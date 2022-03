Nga tốn bao nhiêu tiền mỗi ngày cho chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Con số thương vong thực sự của Nga luôn là một ẩn số. Báo cáo mới nhất về thiệt hại của Nga do Lầu Năm Góc công bố cho rằng số quân Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là hơn 6.000 người. Còn số liệu mới nhất được quân đội Ukraine công bố có phần hơi quá, khi cho rằng số người chết trong quân đội Nga đã lên tới 13.000 người, còn số liệu do phía Nga công bố vẫn là 500 người. So với các bên, dữ liệu của Mỹ được đánh giá là khách quan và công bằng. Theo các chuyên gia quân sự, phía Ukraine có khả năng sẽ phóng đại con số thương vong, trong khi phía Nga tất nhiên sẽ che dấu bớt những con số này. Dưới góc độ dự đoán và nghiên cứu chính xác về cuộc chiến này, thực sự không thể đánh giá thấp kết quả của các cơ quan tình báo Mỹ. Quân đội Ukraine đã nhiều lần giành được những chiến thắng bất ngờ trước quân đội Nga trong tình thế rõ ràng là bất lợi. Và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp có liên quan rất nhiều đến điều đó. Người ta thường tin rằng xác suất thống kê về thương vong trong chiến tranh hiện đại là khoảng 1:3. Ví dụ, trong Chiến tranh Triều Tiên, quân đội Mỹ có 34.000 binh sĩ tử trận và bị thương 103.000. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng nếu quân đội Nga chết 6.000 người, thì thương vong sẽ là khoảng 18.000 người, và tổng số thương vong là khoảng 24.000 người. Nếu tỷ lệ thương vong của một đội quân vượt quá 30%, về cơ bản nó sẽ mất đi hiệu quả chiến đấu. Quân đội Nga đã tập trung khoảng 200.000 quân cho cuộc chiến này, con số thương vong tối đa mà lực lượng này có thể gánh chịu là hơn 60.000. Khi mùa xuân đến, khí hậu chủ yếu ở Ukraine là mưa tuyết, mặt đất rất nhiều bùn và lầy lội ở khắp mọi nơi, điều này làm cho các phương tiện bọc thép hạng nặng của quân đội Nga vốn đã di chuyển khó khăn sẽ càng tồi tệ hơn. Ngoài ra một câu hỏi được nhiều người đặt ra nữa là Nga đã đốt bao nhiêu tiền một ngày trong cuộc chiến với Ukraine? Đầu tiên là mức tiêu hao và thiệt hại của vũ khí và thiết bị. Về tên lửa tấn công chính xác, tên lửa chính xác tầm xa được sử dụng ở Ukraine sẽ có giá hàng triệu USD, còn tên lửa chính xác tầm ngắn sẽ có giá hàng trăm nghìn USD. Những chiếc máy bay tối tân đang được Nga sử dụng cũng có giá lên tới trăm triệu USD. Thứ hai là quân đội Nga phải chi rất nhiều tiền thưởng, tiền lương cho binh lính đang chiến đấu và số đã tử trận trong một ngày. Thứ ba, hỗ trợ hậu cần, dịch vụ chiến tranh, chăm sóc y tế,… sẽ mất hàng chục triệu USD mỗi ngày. Do đó, chỉ cần cuộc chiến được phát động thì chi phí liên quan trực tiếp đến cuộc chiến trung bình sẽ tiêu tốn của Nga khoảng 200 triệu USD một ngày. Chúng ta có thể nhìn vào chi phí của một số cuộc chiến tranh trong lịch sử. Trong Chiến tranh Kosovo năm 1999, các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu tốn hơn 7 tỷ USD trong 78 ngày; trong cuộc chiến Afghanistan năm 2001, chỉ riêng chi phí quân sự của Mỹ đã tiêu tốn hơn 10 tỷ USD trong 60 ngày. Chiến tranh Iraq năm 2003 đã tiêu tốn của Mỹ từ 28 tỷ đến 30 tỷ USD trong 50 ngày. Đây vẫn là những báo cáo dữ liệu công khai và chưa tính đến các chi phí bí mật khác, vì vậy chiến tranh hiện đại là một cuộc chiến đốt tiền. Tất nhiên, xét theo việc đồng đô la Mỹ bị trượt giá qua hàng chục năm, thì chiến phí của Mỹ ở Iraq hay ở Afghanista, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều chiến phí của Nga tại Ukraine ở thời điểm hiện tại. Bù lại, quân đội Nga lại không ồ ạt sử dụng không quân như liên quân Mỹ trong quá khứ. Ngoài ra, không thể không nhắc tới việc Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt hàng đầu thế giới. Tác động của cuộc chiến ở Ukraine, đã khiến giá khí đốt, dầu mỏ tăng cao kỷ lục, việc này rõ ràng sẽ có lợi cho Moscow, như cách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" mà phương Tây từng "thành thạo" trong quá khứ.

