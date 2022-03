Ngày thứ 27 của cuộc xung đột: Điểm nóng nhất vẫn là Mariupol

Tình hình cuộc xung đột Nga – Ukraine, trên chiến trường và ngoài chiến trường đều hình thành một trọng điểm. Trọng tâm của trận chiến là thành phố Mariupol, miền nam Ukraine. Tại đây, lực lượng dân quân Donetsk hợp lực với quân đội Nga, quyết tâm đánh chiếm thành phố bằng mọi giá. Trọng tâm bên ngoài chiến trường là mối quan hệ giữa Nga và châu Âu về dầu khí. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Mỹ và EU đã tung ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nhưng EU chưa bao giờ dám cắt hoàn toàn dầu và khí đốt khỏi Nga. Cuộc họp ngoại trưởng EU mới nhất vẫn không đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Tại chiến trường Mariupol, phía Nga đã ra tối hậu thư, yêu cầu các lực lượng Ukraine phòng thủ còn lại trong thành phố đầu hàng vào lúc 5 giờ sáng ngày 21/3. Nhưng ba giờ trước khi có tối hậu thư, Phó Thủ tướng Ukraine Vereshchuk kiên quyết bác bỏ, tuyên bố sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Theo thông tin mới nhất, mặc dù vẫn chưa có tin tức quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn Mariupol; nhưng quân Nga hiện đã chiếm 50% thành phố. Lực lượng dân quân của Tiểu đoàn Azov cực hữu, cố thủ tại nhà máy thép Azovstal, đã bị quân Nga dùng hỏa lực pháo nhiệt áp TOS-1A tiêu diệt. Về thiệt hại lớn nhất của phía Nga là Phó chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, Phó Đô đốc Andrei Parly đã thiệt mạng trong trận chiến Mariupol. Câu hỏi đặt ra là với hỏa lực vượt trội, tại sao đến nay quân đội Nga vẫn chưa chiếm được Mariupol? Có ba lý do khiến quân Nga và lực lượng dân quân thân Nga chưa thể chiếm được thành phố Mariupol đó là: Quân Ukraine phòng thủ quá ngoan cường, cư dân thành phố trở thành con tin và quân đội Nga không dám nặng tay trong sử dụng vũ khí hạng nặng. Lực lượng bảo vệ Mariupol gồm có lực lượng “Tiểu đoàn Azov” mang đậm tư tưởng cực hữu. Tiểu đoàn Azov có tên gọi chính thức là “Biệt đội Azov độc lập đặc biệt của Vệ binh Quốc gia Ukraine”. Đơn vị này được chính thức thành lập tại Mariupol vào tháng 5/2014. Trụ cột của Tiểu đoàn Azov là các thành viên của các tổ chức cực hữu mang tư tưởng phát xít mới, bao gồm một số côn đồ bóng đá, cũng như các tân binh cực hữu từ châu Âu và các quốc gia khác, bao gồm Brazil, Italy, Anh, Pháp, Mỹ, Hy Lạp, các nước Scandinavi, Tây Ban Nha, Slovakia, Séc và các quốc gia và khu vực khác. Theo các báo cáo điều tra năm 2019 của truyền thông Mỹ, trong số các thành viên nước ngoài của Tiểu đoàn Azov, có các thành viên của tổ chức khủng bố tân phát xít Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu; khiến Quốc hội Mỹ cấm lực lượng này, sử dụng vũ khí, mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Mặc dù “Tiểu đoàn Azov” được gọi là “tiểu đoàn”, nhưng quy mô của nó đã đạt đến cấp “lữ đoàn”. Trong quá trình đối đầu và chiến đấu với hai vùng "độc lập" ở Donbass trong nhiều năm, tiểu đoàn Azov đã thể hiện một phong cách cực kỳ mạnh mẽ và quyết liệt. Truyền thông Nga nói rằng, Tiểu đoàn Azov đã thực hiện nhiều hành động tàn ác ở vùng Donbas. Theo phía Nga, Tiểu đoàn Azov đã bắt người dân Mariupol làm con tin để bảo vệ thành trì của mình. Tính đến ngày 20/3, Nga đã sơ tán gần 60.000 cư dân của Mariupol, nhưng 130.000 vẫn bị bỏ lại đó làm con tin. Tiểu đoàn Azov xây dựng các trận địa trong khu dân cư, khiến phía Nga không dám sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công vào thành phố. Đặc biệt, theo tuyên bố của Nga, một trong những mục đích của chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine hiện nay là “phi phát xít hóa Ukraine”. Do đó, việc loại bỏ Tiểu đoàn Azov, là một biểu tượng quan trọng của việc phi phát xít hóa và có ý nghĩa chính trị quan trọng. Nhưng để loại bỏ Tiểu đoàn Azov, mà có thêm thương vong dân sự, thì tính hợp pháp của các hành động của Nga sẽ bị tổn hại rất nhiều. Theo phân tích của giới quan sát độc lập, việc quân Nga chiếm được Mariupol và xóa sổ Tiểu đoàn Azov cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng họ có thể phải trả giá rất đắt. Vào ngày hôm qua, người phát ngôn của nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Daniil Bezsonov tuyên bố. Quân đội Nga và lực lượng dân quân DPR đã gần như làm chủ hoàn toàn nhà máy thép Azovstal rộng 14 km vuông và những lực lượng cực hữu có vũ trang cũng đang dần “biến mất” trên các đường phố ở Mariupol. Cách đây 3-4 ngày, những đơn vị theo tư tưởng cực hữu tại Mariupol đã gửi các tin nhắn video cho Tổng thống Ukraine Zelensky, với khẩn cầu là gửi quân đến Mariupol để tăng viện và giải vây cho họ. Nhưng hiện tại, Quân đội Ukraine không còn lực lượng để giải vây. Hiện lực lượng gần nhất có thể ứng cứu cho Mariupol ở gần khu vực Volnovakha, nhưng đã bị quân Nga đánh bại hơn một tuần trước. Lực lượng phòng thủ ở khu vực Marinka đã mất vị trí và đang rút lui về phía tây bắc. Còn lực lượng phòng thủ ở khu vực Avdeevka đã rơi vào tình thế sớm muộn gì cũng phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt; nên Quân đội Ukraine không còn lực lượng ứng cứu cho Mariuopol. Cách động viên duy nhất, là kêu gọi lực lượng phòng thủ tại Mariupol tiếp tục chiến đấu. Về năng lượng, ngày 21/3, các nước thành viên EU đã tổ chức cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về nội dung cụ thể của vòng trừng phạt thứ 5 nhằm vào Nga. Tại cuộc họp, ngoại trưởng Litva và Ireland cho rằng, lệnh cấm vận dầu mỏ nên là một phần của vòng trừng phạt thứ năm đối với Nga, trong khi Đức, Hà Lan và các nước khác bày tỏ sự phản đối. Cuối cùng, EU đã không đạt được đồng thuận về một "lệnh cấm vận năng lượng" đối với Nga. Phía Nga rõ ràng cũng rất coi trọng cuộc gặp này. Trước cuộc họp, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak tuyên bố rằng, hiện nay châu Âu không thể từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga và dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga là không thể thay thế đối với các nước châu Âu. Ông Novak nói: Nếu châu Âu từ chối nhập khẩu dầu của Nga, giá dầu của châu Âu sẽ tăng lên 300 USD / thùng và có thể là 500 USD / thùng và những lời cảnh báo của ông Novak sẽ là sự thật. Mọi người trên khắp thế giới đã cảm nhận được sự gia tăng giá năng lượng, do cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra.

