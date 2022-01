Nóng: Mỹ kêu gọi công dân nước này rời Ukraine ngay lập tức

Trước mối đe dọa về các cuộc xung đột toàn diện trong khu vực, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev hôm thứ Tư đã đưa ra tuyên bố, kêu gọi công dân nước này “rời Ukraine ngay lập tức”; lý do chủ yếu là do tình hình ở Ukraine và Donbass “không biết trước điều gì sẽ xảy ra”. Thông tin về cuộc sơ tán đã xuất hiện cách đây vài ngày, và mặc dù thông tin về vấn đề này sau đó đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ; nhưng một ngày sau, thông tin này vẫn được xác nhận. Điều rất đáng chú ý là Mỹ thường sơ tán công dân của mình và đại diện của Bộ ngoại giao, chỉ trong trường hợp có mối đe dọa thực sự, hoặc trong bối cảnh bất ổn, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn công dân của họ. Theo thông tin đầu tiên được biết, hiện tại việc đưa những công dân Mỹ, đã có quyết định rời Ukraine, được thực hiện bằng máy bay dân sự của các hãng hàng không dân sự. Nếu trong tình hình gấp rút, việc sơ tán sẽ được tiến hành bằng máy bay vận tải quân sự. Tuy nhiên, Nga hoàn toàn bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công Ukraine hoặc gửi quân đến Donbass. Nhưng nếu Quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công chống lại DPR và LPR, phía Nga sẽ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng. Trong khi đó, đã xuất hiện thông tin rằng, một vùng cấm bay hoàn toàn có thể được lập ra trên khu vực Donbass; một sơ đồ đã xuất hiện cho thấy ranh giới của vùng cấm bay, nằm trong vòng kiểm soát của các hệ thống phòng không S-400 Triumph và máy bay chiến đấu của Nga. Trên hình ảnh được giới thiệu, người xem có thể thấy rằng hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga được triển khai gần biên giới Ukraine hoàn toàn phong tỏa không phận Donbass ở độ cao từ 10 mét đến 35 km. Điều này được đảm bảo ngăn chặn mọi mối đe dọa từ các cuộc không kích. Như vậy Quân đội Nga sẽ phải triển khai các trận địa tên lửa S-400, trong 4 khu vực gần biên giới Nga-Ukraine. Được biết, việc lập vùng cấm bay được coi là một trong những biện pháp chống lại sự tấn công của Ukraine, đối với các nước cộng hòa tự xưng. Hơn nữa, với thực tế là việc kiểm soát tình hình sẽ được thực hiện từ lãnh thổ của Nga, việc này cũng sẽ giúp Nga tăng cường an ninh không phận của họ. Nhưng bất chấp những lập luận như vậy, các chuyên gia nghi ngờ rằng, việc tổ chức vùng cấm bay ở Donbass, cũng sẽ không bảo vệ lãnh thổ của DPR và LPR, khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái Bayraktar TB2. Theo các chuyên gia, radar của các hệ thống phòng không S-400 của Nga, có thể dễ dàng phát hiện thấy máy bay không người lái UAV TB2; tuy nhiên chúng khó có thể bị các hệ thống này bắn trúng. Điều này là do chi phí tên lửa rất cao và tiêu diệt những mục tiêu nhỏ ở xa là rất khó. Để bảo vệ không phận các nước cộng hòa tự xưng, không loại trừ khả năng Nga có thể chuyển các tổ hợp Pantsir-S cho lực lượng dân quân ly khai; những hệ thống này có thể được tích hợp với các radar S-400 của Nga, điều này sẽ nâng cao đáng kể khả năng đánh chặn UAV TB2. Trước bối cảnh Quân đội Ukraine đang chuẩn bị tấn công Donbass trong thời gian tới và UAV TB2 là mối nguy hiểm lớn nhất cho phía ly khai; phía Nga đã chủ trương chuyển giao vũ khí phòng thủ cho phe ly khai, tương đương như của Anh, Mỹ chuyển cho Quân đội Ukraine. Xét đến tình hình hiện tại trong khu vực, sự xuất hiện ở Donbass các hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga và hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S, sẽ bảo vệ tối đa trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ của DPR và LPR, cũng như làm gián đoạn sự hiệp đồng giữa các đơn vị của Quân đội Ukraine. Hiện nay đảng Nước Nga Thống nhất, đã đưa ra lời kêu gọi chính quyền Nga, khẩn trương cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai tại Donbass. Đây phải là phản ứng cứng rắn trước hành động của các nước phương Tây và Quân đội Ukraine đang bị tố cáo làm căng thẳng tình hình khu vực. Tuy nhiên, quyết định như vậy sẽ phải do nhà lãnh đạo Nga đưa ra. Mặc dù Điện Kremlin chưa phản hồi đề xuất như vậy, nhưng các chuyên gia tin rằng, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ phản ứng tích cực với điều này; vì hiện tại, gần một triệu công dân Nga ở Donbass đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Nguồn ảnh: Avec.

