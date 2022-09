Nga tăng cường quân tới Kherkov, Ukraine tràn ngập Kupyansk

Một lực lượng đáng kể của quân đội Ukraine bất ngờ thực hiện thọc sâu vào thành phố Izyum, thành phố mà Quân đội Nga giành quyền kiểm soát hồi cuối tháng 3. Ở ngoại ô thành phố, các cuộc chiến đấu ác liệt giữa hai bên bắt đầu, quân Ukraine sử dụng nhiều xe tăng và xe bọc thép, dưới sự hỗ trợ hỏa lực của pháo binh để tham gia tấn công. Theo Tạp chí Quốc phòng Ukraine, hiện quân đội nước này đang ở sát gần Izyum, điều này cho thấy rằng bước tiến của quân đội Ukraine đã bị chặn lại; nhiều loạt vũ khí hiện đại của NATO như xe bọc thép, pháo phản lực HIMARS đang được Quân đội Ukraine sử dụng tích cực tại đây. Các thông tin từ trang "Mùa xuân nước Nga" cho biết, hiện chưa rõ quân Ukraine có tổ chức bao vây thành phố Izyum chưa, nhưng các cuộc đụng độ trong khu vực diễn ra rất ác liệt, có sự tham gia của cả xe tăng và xe bọc thép; quân Nga phòng ngự kiên cường, để đợi lực lượng tăng viện từ phía sau. Được biết, quân đội Ukraine đã liên tục sử dụng tên lửa HIMARS tấn công vào các mục tiêu của quân Nga, nhưng không phải tấn công dồn dập mà tấn công theo kiểu đơn lẻ, điều này cho thấy quân đội Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng cung cấp đạn. Trong khi đó, trên hướng Kupyansk, Quân đội Ukraine, những người đã phát động một cuộc tấn công vào Kupyansk một ngày trước đó, đã giành được ít nhất một phần quyền kiểm soát thành phố. Điều này được chứng minh bằng cả video quay và ảnh chụp từ Kupyansk và thông tin do các nhà báo quân sự Nga lên tiếng. Theo ấn phẩm Anna News, quân đội Ukraine đã chiếm được Kupyansk hoặc ít nhất đã tràn ngập vào thành phố này, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào về việc này từ người đứng đầu chính quyền Kupyansk, hoặc từ Quân đội Ukraine hoặc Nga. Từ những video được truyền thông Ukraine đăng tải, người xem có thể xác định Tòa nhà chính quyền thành phố, tháp viễn thông, bệnh viện và một số công trình kiến trúc khác của thành phố, điều này hoàn toàn xác nhận thực tế rằng, video được thực hiện tại Kupyansk. Đồng thời cần lưu ý rằng, hiện tại đoạn video quay không cho phép xác định phần nào của thành phố do quân đội Ukraine kiểm soát và quân đội Nga, tuy nhiên, hiện tại thực tế không có vụ nổ súng nào ở thành phố. Được biết, các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 92 của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như một lượng lớn thiết bị quân sự, đã tham gia cuộc tấn công vào Kupyansk; trong khi Không quân Ukraine đã thực hiện các vụ không kích các mục tiêu trong khu vực vào ban đêm. Trước việc Izyum và Kupyansk bị tràn ngập, Quân đội Nga tức tốc tăng viện cho mặt trận Kharkov; hàng trăm xe tải quân sự, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, xe kéo pháo và nhiều thiết bị quân sự khác tạo thành những hàng dài nhiều km, được nhìn thấy đang di chuyển theo hướng Kupyansk và Izyum. Các đoạn video về việc chuyển quân tăng viện cho Kupyansk và hướng Izyum đã được Bộ Quốc phòng Nga công khai, dựa trên bối cảnh các cuộc đụng độ đã bắt đầu ở khu vực. Trên các đoạn video, người xem có thể thấy nhiều đoàn xe quân sự kéo dài hàng km, hướng về mặt trận. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Nga, trong việc duy trì quyền kiểm soát đối với Kupyansk và Izyum, mặc dù cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Ukraine, đã ít nhiều gây khó khăn cho quân đội Nga. Đánh giá qua đoạn video, có thể thấy quân tăng viện khẩn cấp của Nga cho hướng này là rất lớn, điều này có thể cho thấy quyết tâm của quân Nga không chỉ để ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine theo các hướng đã chỉ định, mà còn có khả năng Nga đang chuẩn bị cho một đòn phản công. Ở thời điểm hiện tại, Ukraine đang ở thế tấn công và chưa thể ổn định được mũi nhọn tuyến đầu do phải liên tục vận động và phát triển. Nếu Nga tung đòn phản công trong vài ngày tới, rất có thể phía Ukraine sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Video về Quân đội Ukraine ghi lại từ bên trong thành phố Kupyansk.

