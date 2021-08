Những hình ảnh mới nhất của tàu sân bay Kuznetsov: Vẫn còn ngổn ngang

Những hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Kuznetsov mới được đăng tải bởi truyền thông Nga, cho thấy khối lượng công việc vẫn còn khá ngổn ngang. Dù đã được đưa vào cảng sửa chữa từng năm 2017, tới nay tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã trải qua một thời gian rất dài để bảo dưỡng, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Suốt quá trình bảo dưỡng tàu sân bay Nga, là các bê bối liên quan tới các vụ tai nạn của ụ nổi, hay thậm chí là bê bối liên quan tới tham nhũng, thất thoát tài sản nhà nước. Theo truyền thông Nga, quá trình đại tu lớn, sẽ giúp tàu sân bay Kuznetsov sẽ được trang bị hệ thống thông tin liên lạc đời mới, kèm theo đó là các thiết bị điện tử hiện đại. Không rõ hiệu quả tác chiến của tàu sân bay Kuznetsov sẽ tăng nhiều tới đâu, tuy nhiên quãng thời gian suốt 4 năm trời nằm trong xưởng bảo dưỡng của chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất này, đã khiến hải quân Nga có một lỗ hổng lớn. Việc không có tàu sân bay, đồng nghĩa với việc Hải quân Nga không thể sử dụng sức mạnh ngoại giao, để xuất hiện ở những khu vực điểm nóng trên thế giới. Ngoài ra, việc cố đại tu một tàu sân bay có thiết kế kiểu cũ, bất chấp quá trình đại tu có rất nhiều vấn đề, cũng cho thấy rằng những lời hứa hẹn về tàu sân bay thế hệ mới của Nga, nhiều khả năng sẽ rất xa vời. Hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov được hạ thủy từ năm 1985, ban đầu, tàu sân bay này được xếp hạng "tuần dương hạm mang máy bay", nhưng phương Tây thường coi đây là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga. Ngay từ quá trình đóng mới, tàu sân bay Kuznetsov đã gặp phải rất nhiều trở ngại. Do Liên Xô tan rã, quá trình hoàn thiện con tàu bị ảnh hưởng nặng nề, mãi tới năm 1995 - nghĩa là 10 năm sau khi hạ thủy - tàu mới chính thức đi vào hoạt động. So với các tàu sân bay của Mỹ, Kuznetsov của Hải quân Nga có kích thước nhỏ hơn, và quy mô thủy thủ đoàn cũng ít hơn, chỉ 1960 người, trong đó có 626 thành viên phi hành đoàn. Khác với các tàu sân bay phổ biến trên thế giới hiện nay, tuần dương hạm mang máy bay Kuznetsov có khả năng triển khai cả tên lửa chống hạm với các giếng phóng thẳng đứng được đặt ngay dưới sàn máy bay. Khả năng mang máy bay của Kuznetsov cũng khiêm tốn hơn nhiều so với tàu sân bay Mỹ, khi nó chỉ mang theo được tối đa 24 máy bay chiến đấu cánh bằng và 6 trực thăng các loại. Nguồn ảnh: Sina. Tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga thời còn huy hoàng tham chiến tại Syria. Nguồn: Magpa.



