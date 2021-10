Nga: UACV Orion do Nga sản xuất đáng gờm như thế nào?

“Orion là một trong những máy bay không người lái đáng tin cậy nhất trong số những UAV cùng loại. Nó có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ -50 độ C đến 50 độ C, thậm chí có thể bay thời gian ngắn trong điều kiện đóng băng, nhờ vào hệ thống chống đóng băng đặc trưng do Kronshtadt phát triển. “Orion có khả năng hoạt động trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, từ sa mạc khô nóng tới các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt hay Bắc Cực và Nam Cực băng giá”, ông Bogatikov cho biết. Và theo ông Bogatikov, một trong những nhiệm vụ chính của Orion là giám sát và kiểm soát, chính vì thế khả năng chụp không ảnh của nó rất tốt và sắc nét. UAV này cũng có khả năng mang nhiều loại vũ khí, do có cấu trúc mở để điều chỉnh theo mong muốn của khách hàng. “Chúng tôi có cách tiếp cận tùy biến. Với mong muốn của khách hàng nước ngoài, chúng tôi có thể điều chỉnh biến thể Orion-E theo mong muốn của họ. Các UAV của chúng tôi có cấu trúc mở để điều chỉnh với mong muốn của khách hàng", ông Bogatikov nói. Về Orion, đây là một máy bay không người lái chiến đấu của Nga, UCAV Orion. Do tập đoàn Kronshtadt được nói đến ở trên phát triển và sản xuất. Chiếc UCAV Orion này có thể mang theo tối đa là 4 quả bom dẫn đường hoặc 4 tên lửa với tải trọng tối đa là 200kg. Tuy lực lượng vũ khí tương đối ít – song, chiếc UCAV này được bù lại bằng tốc độ. Vận tốc tối đa của Orion đạt tới 200km/h và phạm vi hoạt động là 250km, độ bền đạt 24h bay liên tục. Orion bắt đầu được phát triển từ năm 2011, trong khuôn khổ của chương trình Inokhodets Bộ Ngoại giao Nga tài trợ. Và theo báo cáo của RIA Novosti, vào tháng 5/2016, các cuộc thử nghiệm UCAV chính thức bắt đầu. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, các UCAV Orion đã được thử nghiệm chiến đấu vào năm 2019 ở Syria. Năm 2020, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã nhận một lô các UCAV Orion này để vận hành thử nghiệm. Tháng 8/2021, có thông tin cho răng MoD đã ký hợp đồng thỏa thuận mua tới 5 lô Orion được nâng cấp, Inkhodets-RU (còn được gọi là Sirius) và bàn giao vào năm 2023. Hiện nay, số lượng Orion xuất hiện trong biên chế của Quân đội Nga là khoảng 30 chiếc. Chiếc UAV này cũng được Nga phát triển thành 3 phiên bản bao gồm thử nghiệm, bản chính thức và bản xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quốc gia nào đặt bút ký hợp đồng cho chiếc UAV Orion này của Nga. Hình ảnh chiếc UCAV Orion xuất hiện ở Syria cho thấy khả năng và uy lực của nó. Nguồn: Ref's Channel.

