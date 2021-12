Nóng: Tàu hộ tống Provorny Nga cháy khi chưa kịp thử nghiệm

Tàu hộ tống Provorny của Hải quân Nga, trong quá trình hoàn thiện tại Xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở St.Petersburg đã bị bốc cháy mà chưa rõ nguyên nhân; đây là con tàu chiến mới nhất, thuộc Đề án 20385, được cho là sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Zircon. Việc chuyển giao tàu hộ tống Provorny cho Hải quân Nga, đã được lên kế hoạch vào cuối năm 2022; tuy nhiên tùy thuộc vào thiệt hại của vụ cháy, việc bàn giao có thể bị lùi lại vài năm. Provorny thuộc lớp tàu hộ tống đầu tiên của Nga, được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, được hạ thủy vào năm 2019, sau 8 năm thi công. Theo thông tin sơ bộ, vụ cháy đã làm tàu Provorny bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo thông tin từ truyền thông Nga, hỏa hoạn ban đầu xuất phát từ ca bin chỉ huy, sau đó ngọn lửa lan sang boong 4 và 5. Hậu quả của vụ hỏa hoạn dẫn đến kiến trúc thượng tầng của tàu đã bị hư hại, trên diện tích hơn 1.000 mét vuông. Được biết tâm cháy ban đầu rộng khoảng 80m2, tuy nhiên chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, diện tích đám cháy đã tăng lên 300m2, một lúc sau lên đến 1.000m2. Theo thông tin, đội cứu hộ ban đầu đã khoanh vùng được đám cháy lan rộng, tuy nhiên theo thông tin đến 6h sáng, đội cứu hộ vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn đám cháy trên tàu Provorny. Theo đội cứu hộ, vụ hỏa hoạn được xếp vào cấp độ khó cao nhất. Hiện tại được biết, kết cấu của tàu Provorny đã bị hư hại nặng, do ngọn lửa bùng phát mạnh; như vậy việc sửa chữa sau này sẽ phải tốn rất nhiều kinh phí. Hiện tại, rất nhiều nghi vấn về nguyên nhân của vụ cháy đã được đưa ra, do có thông tin cho rằng, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu chiến không có công nhân thi công; do vậy không thể có vụ hỏa hoạn lớn như vậy trên tàu được. Trong các đoạn video và hình ảnh được đưa lên các mạng xã hội, có thể thấy khói đen bốc từ đám cháy trên tàu chiến của Nga, có thể quan sát được từ khoảng cách vài chục km. Điều rất đáng chú ý là ngọn lửa bắt đầu không phải ở các boong dưới, mà ở các boong trên, sau đó ngọn lửa bắt đầu lan rất nhanh ra khắp con tàu. Thậm chí một đoạn video còn quay được khoảnh khắc, lửa bùng trên boong trên của tàu Provorny. Theo một nguồn tin, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra trên tàu Provorny và tiếng nổ có thể là do nổ bình gas (vì hiện tại tàu chưa có vũ khí trên); trong khi các nguồn tin khác bác bỏ thông tin đó. Nhưng đánh giá về quy mô của đám cháy, tất cả đều cho rằng, thiệt hại đối với tàu Provorny là rất lớn. Hiện tại không có bình luận chính thức nào liên quan đến tình trạng khẩn cấp tại công ty đóng tàu PJSC Shipyard Severnaya Verf; tình hình làm dấy lên lo ngại rằng, thiệt hại đối với Provorny có thể rất lớn và con tàu có thể không được phục hồi. Tuy nhiên điều này phải được thẩm định bởi chuyên gia. Tàu Provorny là con tàu thứ hai thuộc Đề án 20385 (chiếc đầu tiên là S, Gremyashchiy được đưa vào biên chế tháng 12/2020). Tàu có nhiệm vụ chính là tìm, diệt tàu ngầm, tàu nổi của đối phương; yểm trợ hoạt động đổ bộ và được đánh giá là những khinh hạm mạnh của Hải quân Nga. Tàu Provorny có độ choán nước hơn 2.200 tấn, tầm hoạt động 3.500 hải lý và chủ yếu hoạt động ở vùng nước nông. Ngoài tên lửa Zircon, tàu được trang bị hệ thống ống phóng tên lửa đa năng Kalibr-NK, tên lửa phòng không Redut và công nghệ tác chiến chống tàu ngầm Paket. Trên thực tế, việc đóng Provorny trên thực tế đã hoàn thành; nhưng các chuyên gia cho rằng, sau một trận hỏa hoạn mạnh như vậy, việc khôi phục con tàu này là điều không thể. Chi phí ước tính đóng tàu hộ tống Provorny có thể dao động từ 20 đến 30 tỷ rúp và quá trình đóng nó mất 8 năm. Con tàu này được hạ thủy vào năm 2019 và hiện đang được chuẩn bị để thử nghiệm. Theo dự đoán của các chuyên gia, nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn có thể là lỗi là do chập điện, hoặc do vi phạm các quy tắc an toàn trong quá trình hàn ; hoặc không loại trừ là Provorny bị bàn tay phá hoại. Nguồn ảnh: QQ. Video về vụ cháy tàu hộ tống Provorny của Hải quân Nga, trong quá trình hoàn thiện tại Xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở St.Petersburg.

