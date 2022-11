Nóng: Anh viện trợ cho Ukraine một loạt trực thăng "Vua Biển"

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vừa xác nhận, quốc gia này sẽ viện trợ cho Ukraine một loạt các trực thăng đa dụng Sea King trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã xác nhận thông tin trên trong một bài phát biểu của ông vừa diễn ra tại Oslo, Na Uy. Trực thăng đa dụng Sea King được cho là sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ hoặc thậm chí là do thám, đổ bộ. Ngoài ra, phía Anh cũng tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine 10.000 quả đạn pháo trong thời gian tới, để tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng pháo binh tầm xa nước này. Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, các phi công của nước này đã được đào tạo chuyển loại tại Anh trong 6 tuần, sẽ sẵn sàng tiếp nhận các trực thăng Sea King trong thời gian tới. Thậm chí, nhiều thông tin về việc một chiếc trực thăng Sea King đã được Anh bàn giao cho lực lượng vũ trang Ukraine cách đây ít tuần và đã có mặt tại Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá rằng, 6 tuần là khoảng thời gian quá gấp gáp để một phi công có thể chuyển loại trực thăng. Nên nhớ rằng, các phi công của Ukraine chưa từng được làm quen với hệ thống tiêu chuẩn trên các máy bay của NATO trước đó. Quá trình chuyển loại có thể phải kéo dài nhiều tháng, do nhiều hệ thống và quy chuẩn khác biệt trong việc thiết kế, sản xuất trực thăng của phương Tây và của Liên Xô cũ. Chưa kể tới việc, thời gian mà Ukraine cần để đào tạo lực lượng kỹ thuật mặt đất, sẽ tốn hơn nhiều so với thời gian đào tạo phi công vận hành. Nhiều khả năng, trong thời gian đầu sử dụng các trực thăng Sea King từ Anh, Ukraine sẽ phải gửi chúng ra nước ngoài để bảo dưỡng, chứ không thể tự tiến hành bảo dưỡng trong nước. Với tầm bay lên tới 1000 km, các trực thăng Sea King được cho là có đủ khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ trên lãnh thổ rộng lớn ở Ukraine. Tuy nhiên, loại trực thăng ra đời từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước này cũng sẽ tỏ ra dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không cực mạnh từ Nga.

