Nhiều phiến quân buông súng đầu hàng SAA vì Thổ Nhĩ Kỳ không trả tiền lương

Trong tuần qua, các phần tử vũ trang nổi dậy ở tỉnh Idlib của Syria đã liên tục cho máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Khmeimim hiện do Nga điều hành, nằm ở phía đông nam thành phố Latakia, tỉnh Latakia, Syria; nhưng đã bị lực lượng phòng không của Nga bảo vệ căn cứ này chặn đứng. Hiện tại, quân đội Nga đang tiếp tục xây dựng lại một sân bay quân sự lớn ở Qamishli, thuộc tỉnh al-Hasakah, phía đông bắc Syria và đưa nhiều máy bay chiến đấu khác nhau đến sân bay này, nhằm hỗ trợ cho lực lượng Quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo các nguồn tin, sân bay quân sự trên, sẽ sớm được đưa vào hoạt động và các lực lượng Không quân Nga tại căn cứ không quân Khmeimim, sẽ tiếp tục tham gia tấn công chống lại các nhóm cực đoan. Rõ ràng, việc Nga tiếp tục mở rộng sân bay, một lần nữa thể hiện ý chí chiến lược vững chắc tại Syria. Để ngăn chặn các nhóm cực đoan tiếp tục phản công, Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã tiến hành một chiến dịch bình định mới tại tỉnh Idlib, nhằm chiếm một số vị trí chiến lược, đang thuộc quyền kiểm soát của phiến quân; làm bàn đạp để sẵn sàng giải phóng hoàn toàn tỉnh Idlib khi có thời cơ. Vào ngày 2/4, hãng thông tấn TASS của Nga, dẫn lời Đài truyền hình Nhà nước Syria cho biết, tối ngày 1/4, SAA đã tổ chức các cuộc tập kích bất ngờ vào một số làng, có lực lượng phiến quân đóng quân, nằm ở phía bắc con đường chiến lược M4. Do cuộc tấn công bất ngờ, các phần tử vũ trang này hoàn toàn không có sự chống trả, và quân đội chính phủ Syria đã nhanh chóng chiếm giữ căn cứ lớn của phiến quân Syria mà không phải nổ súng. Điều đáng ngạc nhiên là căn cứ này có hơn 60 phiến quân (trong đó có 2 chỉ huy) chốt giữ ở đây mà tại sao lại không nổ súng chống cự? Câu trả lời của phiến quân đó là do dịch bệnh lan rộng, Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt sự hỗ trợ của họ cho tổ chức này, khiến phiến quân rơi vào tình trạng phải hết lương thực và phải hạ vũ khí và đầu hàng. Vào ngày 2/4, trung tâm hòa giải Nga ở Syria tuyên bố rằng, chính quyền Damascus rất hoan nghênh các nhóm vũ trang buông súng, quay về với chính quyền Trung ương, để được hưởng sự khoan hồng và các chế độ ưu đãi khác. Nghe theo lời kêu gọi của Chính quyền Syria, trong vài ngày qua, đã có hơn 200 chiến binh đã buông súng đầu hàng, hầu hết họ là thành viên của "Quân đội Quốc gia Syria" và "Tổ chức Giải phóng Sham" được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ. Việc Thổ Nhĩ Kỳ không trả "tiền lương" cho phiến quân kịp thời, làm cho hai bên xung đột, phiến quân không nghe lệnh của Thổ Nhĩ Kỳ; mâu thuẫn này tạo cơ hội cho Chính phủ Syria, có thể kêu gọi phiến quân đầu hàng, mà không cần phải nổ súng. Hiện nay, Nga tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự ở Syria, dựa vào các sân bay quân sự để tăng cường triển khai lực lượng ở tây bắc và phía đông Syria, nhằm ngăn chặn lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời hỗ trợ SAA giải phóng tỉnh Idlib. Do vậy, nỗ lực chia cắt lãnh thổ Syria của Thổ Nhĩ Kỳ từng bước bị phá sản. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã phát biểu rằng, việc đưa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria không phải là hành động xâm lược, mà là bảo vệ lợi ích chiến lược của Ankara; đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để chế độ Assad tiếp tục kiểm soát Idlib. Thái độ cứng rắn này của Thổ Nhĩ Kỳ khiến Nga không thể chấp nhận, và việc Moscow tăng cường liên tục sức mạnh quân sự ở Syria là một minh chứng cho vấn đề đó là, Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Là "tảng đá cản đường"cuối cùng, trong cuộc nội chiến chống khủng bố của Syria, tỉnh Idlib đầy bất trắc và những diễn biến tình hình có thể thay đổi hết sức nhanh chóng; những tính toán sai lầm của bất kỳ bên nào, cũng có thể dẫn đến những bước ngoặt lớn trên chiến trường Syria. Nhưng bây giờ có hai bước ngoặt lớn: Thứ nhất, là sự bất lực của nhóm phiến quân khi chọn con đường chiến đấu hay đầu hàng; Thứ hai là Nga quyết tâm tiêu diệt những kẻ khủng bố còn lại bằng mọi giá. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn tới chiến lược về Syria của Thổ Nhĩ Kỳ. Video Cuộc chiến Syria vẫn chưa có hồi kết - Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

