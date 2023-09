Nga sao chép mẫu UAV tự sát “Bóng ma Phượng hoàng” của Mỹ

International Defence Analysis cho biết, UAV tự sát lảng vảng có tên BAS-80, giống hệt mẫu Switchblade 300, một sản phẩm nguyên bản của AeroVironment (Mỹ). Bức ảnh cho thấy thân của UAV BAS-80 có hình chữ nhật, màu đen, với ít nhất hai camera giám sát được đặt ở phần trước. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ, thông qua tài khoản Twitter của mình, tuyên bố rằng một bức ảnh và đoạn phim về UAV tự sát lảng vảng của Nga đã được hãng tin RIA Novosti của Nga phát hành. UAV tự sát lảng vảng BAS-80 có hai cánh đuôi nằm ở phía dưới của đạn, vuông góc với thân UAV. Hai cánh được gắn ở phía trên thân UAV; hai cánh nằm cách xa nhau. Phần cánh của UAV BAS-80 có thể phân biệt được bằng cụm cánh của Switchblade 300; ở Switchblade 300, hai cánh được gắn vào phần dưới của thân UAV. Còn ở BAS-80, một cánh nằm trên, một cánh nằm ở phía dưới thân UAV và ở cả hai loại UAV, cánh đều vuông góc với thân đạn. Nguyên lý hoạt động của BAS-80 cũng giống như Switchblade 300; việc phóng UAV đi được thực hiện từ một ống phóng. Sau khi BAS-80 được phóng, hai cánh mở ra có hình dạng như trong ảnh. Đây cũng là cách máy bay không người lái của Mỹ hoạt động. BAS-80 là sản phẩm mới và chưa có thông tin gì về khả năng chiến đấu. Hiện vẫn chưa rõ nó mang được bao nhiêu thuốc nổ; thời gian, phạm vi hoạt động là bao lâu và hệ thống điều khiển của nó là gì? Ngoài ra, ở UAV tự sát lảng vảng Switchblade 300 cho thấy sự hiện diện của các cảm biến ở mặt trước thân máy bay, trong khi BAS-80 (đánh giá qua ảnh) thì không. Nhưng chúng có thể được giấu trong thân UAV. Rất có thể, UAV lảng vảng BAS-80 đã được sao chép từ UAV lảng vảng Switchblade 300 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, bị Nga thu giữ hoặc chưa phát nổ vào năm 2022 ở Ukraine. Sau đó, Kiev không còn nhận được loại UAV này, do tác chiến điện tử quá mạnh của Nga và hiệu quả tương đối kém. Theo trang Bulgarian Military đưa tin, vào đầu tháng 5/2022, chiếc máy bay không người lái Switchblade 300 đầu tiên của Ukraine đã rơi vào tay Quân đội Nga. Đây cũng là lần đầu tiên ghi nhận việc sử dụng UAV tự sát lảng vảng Switchblade do Mỹ sản xuất ở Ukraine. Theo thông tin, chiếc UAV tự sát lảng vảng Switchblade 300, do Quân đội Ukraine sử dụng ở mặt trận Donetsk, nhưng không phát nổ và rơi xuống đất. Một phần thân UAV bị hư hỏng, nhưng các thiết bị điện tử (bo mạch, bộ xử lý, chip, v.v.) vẫn còn nguyên vẹn. Vào cuối tháng đó, truyền thông Nga xác nhận một lô UAV Switchblade 300 còn nguyên vẹn và sẵn sàng sử dụng đã bị lính Nga thu giữ. Trang Bulgarian Military còn đưa những hình ảnh UAV Switchblade 300 còn “nguyên đai, nguyên kiện”. Truyền thông nước này trích dẫn thông báo của quân đội Nga rằng, lô UAV này, sẽ được sử dụng để chống lại Quân đội Ukraine. Một cái kết có thể đoán trước, đó là ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ phát triển một bản sao của đạn dược lảng vảng của Mỹ. Trên thực tế, đây là hoạt động thời chiến, đặc biệt là khi thời kỳ đầu xung đột cho đến giữa năm 2022, các UAV của Nga như Orlan-10 đều gặp trục trặc. Sau đó, UAV tự sát Lancet của Nga xuất hiện tại hiện trường, điều này đã thay đổi căn bản hoạt động của Không quân Nga khi sử dụng loại đạn như vậy. Lancet vẫn tiếp tục gặt hái thành công, trở thành UAV tự sát thành công nhất của Nga, và đã phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép khác nhau của Ukraine, trong đó có cả xe tăng Leopard 2. Các bản sao của Switchblade 300 có thể sớm xuất hiện ở những nơi khác trên thế giới, như một phần vũ khí của các quốc gia thân Nga. Nói thẳng là Nga có quyền “mổ sẻ và sao chép” và sử dụng. Nhưng cũng có thông tin cho biết, có những nỗ lực bán Switchblade 300 trên web đen của những cá nhân không rõ danh tính ở Kiev cho những khách hàng quốc tế có nhu cầu. Vào tháng 8/2022, trang Bulgarian Military đã có thông tin về một đợt mua bán như vậy trên web đen. Bất chấp những lời phủ nhận sau đó từ các nguồn tin Ukraine, việc một số vũ khí cung cấp cho Ukraine sau đó đã rơi vào tay các băng nhóm Scandinavia hoặc giữa các tập đoàn tội phạm ở Mexico cho thấy, hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp tại Ukraine đang nở rộ. Trên thực tế, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.

