga, tàu ngầm Nga đang bị NATO truy tìm được cho là lớp Kilo của Hạm đội Biển Đen mang tên Novorossiysk. Trước đó, hôm 2/1, tàu ngầm Nga đã tiếp cận khu vực tàu chiến Mỹ triển khai và khi áp sát biên đội tàu sân bay, đã khiến chỉ huy hạm đội Mỹ hoảng sợ. Theo dự đoán, tàu ngầm Novorossiysk được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, đang hướng đến bờ biển Syria. Theo một số thông tin, tàu kéo cứu hộ Vasily Bekh cũng đồng hành cùng tàu Novorossiysk ở biển Địa Trung Hải. Tàu ngầm Kilo được mệnh danh “Hố đen đại dương” của Nga, vì có thiết kế lẫn chức năng giúp nó khó bị đối thủ phát hiện. Thân tàu được mô tả là có hình dạng gần giống giọt nước và làm giảm đáng kể lực cản nước so với các thiết kế tàu ngầm cũ hơn. Động cơ của tàu ngầm Kilo, được đặt độc lập trên một bệ cao su để không chạm vào thân tàu, ngăn những rung động có thể biến thành tiếng ồn, có thể nghe thấy bên ngoài tàu. Ngoài ra tàu ngầm Kilo có lớp phủ chống dội âm bằng cao su, để khử tiếng ồn phát ra. Hệ thống tái tạo không khí giúp cung cấp oxy cho thủy thủ đoàn trong tối đa 260 giờ, giúp con tàu có khả năng hoạt động liên tục dưới nước gần 2 tuần. Nga thường triển khai ít nhất 1 tàu ngầm lớp Kilo để tuần tra trên biển Địa Trung Hải và cảng Tartus ở phía tây Syria, kể từ khi tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự, nhằm hỗ trợ chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cũng liên quan đến tàu ngầm Nga, sau khi có thông tin một tàu ngầm hạt nhân không rõ danh tính của Nga, đã đâm vào mảng sonar được kéo của khinh hạm HMS Northumberland của Anh, Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận sự việc này và thông báo một số chi tiết về vụ việc. Theo thông tin của Hải quân Anh, sự cố xảy ra vào mùa thu năm 2020, khi khinh hạm HMS Northumberland của Anh, khi đang theo dõi một tàu ngầm hạt nhân của Nga, cách bờ biển Scotland khoảng 300 km và đã bất ngờ xảy ra va chạm. Thời điểm xảy ra va chạm, ngoài thủy thủ đoàn, còn có một đoàn làm phim cũng có mặt trên con tàu của Anh, nơi quay cảnh vụ việc, sau này được chiếu thành phim tài liệu. Đồng thời, với thông tin được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông Anh, sự hoảng loạn bắt đầu trên tàu khu trục nhỏ. Khinh hạm HMS Northumberland kéo theo một mảng sonar cách tàu khoảng 100 mét; trước đó chiếc trực thăng săn ngầm của tàu Northumberland đã phát hiện ra kính tiềm vọng trên mặt nước của tàu ngầm Nga và chiếc tàu ngầm Nga đã đâm va vào mảng sonar của tàu, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng, việc tàu chiến Anh không thể phát hiện ra tàu ngầm Nga cho đến khi trực thăng của săn ngầm của tàu anh phát hiện nó nổi lên; điều đó cho thấy sự vô ích hoàn toàn của các phương tiện săn ngầm của Hải quân Anh, trong việc săn tìm tàu ngầm Nga khi lặn. Nguồn ảnh: Iz.ru.