Nga soi rõ tập trận lớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh

Cuộc tập trận lớn nhất của NATO mang tên Trident Juncture diễn ra từ cuối tháng 10 và kéo dài tới cuối tháng 11 vừa rồi tại Na Uy đã gần như bị Nga theo sát và không bỏ lỡ một chi tiết nào. Nguồn ảnh: Tube. Đô đốc Hải quân Mỹ James G. Foggo cho biết, do Nga là thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và đồng thời cũng là thành viên của Công ước Vienna, Moscow hoàn toàn có đủ tư cách và quyền để theo dõi những cuộc tập trận lớn như thế này diễn ra ở châu Âu. Nguồn ảnh: BI. Đây chính là lý do mọi thông tin liên quan tới cuộc tập trận Trident Juncture 2018 vừa rồi đều được phía Nga nắm bắt rất rõ. Các thông tin bao gồm thời gian, địa điểm, lực lượng, khoa mục huấn luyện,... tất cả đều được công khai cho các thành viên của Công ước Vienna. Nguồn ảnh: BI. Khi được hỏi tại sao cuộc tập trận lại diễn ra vào thời điểm thời tiết khắc nghiệt bậc nhất trong năm ở Na Uy, phía NATO đã khẳng định đây là một trong những ý đồ của tổ chức này khi muốn binh lính của họ bị đẩy tới giới hạn của sức chịu đựng. Nguồn ảnh: National. Đây cũng là một trong những yêu cầu cực kỳ quan trọng khi tác chiến tại châu Âu. Nhiều lực lượng viễn chinh trên khắp thế giới đã từng gục ngã ở mảnh đất này do khí hậu và việc đó không được phép xảy ra trong tương lai với bất cứ quân đội nước này. Nguồn ảnh: Forces. Cuộc tập trận cũng đưa ra một vài số liệu cực kỳ đáng giá để các chuyên gia quân sự của NATO có thể tính toán được tốc độ hành quân và triển khai quân theo số lượng lớn với thời gian dài. Nguồn ảnh: BI. Cụ thể, NATO khẳng định cuộc tập trận Trident Juncture đã chứng minh lực lượng này có thể triển khai tối đa quân số tương đương với 7 lữ đoàn tới bất cứ đâu trên thế giới trong vòng 30 ngày. Nguồn ảnh: Pinterest. Khi được hỏi về việc liệu NATO có cảm thấy khó chịu khi mọi diễn biến của cuộc tập trận đều được Moscow nắm rõ hay không, các tướng lĩnh quân sự Mỹ đã khẳng định đây là một trong những ý đồ của họ. Phía NATO muốn Nga nhìn thấy được khả năng và sức mạnh của các nước này khi liên minh với nhau - điều mà Nga dường như vẫn còn đánh giá khá thấp. Nguồn ảnh: JFCnap. Cuộc tập trận Trident Juncture 2018 diễn ra trowng thời gian từ ngày 25/10 tới ngày 23/11/2018 vừa rồi là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của NATO kể từ khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt ở châu Âu tới nay. Cuộc tập trận có 31 quốc gia tham dự với quân số tổng cộng 50.000 lính, 10.000 phương tiện, 250 máy bay và 65 tàu chiến các loại. Nguồn ảnh: JFCnap. Trong suốt gần một tháng diễn ra cuộc tập trận bao gồm nhiều hạng mục bắn đạn thật, NATO chỉ ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp lính bị thương và không có ai hy sinh. Chủ yếu số lính NATO bị thương trong cuộc tập trận này là do... tai nạn giao thông trên đường hành quân. Nguồn ảnh: JFCnap. Mời độc giả xem Video: Cuộc tập trận Trident Juncture 2018 vừa diễn ra ở Na Uy.

