Ngừng sản xuất "viên ngọc quý" F-22 quá sớm: Sai lầm lớn của Mỹ!

Với tầm nhìn hạn hẹp của thế hệ lãnh đạo trước của nước Mỹ, khi thấy loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất của họ là F-22 Raptor, đã không phát huy được vai trò trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và Iraq, dẫn đến họ ngừng sản xuất F-22 khi mới chỉ sản xuất được 187 chiếc, so với yêu cầu của Không quân là 381 chiếc. Ảnh: Lễ bàn giao máy bay F-22 cho không lực Mỹ. Giờ đây chứng kiến sự trỗi dậy của Nga và Trung Quốc, cũng như mối đe dọa mới từ Iran và Triều Tiên, những nhà lãnh đạo Mỹ mới cảm thấy hối tiếc khi đóng cửa dây chuyền sản xuất F-22 quá sớm, khi việc nối lại sản xuất lại với loại máy bay này là bất khả thi, chứ chưa nói đến việc phát triển một mẫu máy bay tương tự. Bài học về phát triển máy bay F-35 là ví dụ điển hình. Ảnh: Dây chuyền lắp ráp máy bay F-22 của Mỹ tại Công ty Lockheed Martin. Những chiếc F-22 bây giờ là những viên ngọc quý trong kho vũ khí quân sự của Mỹ; tuy nhiên, những vụ tai nạn đối với F-22 ngày càng tăng trong thời gian gần đây, nhất là khi Không quân Mỹ tăng cường cường độ huấn luyện, là hồi chuông báo động cho "kho ngọc quý" này; với tỷ lệ tai nạn gia tăng, các nhà lãnh đạo Không quân Mỹ lo sợ họ sẽ không đủ số F-22 thực hiện nhiệm vụ nếu có tình huống xung đột xảy ra. Nhưng F-22 không phải là vật trưng bày, Không quân Mỹ mạnh hơn không quân các quốc gia khác là do họ được huấn luyện tốt, trong đó phi công được bay thường xuyên; như vậy F-22 cũng phải được các phi công sử dụng bay thường xuyên như các loại máy bay khác; nhưng điều đó cũng có nghĩa, thời gian sử dụng của loại máy bay này, cũng đang bị rút ngắn lại. Nhiệm vụ chính của F-22 là chiếm ưu thế trên không - một điều kiện sống còn cho bất kỳ thành công của hoạt động quân sự nào. Mặc dù F-22 cũng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất với độ chính xác cao và thực hiện các hoạt động trinh sát trong không phận của đối phương, nhưng đó chỉ là nhiệm vụ thứ yếu. Vì vậy không phải ai cũng biết F-22 là vũ khí răn đe thông thường lớn nhất của Không quân Mỹ (kể cả các nhà lãnh đạo Mỹ). Trong khi số lượng máy bay này ít hơn so với các loại máy bay chiến đấu khác; nhưng hiệu quả chiến đấu của nó lớn hơn bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào khác trên thế giới hiện nay. Với tính năng tàng hình cao, các cảm biến hiện đại, trí tuệ nhân tạo và hiệu suất bay vô song mà các loại máy bay chiến đấu khác của Mỹ và trên thế giới đều chưa thể sánh bằng; tính năng tàng hình giúp F-22 tiếp cận đối phương một cách bất ngờ, các cảm biến và trí tuệ nhân tạo cho khả năng xử trí các tình huống trong chiến đấu; khả năng cơ động cho phép F-22 có tầm bay gần bằng máy bay ném bom chiến lược; có thể nói, F-22 là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Câu hỏi đặt ra là Không quân Mỹ có cần thêm máy bay chiến đấu F-22 nữa không? Câu trả lời là có, nhưng hiện tại dây chuyền sản xuất F-22 đã đóng cửa từ nhiều năm trước, do vậy việc nối lại sản xuất F-22 không phải là một lựa chọn khả thi. Cùng với đó là dây chuyền sản xuất F-35 hiện đang chạy trơn tru và Không quân Mỹ đặt mua với số lượng lớn F-35; với tính năng ưu việt như của F-35, nhất là khả năng tiến công mặt đất, sẽ khó có cơ hội cho việc tái sản xuất F-22; bên cạnh đó, trong giới lãnh đạo Mỹ, vẫn còn nhiều ý kiến phản đối việc nối lại sản xuất F-22. Trong tương lai, Mỹ sẽ không tiếp tục đầu tư vào các loại máy bay chiến đấu thế hệ cũ hơn như F-16 và F-15, đơn giản là thiết kế này đã hơn nửa thế kỷ; tuy nhiên trong tương lai gần, chúng vẫn là một phần quan trọng trong kho vũ khí của Mỹ, mặc dù chúng không thể đáp ứng được yêu cầu chiến tranh hiện đại, do không đáp ứng được các thách thức mới. Ảnh: Chiến đấu cơ F-15 của Không quân Mỹ. Từ những thực tế trên, khiến máy bay F-22 trở thành vũ khí chiếm ưu thế trên không chủ yếu của Không quân Mỹ trong vài chục năm nữa; khi chính các đối thủ của Mỹ cũng đánh giá rất cao, tính năng của siêu chiến đấu cơ này. Nếu xung đột nổ ra, F-22 sẽ là lực lượng đi đầu trong các hoạt động không chiến; điều này đặt ra một yêu cầu cực kỳ cấp bách cho việc giành ngân sách để nâng cấp F-22, để bảo đảm, đây vẫn là loại chiến đấu cơ thống trị bầu trời trong nhiều năm nữa. Việc đóng cửa dây chuyền sản xuất F-22 khi chỉ mới đáp ứng được một nửa nhu cầu của Không quân là một thảm họa với không quân Mỹ, mà tác động tiêu cực của nó sẽ còn thấy trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên, mọi việc đã qua, điều quan trọng bây giờ là Không quân Mỹ có thể phát huy hết năng lực chiến đấu của số F-22 hiện có. Việc cần kíp trước mắt của Không quân Mỹ là khẩn trương đầu tư nâng cấp 33 chiếc F-22 đời đầu và hơn chiếc 20 dùng cho huấn luyện và thử nghiệm lên khả năng chiến đấu đầy đủ, đó sẽ là thông điệp cảnh báo rõ ràng gửi đến các đối thủ của Mỹ, tuy nhiên đó cũng là thách thức đối với loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của không quân Mỹ hiện nay. Video Chim ăn thịt F-22 - Tiêm kích tàng hình tiên phong - Nguồn: QPVN

