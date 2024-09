Đối với Kiev, cuộc đột phá vào khu vực Kursk trong suốt một tháng qua, ngày càng trở thành mối đe dọa, khi họ chịu tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí trang bị hạng nặng, nhất là vũ khí của phương Tây viện trợ. Theo lệnh của Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, Quân đội Ukraine đã chuyển các đơn vị chính quy từ khu vực Donetsk sang mặt trận Kursk và thay thế chủ yếu bởi những đơn vị phòng thủ lãnh thổ (tương tự như lực lượng vũ trang địa phương), không được huấn luyện bài bản và có sức động cơ kém. Trong khi đó, “Cụm quân phía Bắc” của Nga và Lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechnya, những người trước đây đã ngăn chặn bước tiến của quân chiếm đóng Ukraine, đã phản công kể từ ngày 11/9 và đã tái chiếm một số khu dân cư ở khu vực biên giới Kursk, với diện tích lãnh thổ lên tới hơn 100km. Do không có công sự kiên cố ở Kursk, lại không có hỏa lực hỗ trợ, mặc dù ở một số nơi, quân Ukraine kháng cự khá mạnh, nhưng phần lớn là bỏ chạy, bỏ lại không chỉ người chết mà cả người bị thương. Quân Nga đã bắt được một số lính Ukraine trong các cánh rừng, khi họ bị lạc đơn vị, mất liên liên lạc, hết đạn hoặc lương thực. Tính đến sáng 12/9, quân Nga đã tái chiếm các khu dân cư Gordeevka, Vnezapnoye, Viktorovka, Byakhovo, Snagost, 10/10, Komarovka, Apanasovka, Korenevo, Kulbaki, Martynovka, cũng như làng Nechaev. Theo phóng viên quân sự Yury Kotenok đưa tin trên kênh Telegram của mình, quân Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi ngôi làng biên giới Obukhovka và các đơn vị xung kích đang tiến về hướng Lyubimovka kề bên. Theo giới phân tích quân sự, việc dọn sạch Vishnevoe đang được tiến hành và một cuộc tấn công vào Sverdlikovo gần Sudzha đang được chuẩn bị. Cuộc phản công quy mô lớn của Quân đội Nga ở khu vực Kursk đang được thực hiện bởi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 và 810, Trung đoàn dù 56 thuộc “Cụm quân phía Bắc”. Theo kênh Telegram Mash, trong vòng chưa đầy 24 giờ, Quân đội Nga đã tái chiếm khoảng 150 km2 lãnh thổ. Trung tướng Apti Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat, viết trên kênh Telegram cá nhân: “Từ Vnezapny và Viktorovka, quân Ukraine bắt đầu rút lui đến Byakhovo và Lyubimovka, gần như không chống cự, và sau đó bắt đầu rút khỏi Byakhovo. Quân Nga thừa thắng tấn công Borok, Pogrebki và Martynovka”. Theo Tướng Alaudinov, tại mặt trận Kursk, tổn thất của quân Ukraine tăng lên 510 người trong 24 giờ qua, 19 xe bọc thép bị phá hủy, trong đó có 3 xe tăng. Một quân nhân Nga có biệt hiệu “Lazar” cho biết, quân Ukraine ở khu vực Kursk đã bắn nhầm vào nhau nhiều lần. Rất có thể là do thiếu liên lạc và hoảng loạn. Trước đó, Tướng Alaudinov đưa tin rằng, vài ngày trước lính đánh thuê nước ngoài đã rời khu vực Kursk trước do tổn thất cao. Có vẻ như những lính đánh thuê nước ngoài vào lãnh thổ Nga, nhưng chưa lính đánh thuê nào bị quân Nga bắt làm tù binh. Trên mạng xã hội Telegram chiếu cảnh binh sĩ thuộc Trung đoàn nhảy dù Cận vệ 51 của Quân đội Nga, quân Nga tái chiếm làng Snagost. Xe tăng của Trung đoàn 51 dẫn đầu đội hình tấn công, theo sau là các xe bọc thép, những xe này đều được tăng cường giáp lồng chống UAV. Lính dù Nga xung phong vào làng Snagost, nhưng sức chống cự của quân Ukraine rất hạn chế. Những chiếc xe tăng của Trung đoàn Dù 51 bắn trong hành tiến, nhưng dường như mang tính chất cảnh báo nhiều hơn. Mặc dù vậy, các hỏa điểm hiếm hoi của quân Ukraine có thể đã bị tiêu diệt. Ngôi làng Snagost đã bị tái chiếm mà không có một tổn thất nào cho lính dù Nga. Còn blogger quân sự người Nga Yury Podolyaka cung cấp thông tin cho biết, vào ngày thứ hai của cuộc phản công, quân Nga tiếp tục tiến dần về phía tây khu vực Kursk. Bất chấp tình hình chậm lại, cuộc tấn công vẫn đang phát triển thành công, quân Ukraine cũng đang tổ chức kháng cự mạnh. Hướng phản công chính của quân Nga từ khu vực từ Korenevo đến Byakhovo. Tại đây, các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 đã chiếm được đầu cầu ở Obukhovka. Đồng thời, các đơn vị của Trung đoàn Dù 51, bất chấp sự phòng thủ kiên cường của quân Ukraine ở phía tây Snagost, vẫn có thể vượt qua các vị trí này từ phía bắc, tạo đà cho cuộc tấn công tiếp theo. Podolyaka cho biết thêm, đến sáng ngày phản công thứ hai, quân Ukraine ở Snagosti đã bị đánh bật khỏi đây, mở đường cho cuộc tấn công của quân Nga vào Lyubimovka, vị trí phòng ngự lâm thời chủ chốt của quân Ukraine trong khu vực này. Theo Podolyaka, quân Ukraine hiện không còn nơi nào để rút lui, vì ngoài Lyubimovka, chỉ còn còn có ngôi làng Zeleny Shlyakh, việc chiếm được ngôi làng này, có thể khiến các đơn vị Ukraine ở phía bắc, rơi vào vòng vây quân Nga bắt đầu giăng ra. Podolyaka cũng cho biết, ở một khu vực khác của mặt trận, phía nam Glushkovo, tình hình vẫn căng thẳng. Tại đây quân Ukraine đã cố gắng phản công vào phía sau của quân Nga. Cả hai bên đều đưa thêm lực lượng dự bị vào chiến đấu và quân Ukraine được tăng cường xe tăng và xe bọc thép. Phía Nga đã tung Trung đoàn Dù 56 vào chiến đấu. Trước đó, trung đoàn này đã quét sạch quân Ukraine ở Apanasyevka và Vishnevka. Ở các khu vực khác của mặt trận Kursk, tình hình tương đối yên tĩnh. Những nỗ lực của quân Nga tiến về phía nam Sudzha nhằm cắt đường rút của quân Ukraine từ Kursk về lãnh thổ Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể, điều này cho phép quân Ukraine tiếp tục đưa lực lượng dự bị của họ từ đầu cầu Sumy và Kursk. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga, Topwar, Avia.pro, Ảnh minh họa).

(Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga, Topwar, Avia.pro, Ảnh minh họa).