Những vũ khí xứng danh “huỷ diệt hàng loạt” từ cổ chí kim tới nay

Một trong những loại vũ khí xứng danh " huỷ diệt hàng loạt" ra đời từ năm 1886 của thế kỷ trước chính là súng máy Maxim. Đây là khẩu súng máy định hình lại chiến tranh thời bấy giờ, buộc các chiến thuật bộ binh phải phát triển, không thể sử dụng các chiến thuật nước quân như trước đó được nữa. Nguồn ảnh: Britannica. Với tư cách là khẩu súng máy hiện đại đầu tiên trên thế giới, Maxim đã chứng tỏ cho cả thế giới biết loại vũ khí này nguy hiểm tới nhường nào và tới tận ngày nay, súng máy vẫn là thứ vũ khí không thể thiếu của mọi lực lượng bộ binh. Nguồn ảnh: Britannica. Tiếp đến là bom nguyên tử - loại vũ khí từng khiến cả nhân loại "toát mồ hôi hột" khi Mỹ sử dụng để kết liễu Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây cũng là lần duy nhất trong lịch sử loại vũ khí này được mang ra sử dụng. Nguồn ảnh: Britannica. Theo sự phát triển của kỹ thuật công nghệ, sức công phá của bom nguyên tử đang càng ngày trở nên lớn hơn và nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô toàn cầu nổ ra, chắc chắn đó sẽ là cuộc chiến cuối cùng, kết thúc sự sống của toàn nhân loại. Nguồn ảnh: Britannica.Kỵ binh nặng từng là nỗi khiếp sợ trong quá khứ. Những con ngựa nặng hàng trăm kilogram được trang bị mọi loại giáp trụ cứng cáp sẽ nghiền nát mọi đội hình bộ binh mà chúng xông vào. Nguồn ảnh: Britannica. Cách khắc chế kỵ binh cũng không hề đơn giản vì tuỳ từng giống ngựa, từng kiểu sử dụng mà cách khắc chế lại khác nhau. Đây cũng chính là lý do tại sao vó ngựa Mông Cổ từng tung hoành khắp châu Âu, đơn giản là vì người phương Tây không thể hiểu nổi làm sao để "diệt" ngựa của người châu Á. Nguồn ảnh: Britannica. Bom napalm là thứ vũ khí cực kỳ tàn bạo nhưng cụ tổ của nó - Hoả lực Hy Lạp - còn là thứ vũ khí kinh khủng hơn. Theo các tài liệu được chép lại, thứ hoả lực này cực kỳ dị, khiến cho các cuộc chiến tranh trên biển thay đổi hoàn toàn. Nguồn ảnh: Britannica. Theo đó, khác với lửa thông thường, Hoả lực Hy Lạp khi cháy sẽ không thể dập được bằng nước, thậm chí nhiều tài liệu còn khẳng định rằng càng dội nước vào đám cháy của Hoả lực Hy Lạp, lửa sẽ cháy càng to. Đáng tiếc đây lại là loại vũ khí tuyệt mật của người Hy Lạp và tới nay đã bị thất truyền, khoa học hiện đại cũng bó tay khi cố thử tái tạo lại loại hoả lực này. Nguồn ảnh: Britannica. Súng trường tấn công AK-47 được coi là loại vũ khí hiệu quả nhất, phổ biến nhất và cũng là loại vũ khí từng giết nhiều người nhất trên thế giới, điều này khiến cho AK-47 xứng đáng được coi là loại vũ khí "huỷ diệt hàng loạt" hiệu quả nhất mà nhân loại từng phát minh ra. Nguồn ảnh: Britannica. Kể từ khi ra đời tới nay, ước tính đã có 8 triệu người tử vong trước họng súng của loại vũ khí này - con số này tương đương với 1/2 hoặc 1/5 số người chết trong Chiến tranh Thế giới thứ hai (tuỳ nguồn thống kê) - cuộc chiến được coi là đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Nguồn ảnh: Britannica. Ra đời từ thời Nội chiến Mỹ nhưng chỉ được hoàn thiện và sử dụng ở quy mô lớn vào thế kỷ 20, tàu ngầm giờ đây đã trở thành một trong những biểu tượng vũ khí nguy hiểm nhất mà mọi quốc gia đều có thể sở hữu trong tay nếu chịu chi tiền mua - không như bom nguyên tử - thứ vũ khí có tiền cũng không mua được. Nguồn ảnh: Britannica. Tàu ngầm về cơ bản là loại vũ khí "tàng hình" đầu tiên trong lịch sử nhân loại khi nó sử dụng cách ẩn mình dưới lòng đại dương trước khi tung ra thứ đòn trời giáng cho đối phương. Mục tiêu của tàu ngầm thường là các tàu vận tải - kéo theo thương vong khủng khiếp mà các tàu ngầm đạt được chỉ sau một phát bắn. Nguồn ảnh: Britannica. Cuối cùng, loại vũ khí nguy hiểm nhất, dễ chế tạo và sử dụng nhất và khó khắc phục hậu quả nhất chính là vũ khí sinh học - tên gọi chung của việc sử dụng các loại vi trùng, vi khuẩn hay virut làm vũ khí gây ra những cái chết hàng loạt. Nguồn ảnh: Britannica. Các loại vi khuẩn, vi trùng này có thể được nuôi cấy trong các phòng thí nghiệm nghiệp dư và khi phát tán ra, sức công phá của chúng là cực kỳ kinh hoàng. Đây cũng là lý do tại sao dù vũ khí sinh học đã bị cấm nhưng trên thế giới, mọi lực lượng quân sự đều phải có các đơn vị phòng hoá để "có cái mà dùng" ngay khi cần. Nguồn ảnh: Britannica. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của viên đạn AK-47 khi xuyên vào da thịt người.

