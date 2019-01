Nga tung “bằng chứng thép” lột mặt nạ giả dối của Mỹ

Sau khi Mỹ ra tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào ngày 2/2 tới đây, với lý do Nga đưa vào trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất 9M729 vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận trong INF. Moscow đã âm thầm tung ra “bằng chứng thép” vạch trần âm mưu phá hoại hiệp ước INF của Washington trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế. Nguồn ảnh: RT. Theo đó trong cuộc họp báo ngày 23/1 vừa qua tại Moscow, Bộ Quốc phòng Nga đã không ngần ngại trực tiếp giới thiệu cho các tùy viên quân sự nước ngoài cũng như đại diện các kênh thông tấn quốc tế “nhìn tận mắt, sờ tận tay” một quả tên lửa hành trình 9M729, thứ vũ khí mà Mỹ tuyên bố rằng có tầm bắn lên đến hơn 500km. Nguồn ảnh: RT. Sự kiện giới thiệu tên lửa trên của Nga do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này tổ chức, được phát trực tiếp trên các truyền hình của Nga. Tại buổi giới thiệu, đại diện Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Mikhail Matveevsky cho hay tên lửa hành trình Novator 9M729 chỉ là một biến thể hiện đại hóa của tên lửa 9M728. Nguồn ảnh: RT. Trung tướng Mikhail Matveyevsky cũng khẳng định tên lửa Novator 9M729 có tầm bắn tối đa chỉ 480 km – ngắn hơn 10 km so với 9M728 - có nghĩa là tên lửa này hoàn toàn tuân thủ hiệp ước INF. Và sự khác biệt giữa hai mẫu tên lửa này là hệ thống đầu đạn và dẫn đường nhằm tăng cường khả năng hoạt động. Nguồn ảnh: Liveuamap. Ngoài ra, bệ phóng di động sửa đổi cho loại tên lửa mới cũng lớn hơn vì phải mang 4 thay vì 2 tên lửa (như trong hình) như trước. "Chúng tôi công bố những thông tin này để tăng tính minh bạch và cho thấy chúng tôi tuân thủ Hiệp ước INF" – Trung tướng Matveevsky kết luận. Nguồn ảnh: Liveuamap. Với “bằng chứng thép” này Nga một lần nữa khẳng định, họ chưa từng vi phạm các thỏa thuận trong hiệp ước INF vốn quy định cấm sản xuất, thử nghiệm và triển khai tên lửa hành trình và đạn đạo với tầm bắn 500-5.500 km trên đất liền. Và việc Mỹ liên tục áp buộc Nga vi phạm INF chỉ là cái cớ để Washington phá hoại hiệp ước này. Nguồn ảnh: Liveuamap. Cũng trong cuộc họp báo trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Ryabkov cho biết, việc Mỹ yêu cầu Nga phá hủy tất cả các tên lửa 9M729 cũng như thành phần chiến đấu đi kèm để duy trì hiệp ước INF là điều không thể chấp nhận được. Và Moscow sẽ không bao giờ thỏa hiệp trong vấn đề này. Nguồn ảnh: RT. Trong ảnh là tùy viên quân sự các nước tại Nga được giới thiệu về tên lửa Novator 9M729 cũng như thành phần chiến đấu của nó, phía Mỹ không có bất cứ đại diện nào tham gia sự kiện này. Nguồn ảnh: RT. Cận cảnh ống chứa đạn tên lửa Novator 9M729, một trong những thành phần chiến đấu của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của lực lượng tên lửa và pháo binh Nga. Nguồn ảnh: RT. Các tổ hợp Iskander-M của Quân đội Nga được thiết kế để phá hủy các loại vũ khí, khí tài, trung tâm thông tin - chỉ huy, máy bay chiến đấu đỗ tại sân bay, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các mục tiêu trọng yếu khác của đối phương ở mọi thời điểm và trong mọi điều kiện khí hậu thời tiết. Nguồn ảnh: RT. Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo IskanderM được Quân đội Nga khởi động từ những năm 1990. Đến năm 2004, các quan chức quốc phòng Nga mới lần đầu tiên tiết lộ về loại tên lửa này. Nguồn ảnh: RT. Do yêu cầu rất cao từ lúc thiết kế nên Iskander-M hội tụ những công nghệ đỉnh cao của Nga và cả thế giới trong lĩnh vực công nghệ tên lửa, hệ thống dẫn đường, động cơ tên lửa và các biện pháp trốn tránh kẻ thù. Nguồn ảnh: RT.