Con số thương vong thực sự của Nga luôn là một ẩn số. Báo cáo mới nhất về thiệt hại của Nga do Lầu Năm Góc công bố cho rằng số quân Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là hơn 6.000 người. Còn số liệu mới nhất được quân đội Ukraine công bố có phần hơi quá, khi cho rằng số người chết trong quân đội Nga đã lên tới 13.000 người, còn số liệu do phía Nga công bố vẫn là 500 người. So với các bên, dữ liệu của Mỹ được đánh giá là khách quan và công bằng. Theo các chuyên gia quân sự, phía Ukraine có khả năng sẽ phóng đại con số thương vong, trong khi phía Nga tất nhiên sẽ che dấu bớt những con số này. Dưới góc độ dự đoán và nghiên cứu chính xác về cuộc chiến này, thực sự không thể đánh giá thấp kết quả của các cơ quan tình báo Mỹ. Quân đội Ukraine đã nhiều lần giành được những chiến thắng bất ngờ trước quân đội Nga trong tình thế rõ ràng là bất lợi. Và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp có liên quan rất nhiều đến điều đó. Người ta thường tin rằng xác suất thống kê về thương vong trong chiến tranh hiện đại là khoảng 1:3. Ví dụ, trong Chiến tranh Triều Tiên , quân đội Mỹ có 34.000 binh sĩ tử trận và bị thương 103.000. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng nếu quân đội Nga chết 6.000 người, thì thương vong sẽ là khoảng 18.000 người, và tổng số thương vong là khoảng 24.000 người. Nếu tỷ lệ thương vong của một đội quân vượt quá 30%, về cơ bản nó sẽ mất đi hiệu quả chiến đấu. Quân đội Nga đã tập trung khoảng 200.000 quân cho cuộc chiến này, con số thương vong tối đa mà lực lượng này có thể gánh chịu là hơn 60.000. Khi mùa xuân đến, khí hậu chủ yếu ở Ukraine là mưa tuyết, mặt đất rất nhiều bùn và lầy lội ở khắp mọi nơi, điều này làm cho các phương tiện bọc thép hạng nặng của quân đội Nga vốn đã di chuyển khó khăn sẽ càng tồi tệ hơn. Ngoài ra một câu hỏi được nhiều người đặt ra nữa là Nga đã đốt bao nhiêu tiền một ngày trong cuộc chiến với Ukraine? Đầu tiên là mức tiêu hao và thiệt hại của vũ khí và thiết bị. Về tên lửa tấn công chính xác, tên lửa chính xác tầm xa được sử dụng ở Ukraine sẽ có giá hàng triệu USD, còn tên lửa chính xác tầm ngắn sẽ có giá hàng trăm nghìn USD. Những chiếc máy bay tối tân đang được Nga sử dụng cũng có giá lên tới trăm triệu USD. Thứ hai là quân đội Nga phải chi rất nhiều tiền thưởng, tiền lương cho binh lính đang chiến đấu và số đã tử trận trong một ngày. Thứ ba, hỗ trợ hậu cần, dịch vụ chiến tranh, chăm sóc y tế,… sẽ mất hàng chục triệu USD mỗi ngày. Do đó, chỉ cần cuộc chiến được phát động thì chi phí liên quan trực tiếp đến cuộc chiến trung bình sẽ tiêu tốn của Nga khoảng 200 triệu USD một ngày. Chúng ta có thể nhìn vào chi phí của một số cuộc chiến tranh trong lịch sử. Trong Chiến tranh Kosovo năm 1999, các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu tốn hơn 7 tỷ USD trong 78 ngày; trong cuộc chiến Afghanistan năm 2001, chỉ riêng chi phí quân sự của Mỹ đã tiêu tốn hơn 10 tỷ USD trong 60 ngày. Chiến tranh Iraq năm 2003 đã tiêu tốn của Mỹ từ 28 tỷ đến 30 tỷ USD trong 50 ngày. Đây vẫn là những báo cáo dữ liệu công khai và chưa tính đến các chi phí bí mật khác, vì vậy chiến tranh hiện đại là một cuộc chiến đốt tiền. Tất nhiên, xét theo việc đồng đô la Mỹ bị trượt giá qua hàng chục năm, thì chiến phí của Mỹ ở Iraq hay ở Afghanista, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều chiến phí của Nga tại Ukraine ở thời điểm hiện tại. Bù lại, quân đội Nga lại không ồ ạt sử dụng không quân như liên quân Mỹ trong quá khứ. Ngoài ra, không thể không nhắc tới việc Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt hàng đầu thế giới. Tác động của cuộc chiến ở Ukraine, đã khiến giá khí đốt, dầu mỏ tăng cao kỷ lục, việc này rõ ràng sẽ có lợi cho Moscow, như cách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" mà phương Tây từng "thành thạo" trong quá khứ.