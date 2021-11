"Nỗi hổ thẹn" của Hải quân Nga tới bao giờ mới lại ra khơi?

Hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga đã xuất hiện từ thời Liên Xô cũ, tàu Đô Đốc Kuznetsov, quốc gia này đã phải vật lộn, để có thể triển khai được con tàu “già nua” này để duy trì sự hoạt động của nó trên biển. Với nguồn lực tài chính hiện nay của Nga là chưa đủ, vì hiện nay, Nga đang trong công cuộc phát triển các nền tảng khác, hàng không mẫu hạm duy nhất – Đô Đốc Kuznetsov vẫn chưa thể tiến hành sửa chữa, nâng cấp, không nói gì đến việc chế tạo thêm tàu sân bay mới, tình hình rất ảm đạm. Con tàu này thậm chí đã xảy ra các vụ tai nạn chết người, các máy bay khi thực hiện hạ cánh đã có kết cục tồi tệ, thậm chí từng bị chìm trong một sự cố khi đại tu. Có thể nói, hàng không mẫu hạm Đô Đốc Kuznetsov đã có cho nó một thời gian cực kỳ gian khổ, nhưng may mắn, và giờ đây, nó đã được trang bị lại với kế hoạch tái hoạt động, sẵn sàng thử nghiệm trên biển vào năm 2022. Nhưng hiện nay, Nga vẫn chưa có bất cứ thông báo hay có một thông tin chính thức nào về việc tiến hành sửa chữa, nâng cấp Đô Đốc Kuznetsov, và liệu có hoàn thành mục tiêu không hay sẽ bị trì hoãn. Riêng với Đô Đốc Kuznetsov, bất chấp mọi yêu tố “lạc hậu” của mình, hàng không mẫu hạm này vận là một Soái hạm của Hải quân Nga. Nhưng không biết liệu có do nó bị “nguyền rủa”, cho đến nay, con tàu này đã đổi tên 3 lần. Đô Đốc Kuznetsov có thể nói là một con tàu thuộc vào phần hiếm hoi của Nga và của cả thế giới, khi cho đến nay, nó vẫn được vận hành bằng một loại nhiên liệu là dầu mazut. Trước đây, Moscow đã dành cho Soái hạm này một kế hoạch lớn, được xây dựng tại Ukraine. Thế nhưng, việc khởi công xây dựng của nó đã kéo dài, từ 1981 đến mãi năm 1996 mới được hoàn thành. Thay vì sử dụng các máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov có sự hiện diện là các tiêm kích như Su-33 được nâng cấp và chiến đấu cơ Su-25 rất “hoài cổ”, vì hàng không mẫu hạm này vẫn sử dụng hệ thống đường băng trên boong tàu dạng “trượt” lỗi thời. Với thiết kế của mình, tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov có chiều dài lên tới 305 mét, tải trọng giãn nước khá lớn, đạt 58.600 tấn khi đầy tải. Tàu cần tới 1.993 người vận hành, bao gồm các thuỷ thủ đoàn, phi hành đoàn và kỹ thuật viên trên tàu. Con tàu được thiết kế để mang theo tối đa là 52 máy bay, ngoài các tiêm kích kể trên, còn có sự xuất hiện của máy bay chiến đấu phản lực MiG-29K, các trực thăng hải quân chiến đấu là Kamov Ka-27 các phiên bản. Nó cũng mang theo vũ trang khá tốt, bao gồm 8 hệ thống chiến đấu tầm gần CADS-N-1 Kashtan, 18 hệ thống phóng tên lửa với 192 quả tối đa, cùng với 1 nền tảng phóng tên lửa RBU-12000 UDAV-1 với 60 loạt bắn. Về sự cơ động và bền bỉ của mình, với hệ thống động cơ khá đặc biệt, Đô Đốc Kuznetsov di chuyển được với vận tốc tối đa là 32 hải lý/ giờ, liên tục hoạt động trong 45 ngày. Nhưng vì là dùng loại nhiên liệu “tụt hậu”, con tàu này sẽ nhả ra những làn khói đen kịt có thể nhìn thấy từ... vệ tinh. Có thể nói, thật sự Đô Đốc Kuznetsov đã quá “già” so với thời đai, và thật sự rất ngạc nhiên khi với biết bao nhiêu điều bất tiện và tai tiếng, Nga vẫn đang cố đại tu để cứu vãn nỗi hổ thẹn này. Trong khi hiện nay, Nga đang là một cường quốc quân sự trên thế giới thì việc không có tàu sân bay, sẽ thậm khiến quốc gia này mất đi một lợi thế cực lớn trên biển. Đây có lẽ cũng là lý do, dù tốn nhiều tiền của hơn nữa, Moscow cũng quyết phải đưa tàu Kuznetsov quay trở lại biển khơi, ít nhất là trước khi tàu sân bay tiếp theo của quốc gia này được thành hình. Nguồn ảnh: Ydex. Hình ảnh thực tế về hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga - Đô đốc Kuznetsov. Nguồn: LA MAGRA.

