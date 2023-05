Nga tăng gấp 5 lần sản lượng tên lửa siêu thanh Kinzhal

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal (tên khác là Dagger) của Nga ngày càng nổi danh vì đã tiêu diệt thành công một hệ thống tên lửa phòng không Patriot, mà Mỹ mới viện trợ cho Ukraine vào rạng sáng ngày 16/5. Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của loại tên lửa siêu thanh Kinzhal tại chiến trường Ukraine; truyền thông Nga cho biết, nước này đã tăng sản lượng tên lửa Kinzhal lên gấp 5 lần, ngay từ những tháng trước đó. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về điều này được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, người đã tuyên bố rằng, theo ước tính vào đầu tháng 5, Nga có khoảng 80 tên lửa Kinzhal, tăng so với ước tính của chính họ vào tháng 1 vừa qua, chỉ có khoảng 50 tên lửa. Điều này được tờ Defence Express của Ukraine giải thích, đó là dấu hiệu cho thấy Nga đã tăng sản lượng tên lửa lên gấp 5 lần, sản xuất khoảng 10 quả Kinzhal mỗi tháng. Nhưng cũng buộc phải xem xét lại các nguồn tin tình báo của Ukraine, khi đánh giá trước đây của họ, về dự trữ tên lửa của Nga là không chính xác. Tên lửa siêu thanh Kinzhal được Không quân Nga triển khai trên máy bay chiến đấu MiG-31K và được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Nhưng đến thời điểm hiện tại, loại tên lửa này cũng chỉ được Nga xác nhận là đã được sử dụng trong cuộc xung đột vài lần. Lần sử dụng đầu tiên tên lửa Kinzhal được ghi nhận là vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, để tấn công một nhà kho lớn chứa vũ khí ngầm dưới lòng đất, được xây dựng từ thời Liên Xô, ở miền Tây Ukraine, gần giáp với lãnh thổ Ba Lan. Tên lửa siêu thanh Kinzhal được phát triển như một phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723, của hệ thống Iskander-M; nhằm giải quyết tầm bắn hạn chế của tên lửa Iskander, do những hạn chế của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung, mà Liên Xô và Mỹ đã ký trước đó. Điều đáng chú ý là Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung chỉ áp dụng cho tên lửa phóng từ mặt đất, chứ không áp dụng với những thứ được phóng từ trên không hoặc trên biển. Tên lửa đạn đạo Iskander bị giới hạn trong phạm vi tấn công 500 km, trong khi tên lửa Kinzhal có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Cả hai loại tên lửa Iskander và Kinzhal đều được đánh giá cao, nhờ tốc độ đầu cuối tương đương gần Mach 9, cũng như khả năng cơ động cao và quỹ đạo ở độ cao thấp, khiến chúng cực kỳ khó theo dõi, đánh chặn và đôi khi rất khó phát hiện trong cả chuyến bay. Việc tăng cường sản xuất tên lửa Kinzhal có thể tương đối đơn giản đối với tiềm lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của Nga; do Nga đã có số lượng lớn tên lửa 9M723, mà Nga có thể sản xuất liên tục trong gần hai thập kỷ qua. Với các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, được Nga đưa vào sử dụng nhanh hơn bất kỳ hệ thống vũ khí mặt đất lớn nào khác, ví dụ như hệ thống phòng không S-400; do hệ thống Iskander-M có cấu tạo tương đối đơn giản. Với các dây chuyền sản xuất đặc biệt dành cho tên lửa đang hoạt động với công suất tăng đột biến trong thời chiến, thì việc sản xuất thêm tên lửa Kinzhal với chi phí chỉ bằng tên lửa 9M723 dùng trên hệ thống Iskander, là rất khả thi. Cùng với số lượng tên lửa tăng, thì loại máy bay phóng tên lửa Kinzhal là máy bay MiG-31K cũng có khả năng chứng kiến số lượng tăng lên nhanh chóng, do lượng dự trữ khổng lồ của hàng trăm khung máy bay MiG-31, mà Nga được hưởng từ thời Liên Xô. Nhiều chiếc máy bay MiG-31 thời Liên Xô, chỉ bay được một phần nhỏ trong vòng đời của chúng, trước khi được đưa vào niêm cất sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, do sự cắt giảm mạnh mẽ của Lực lượng Không quân Nga sau khi Liên Xô tan rã. Phiên bản nâng cấp mới của MiG-31K ra mắt vào tháng 8/2022 là MiG-31I, cho thấy Không quân Nga có ý định tiếp tục mở rộng phi đội tấn công của mình. Biến thể MiG-31I cải thiện hiệu suất bay và hệ thống điện tử hàng không mới, tập trung vào việc tăng mức độ tự động hóa. Mặc dù kho tên lửa Kinzhal dự kiến sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, nhưng việc sử dụng Kinzhal ở chiến trường Ukraine dự kiến sẽ vẫn bị hạn chế; do Nga sẽ “giành” số tên lửa siêu thanh này, tập trung chống lại NATO, nếu chiến sự leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn. Ảnh: Military Watch, BQP Nga, Topwar, Pinterest.