Sau khi Mỹ ra tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào ngày 2/2 tới đây, với lý do Nga đưa vào trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất 9M729 vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận trong INF. Moscow đã âm thầm tung ra “bằng chứng thép” vạch trần âm mưu phá hoại hiệp ước INF của Washington trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế. Nguồn ảnh: RT. Theo đó trong cuộc họp báo ngày 23/1 vừa qua tại Moscow, Bộ Quốc phòng Nga đã không ngần ngại trực tiếp giới thiệu cho các tùy viên quân sự nước ngoài cũng như đại diện các kênh thông tấn quốc tế “nhìn tận mắt, sờ tận tay” một quả tên lửa hành trình 9M729, thứ vũ khí mà Mỹ tuyên bố rằng có tầm bắn lên đến hơn 500km. Nguồn ảnh: RT. Sự kiện giới thiệu tên lửa trên của Nga do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này tổ chức, được phát trực tiếp trên các truyền hình của Nga. Tại buổi giới thiệu, đại diện Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Mikhail Matveevsky cho hay tên lửa hành trình Novator 9M729 chỉ là một biến thể hiện đại hóa của tên lửa 9M728. Nguồn ảnh: RT. Trung tướng Mikhail Matveyevsky cũng khẳng định tên lửa Novator 9M729 có tầm bắn tối đa chỉ 480 km – ngắn hơn 10 km so với 9M728 - có nghĩa là tên lửa này hoàn toàn tuân thủ hiệp ước INF. Và sự khác biệt giữa hai mẫu tên lửa này là hệ thống đầu đạn và dẫn đường nhằm tăng cường khả năng hoạt động. Nguồn ảnh: Liveuamap. Ngoài ra, bệ phóng di động sửa đổi cho loại tên lửa mới cũng lớn hơn vì phải mang 4 thay vì 2 tên lửa (như trong hình) như trước. "Chúng tôi công bố những thông tin này để tăng tính minh bạch và cho thấy chúng tôi tuân thủ Hiệp ước INF" – Trung tướng Matveevsky kết luận. Nguồn ảnh: Liveuamap. Với “bằng chứng thép” này Nga một lần nữa khẳng định, họ chưa từng vi phạm các thỏa thuận trong hiệp ước INF vốn quy định cấm sản xuất, thử nghiệm và triển khai tên lửa hành trình và đạn đạo với tầm bắn 500-5.500 km trên đất liền. Và việc Mỹ liên tục áp buộc Nga vi phạm INF chỉ là cái cớ để Washington phá hoại hiệp ước này. Nguồn ảnh: Liveuamap. Cũng trong cuộc họp báo trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Ryabkov cho biết, việc Mỹ yêu cầu Nga phá hủy tất cả các tên lửa 9M729 cũng như thành phần chiến đấu đi kèm để duy trì hiệp ước INF là điều không thể chấp nhận được. Và Moscow sẽ không bao giờ thỏa hiệp trong vấn đề này. Nguồn ảnh: RT. Trong ảnh là tùy viên quân sự các nước tại Nga được giới thiệu về tên lửa Novator 9M729 cũng như thành phần chiến đấu của nó, phía Mỹ không có bất cứ đại diện nào tham gia sự kiện này. Nguồn ảnh: RT. Cận cảnh ống chứa đạn tên lửa Novator 9M729, một trong những thành phần chiến đấu của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của lực lượng tên lửa và pháo binh Nga. Nguồn ảnh: RT. Các tổ hợp Iskander-M của Quân đội Nga được thiết kế để phá hủy các loại vũ khí, khí tài, trung tâm thông tin - chỉ huy, máy bay chiến đấu đỗ tại sân bay, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các mục tiêu trọng yếu khác của đối phương ở mọi thời điểm và trong mọi điều kiện khí hậu thời tiết. Nguồn ảnh: RT. Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo IskanderM được Quân đội Nga khởi động từ những năm 1990. Đến năm 2004, các quan chức quốc phòng Nga mới lần đầu tiên tiết lộ về loại tên lửa này. Nguồn ảnh: RT. Do yêu cầu rất cao từ lúc thiết kế nên Iskander-M hội tụ những công nghệ đỉnh cao của Nga và cả thế giới trong lĩnh vực công nghệ tên lửa, hệ thống dẫn đường, động cơ tên lửa và các biện pháp trốn tránh kẻ thù. Nguồn ảnh: RT.