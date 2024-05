Lữ đoàn dự bị chiến lược của Ukraine đã có mặt tại Kharkov

Kể từ giữa tháng 5, khi “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga dù mới thành lập, đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào tỉnh Kharkov; do quân Ukraine phòng thủ kém ở biên giới, nên quân Nga đã dễ dàng chiếm được hơn 200 km vuông với quân số chỉ vài tiểu đoàn bộ binh. Mặc dù tình báo Quân đội Ukraine biết rằng, sức mạnh của “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga, hiện tại không đủ để chiếm được thành phố Kharkov; nhưng xét cho cùng, họ đã quá chủ quan. Nếu làm phép so sánh đơn giản, cuộc “đại phản công” tốn nhiều giấy mực của Ukraine vào năm 2023, dù mất nửa năm, nhưng chưa chiếm được phần diện tích lãnh thổ của vài tiểu đoàn bộ binh Nga trong một cuộc đột kích. Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải tăng viện gấp lực lượng cho mặt trận Kharkov, để tránh đổ vỡ liên hoàn. Hiện tại chiến trường Ukraine đang diễn ra giao tranh ác liệt trên mọi mặt trận, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngoài việc phải đưa lực lượng ở hậu phương chưa hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản, còn phải rút các đơn vị chiến đấu ở các mặt trận khác về tăng viện cho Kharkov. Trong số các đơn vị chiến đấu được rút từ mặt trận khác, có Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 đã được rút khỏi hướng Kupyansk, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 42 và 92 được rút khỏi mặt trận Chasov Yar, khiến các lực lượng phòng thủ tại các khu vực này bị mỏng yếu. Zaporizhia là hướng tấn công chủ yếu của Quân đội Ukraine trong cuộc phản công năm 2023. Sau khi cuộc phản công thất bại, Quân đội Ukraine vẫn giữ lại một số lượng lớn quân ở đó, trong đó có Lữ đoàn xung kích đường không số 82 là đơn vị át chủ bài của Quân đội Ukraine. Về thực chất, lực lượng tấn công đường không của Quân đội Ukraine hiện không có khả năng tấn công đường không, mà chỉ là lực lượng bộ binh tinh nhuệ. Về mặt tổ chức là lực lượng cơ giới hóa, được trang bị xe bọc thép, nên có khả năng cơ động cao hơn. Trong số các lữ đoàn mới được Quân đội Ukraine thành lập, để chuẩn bị cho cuộc “đại phản công” năm 2023, có hai lữ đoàn có cấu hình mạnh nhất. Một là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, còn lại là Lữ đoàn xung kích đường không số 82. Chỉ có hai lữ đoàn này được trang bị đầy đủ vũ khí và chiến thuật NATO. Nói một cách cụ thể, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 là đơn vị duy nhất của Quân đội Ukraine được trang bị xe tăng Challenger 2 của Anh viện trợ. Do chỉ có tổng cộng 14 xe tăng Challenger 2, nên chỉ đủ biên chế thành một đại đội xe tăng. Về xe chiến đấu bộ binh, số xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 của Đức viện trợ đầu tiên, cũng thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 82. Nhưng lực lượng chủ lực của Lữ đoàn 82 là xe bọc thép Stryker do Mỹ hỗ trợ. Số lượng trang bị ban đầu là 90 chiếc. Số lượng trang bị sau này, chắc hẳn đã lên tới hàng trăm chiếc. Do đặc điểm của xe bọc thép Strike là xe bọc thép bánh hơi, có khả năng cơ động cao, nên Quân đội Ukraine coi Lữ đoàn 82 là lực lượng dự bị chiến lược cho các chiến dịch phản công lớn. Trong chiến dịch phản công mùa hè 2023, Lữ đoàn có nhiệm vụ, chờ lực lượng đột kích chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga, sau đó sẽ thọc sâu vào sâu tung thâm phòng ngự của Nga. Nhưng sau hai tháng phát động chiến dịch “đại phản công”, cho đến tháng 8/2023, quân Ukraine vẫn không chiếm được “cửa tử” Robotine, mặc dù đây chỉ là tuyến phòng ngự phía trước của Nga. Trước tình hình thương vong lớn, buộc chỉ huy Quân đội Ukraine phải tung Lữ đoàn 82 vào chiến đấu. Kết quả là sau nửa tháng chiến đấu cùng 10 lữ đoàn Ukraine khác, cuối cùng Lữ đoàn 82 mới chiếm được làng Rabotino. Và đó là tất cả những gì Quân đội Ukraine làm được trong chiến dịch “đại phản công” mùa hè 2023. Với sự cạn kiệt của nguồn dự trữ chiến lược, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine bị dừng lại. Sau khi cuộc phản công dừng lại, quân Ukraine không dám sử dụng xe tăng Challenger 2 trong chiến đấu, mà sử dụng xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 và xe bọc thép Strike, nhưng liên tiếp bị phá hủy. Lúc này, chỉ huy Quân đội Ukraine đã rút Lữ đoàn 82 về phía sau làm lực lượng dự bị. Sau cuộc khủng hoảng ở Kharkov, Quân đội Ukraine đã nhanh chóng triển khai Lữ đoàn 82 để hỗ trợ. Do trang bị chủ yếu là xe thiết giáp Strike, nên Lữ đoàn có tốc độ di chuyển cực nhanh; dù vị trí đóng quân của Lữ đoàn 82 cách mặt trận Kharkov 300 km theo đường thẳng, nhưng quân tiếp viện của lữ đoàn đã có mặt đúng lúc. Hiện có thể khẳng định, xe bọc thép Stryker của Lữ đoàn xung kích đường không số 82 đã hỗ trợ bộ binh Ukraine tại đây trong trận chiến với Quân đội Nga ở thành phố Volchask, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga vừa được thành lập, chạm trán với lữ đoàn “dự bị chiến lược hạng nhất” của Quân đội Ukraine được trang bị vũ khí hiện đại của phương Tây. Do cả hai bên đều triển khai quân chất lượng cao, nên trận chiến ở Volchask đã rơi vào thế bế tắc. Giới quan sát đang chờ xem, chiến thắng ở Volchansk sẽ thuộc về bên nào. (Nguồn ảnh: ISW, Kyiv Independent, Ukrinform, CNN).

