Nóng: Quân đội Nga dàn trận quanh Donbass, sẵn sàng động binh

Bất kỳ nỗ lực nào của Kiev, nhằm mở màn một cuộc chiến ở Donbass, sẽ dẫn đến việc Nga sẽ tấn công Ukraine từ ít nhất 7 hướng khác nhau trên đường biên giới trên bộ. Những hướng tiến công trên, chưa tính đến hướng tiến công của Hạm đội Biển Đen và lực lượng Không quân Nga. Những hướng tiến công trên bộ của Quân đội Nga, sẽ có mặt khoảng hơn 100 nghìn quân, cùng với hàng nghìn phương tiện vũ khí hạng nặng, hiện đang đóng sẵn gần biên giới Ukraine. Những lực lượng trên bộ của Nga, đang đóng ở biên giới Ukraine, đều ở trạng thái chiến đấu cao, sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích có thể xảy ra từ NATO, hoặc đẩy lùi các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine nhằm vào công dân Nga, sống trên lãnh thổ của DPR và LPR. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, một cuộc tấn công trên bộ đồng thời của Nga từ bảy hướng khác nhau cùng một lúc, có khả năng Quân đội Ukraine sẽ bị tiêu diệt trong vòng 48-72 giờ; và trong trường hợp có sự tham gia của không quân và hải quân, có thể chỉ mất một ngày. Theo tờ Thời báo New York của Mỹ: “Việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới với Ukraine, đã làm dấy lên lo ngại của các quan chức phương Tây và Ukraine rằng, Điện Kremlin có thể đang chuẩn bị cho hành động quân sự quy mô lớn, có thể cho một cuộc xâm lược”. Nguồn gốc tờ bản đồ này, do phóng viên của tờ Thời báo York Times biên soạn, cho thấy quân đội, xe tăng và pháo hạng nặng của Nga đang di chuyển vào các vị trí có nguy cơ mở rộng xung đột ở miền đông Ukraine, và có khả năng mở ra một mặt trận mới ở biên giới phía bắc Ukraine, gần Kiev. Theo New York Times, với việc tập trung một số lượng quân số đáng kể ở khu vực phía bắc, gần biên giới Ukraine, đặc biệt là ở Klintsy, nơi “ngã ba biên giới” Ukraine, Belarus và Nga; Quân đội Nga có thể mở một cuộc tiến công từ vị trí này về hướng thủ đô Kiev một cách nhanh nhất. Từ những thông tin nói trên có thể thấy, Quân đội Nga đã bước gần về hướng “cánh cửa thần kỳ”, nơi có thể tiếp cận thủ đô Ukraine nhanh nhất - tất cả chỉ chờ một quyết định sai lầm từ Kiev, hoặc thậm chí là Moscow. Theo tình báo phương Tây, hiện có khoảng 100.000 quân Nga ở biên giới với Ukraine. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, Điện Kremlin có kế hoạch cho một chiến dịch quân sự với sự tham gia của 175.000 quân, có thể bắt đầu trong những tuần tới. Còn Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết 122.000 quân Nga được bố trí ở khoảng cách 200 km và 143.500 quân ở khoảng cách 400 km tính từ biên giới Ukraine. Cùng với phương Tây, Ukraine cáo buộc Nga có thể sẽ tiến hành cái gọi là “cuộc xâm lược Ukraine” vào tháng 1/2022. Đến lượt mình, Nga phủ nhận mọi cáo buộc có ý định tấn công Ukraine; nhưng trong trường hợp Ukraine tấn công Donbass, mọi biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ công dân Nga; trong đó không loại trừ biện pháp quân sự. Nhà ngoại giao, chuyên gia của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine Alexander Khara tin rằng, Nga có đủ sức mạnh và phương tiện để “lưỡng đầu thọ địch” tức là vừa tiến hành trấn áp bạo loạn ở Kazakhstan và thậm chí là trong chính nước Nga, cũng như mở mặt trận ở Ukraine. Ông Putin cũng gây sức ép bằng đe dọa sẽ đáp trả quân sự, nếu NATO không đồng ý với các điều khoản mà ông đưa ra: “Họ đã đẩy chúng tôi đến một ranh giới không thể vượt qua, chúng tôi buộc phải yêu cầu họ hãy dừng lại”. Còn ít giờ trước, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn phát ngôn viên của dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin cáo buộc lính trinh sát Ukraine đang tiến hành trinh sát các vị trí của họ ở giới tuyến Donbass. Còn theo nguồn tin từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), phía Ukraine đang nỗ lực cản trở UAV của Phái bộ Giám sát Đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), nhằm che giấu việc triển khai vũ khí bị cấm theo các thỏa thuận Minsk. Ít giờ trước, hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử Bukovel-AD của Tiểu đoàn tác chiến điện tử số 20, thuộc lực lượng tác chiến liên hợp Miền Đông của Quân đội Ukraine, nhằm vô hiệu hóa tín hiệu điều khiển UAV, đã bị lực lượng trinh sát của dân quân LPR, phát hiện tại khu dân cư Nizhnyaya Olkhovaya. Các nhà lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR đều cáo buộc Kiev chuẩn bị tiến hành một “giải pháp quân sự”, nhằm vào Donbass. Nguồn ảnh: Pinterest.

