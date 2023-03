Nội thất tàu ngầm "nỗi ác mộng" Nga dành cho Mỹ và NATO

Một trong những tàu ngầm mạnh nhất trong biên chế của Hải quân Nga hiện tại là tàu ngầm K-560 Severodvinsk - đây cũng được coi là tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Tàu được cải biên từ lớp tàu ngầm hạt nhân Yasen và có độ giãn nước tối đa khi lặn lên tới 14.000 tấn. Sau khi cải tiến sâu, tàu K-560 Severodvinsk đã được trang bị gần như toàn bộ với máy tính điện tử và hệ thống điều khiển tự động. Phòng ngủ của thuỷ thủ đoàn trên tàu thậm chí còn có phần rộng rãi hơn so với tàu ngầm của Anh, Mỹ. Hệ thống kính tiềm vọng trên tàu cũng được cải tiến vượt bậc, cung cấp góc nhìn rộng, rõ nét cho sĩ quan chỉ huy trên tàu bất kể ngày đêm. Được đóng mới từ năm 1993, tàu ngầm hạt nhân K-560 Severodvinsk dự kiến sẽ được hạ thuỷ vào năm 1998. Tuy nhiên do vấn đề ngân sách, tới tận năm 2010 nó mới được hạ thuỷ. Quá trình đóng mới kéo dài tới 17 năm cũng biến tàu ngầm K-560 Severodvinsk thành một trong những tàu ngầm có thời gian thi công đóng mới lâu nhất lịch sử. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn đầy đủ 90 người. Theo nhiều thông tin được truyền thông Nga đăng tải, tàu ngầm hạt nhân K-560 Severodvinsk có khả năng lặn với độ sâu tối đa lên tới 360 mét. Chính thức được nhập biên từ năm 2013, tàu ngầm K-560 Severodvinsk tương thích với nhiều loại tên lửa chống hạm, tên lửa đối đất mới nhất của Nga khiến nó trở thành một trong những tàu ngầm nguy hiểm nhất trong mắt phương Tây. Đây hiện được coi là lớp tàu ngầm nguy hiểm bậc nhất của Nga và cũng là lớp tàu ngầm nguy hiểm bậc nhất thế giới. K-560 cũng là mục tiêu do thám ưu tiên của mọi vệ tinh quân sự Mỹ và NATO. Mặc dù vậy, việc bắt bám được con tàu ngầm này là hết sức khó khăn.

