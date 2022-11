Những cựu binh Afghanistan chiến đấu cho Nga tại Ukraine

Cuộc xung đột Nga-Ukraine cho đến nay vẫn chưa kết thúc vì ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố; trong đó có việc các nước NATO hỗ trợ quân sự cho Ukraine và một lượng lớn lính đánh thuê tới Ukraine chiến đấu. Kể từ khi Kiev được truyền thông phương Tây đăng tải dày đặc trên các mặt báo, trên chiến trường Ukraine không chỉ có lính đánh thuê cho Ukraine mà còn có cả lính tình nguyện tham chiến cho phía Nga. Theo thông tin từ trang Observer.com ngày 27/10 cho biết, các thành viên của lực lượng đặc biệt của Quân đội Quốc gia Afghanistan (chính quyền Afghanistan cũ bị Taliban đánh sập), từng được huấn luyện bởi lực lượng đặc biệt của Mỹ và Anh, đã được tuyển dụng bởi công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, để đến Ukraine chiến đấu. Theo những nguồn tin công khai, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (tháng 8/2021), phần lớn trong số hàng chục nghìn thành viên lực lượng đặc biệt của Quân đội Quốc gia Afghanistan mà họ đã đào tạo, đã không thể xuất cảnh sang Mỹ hoặc các nước phương Tây. Hiện tại số này đang làm việc cho các lực lượng vũ trang dân sự của Iran, Syria và các quốc gia khác với tư cách lính đánh thuê. Theo thông tin của truyền thông Mỹ, Iran đã tuyển mộ những cựu thành viên lực lượng đặc biệt của Quân đội Quốc gia Afghanistan, hiện đang sống rải rác ở Trung Đông vào đầu tháng 11 năm ngoái. Điều đáng nói là việc tuyển dụng các cựu thành viên lực lượng đặc biệt này, của cơ quan tình báo Iran, đã được thực hiện với sự hợp tác của công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner của Nga. PMC Wagner được coi là lực lượng bán quân sự của Nga và hiện đang tham chiến tại Ukraine cùng Quân đội Nga. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài phỏng đoán rằng, hiện số lượng cựu thành viên lực lượng đặc biệt của Quân đội Quốc gia Afghanistan, nếu được tuyển dụng để chiến đấu ở Ukraine, quân số có thể vượt quá 10.000 người hoặc hơn. Về vấn đề này, tướng Alizai, cựu chỉ huy của lực lượng đặc biệt Afghanistan, gần đây đã viết trên tờ "War Zone" của Mỹ: Việc các lực lượng đặc biệt Afghanistan, chiến đấu cho quân đội Nga ở Ukraine, là một chiến thắng to lớn của Moskva. Sở dĩ ông Alizai nắm chắc sức chiến đấu của cựu đặc nhiệm này, là vì trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan trước đây, lực lượng này vốn chỉ chiếm 7% tổng quân số của Quân đội quốc gia Afghanistan, nhưng đã đảm nhận 70% nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Afghanistan trước đây. Ngoài ra, điều khiến phương Tây và Ukraine lo sợ hơn nữa, đó là lực lượng đặc biệt này được Mỹ và Anh huấn luyện; nên có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí của NATO và các thiết bị điện tử khác mà quân đội Ukraine sử dụng trên chiến trường. Rõ ràng, nhóm lính đánh thuê này gồm các lực lượng đặc biệt của Quân đội Afghanistan cũ, nếu được tung vào chiến trường Ukraine, sẽ thực sự sẽ là cơn ác mộng đối với quân đội Ukraine và lính đánh thuê NATO. Về vấn đề này, ông Alizai nói với truyền thông Mỹ: Thật là một điều hết sức mỉa mai, khi để Nga chỉ huy một “lực lượng tinh nhuệ” do chính đặc nhiệm Mỹ và Anh đào tạo, để tấn công quân đội Ukraine và lính đánh thuê phương Tây, cũng do Mỹ và Anh đào tạo. “Quân đoàn Afghanistan” của công ty Wagner sẽ tham gia rất nhiều vào chiến đấu, điều này sẽ góp phần đảo ngược phần lớn sự suy giảm của quân đội Nga trên chiến trường như trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, việc "chỉ huy kiên quyết, tính hiệu quả và chiến thuật mạnh mẽ hơn" của tướng Surovikin, Tư lệnh chiến trường mới của quân đội Nga tại Ukraine, đã khiến đà phản công của quân đội Ukraine bị cản trở nghiêm trọng. Trong khi Nga tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine, họ cũng đã chiêu mộ hàng trăm nghìn lính dự bị để tăng cường lực lượng cho quân đội; điều này đã mang lại những thay đổi đáng kể cho tình hình chiến sự ở Ukraine. Bây giờ, các cựu lính đặc nhiệm Afghanistan do công ty Wagner tuyển dụng đã trở lại sân đấu. Mặc dù không thể nói rằng tất cả những thay đổi trên chiến trường Ukraine là do công của lực lượng bán quân sự Wagner, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Mỹ không bao giờ muốn những người lính đặc nhiệm Afghanistan do mình đào tạo, tham chiến cho Nga. Theo thông tin từ tờ Observer.com, về vấn đề các cựu thành viên lực lượng đặc biệt Afghanistan do Mỹ và Anh huấn luyện vào Ukraine chiến đấu, người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng, Nga phải sử dụng các biện pháp “tuyệt vọng” để chống lại các đòn phản công của Ukraine. Việc sử dụng lính đánh thuê để giúp Ukraine chống lại quân đội Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine của Mỹ và phương Tây; nếu coi đây là biểu hiện của sự “tuyệt vọng”, thì có lẽ bản thân Kiev và phương Tây đã “tuyệt vọng” ngay từ đầu cuộc chiến. Do đó, tuyên bố trên của Nhà Trắng cho thấy Washington đang phản ứng tiêu cực vì điều này đang xảy ra. Rốt cuộc các thành viên lực lượng đặc biệt Afghanistan do chính mình huấn luyện, giờ lại bị Nga đưa vào chiến trường chống lại lực lượng mà Mỹ chống hậu thuẫn; chuyện này Mỹ không hề muốn. Theo một số nguồn tin, Mỹ đã huấn luyện khoảng 20.000 lính đặc nhiệm Afghanistan và phần lớn số này giờ phải lưu vong hoặc thay danh đổi họ để lẩn trốn sự truy tìm của Taliban. Công ty Wagner đã chớp thời cơ tuyển mộ số lượng lớn lính đặc nhiệm Afghanistan "bị Mỹ bỏ rơi" tham gia chiến đấu tại Ukraine với mức lương 1.500 USD/tháng cùng tấm hộ chiếu của bản thân và gia đình ở Nga.

