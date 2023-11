Nga mở “cánh cửa thép phía nam”, rộng đường tiến vào Avdeevka

Thời tiết cuối thu, đầu đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tác chiến của cả quân đội Nga và Ukraine; ở nhiều khu vực, quân đội Nga và Ukraine đã dừng hoặc giảm giao tranh trực tiếp, mà thay vào đó sử dụng pháo binh bắn phá lẫn nhau. Tuy nhiên tại Avdiivka, quân Nga không ngừng tấn công, bất chấp các yếu tố như thời tiết xấu, bùn lầy và những thiệt hại về quân số và vũ khí trang bị; lý do đây là chiến trường trọng điểm của Nga hiện nay, với mục đích làm tiêu hao sức mạnh chiến đấu của quân đội Ukraine. Một số trang blogger quân sự khẳng định, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu công nghiệp phía nam Avdiivka; mặc dù tại đây, quân đội Ukraine liên tục được tăng cường lực lượng và nơi đây được cho là khu vực có hệ thống phòng thủ hoàn thiện nhất của Ukraina tại Avdeevka. Theo thông tin của các phóng viên chiến trường Nga (có cả Yury Kotenok và Alexander Sladkov), cũng như các phương tiện truyền thông của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, vào ngày 26/11, quân Nga đã tràn ngập hoàn toàn khu công nghiệp Avdeevka. Khu công nghiệp Avdeevka là một phần quan trọng trong khu vực phòng thủ kiên cố của thành phố Avdeevka, trong một thời gian dài được coi là “bất khả xâm phạm”. Việc quân Nga chiếm được nơi này có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, vì các vị trí phòng ngự tại đây đã được củng cố suốt trong trong 8 năm qua. Vào ngày 16/11, tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc đã bị quân Nga chọc thủng. Trong những ngày tiếp theo, quân Nga đã đạt được tiến bộ khi tiếp tục củng cố các vị trí đã chiếm được, bao gồm cả việc đột phá tuyến hành lang trong đội hình phòng ngự của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISN) đã công bố "Bản đồ chiến dịch Ukraine" cho biết, trong tháng qua, quân đội Nga đã tấn công chậm rãi xung quanh Avdiivka, chiếm 4 km2 trong tổng số 94 km2 Avdivka, tiến khoảng 600 mét ở ba khu vực, không đạt được bước đột phá nào (?). Cơ quan thông tin nguồn mở OSINT tiếp tục quan sát mặt trận Avdiivka thông qua hệ thống radar khẩu độ tổng hợp (SAR), mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện mây dày cho biết, quân đội Nga đã có “bước tiến nhỏ” ở khu vực phía bắc Avdiivka; OSINT cho biết, quân Nga tuy đã đạt được một số thành công về mặt chiến thuật, nhưng vẫn chưa tạo được chỗ đứng lâu dài tại khu vực Nhà máy luyện cốc. Nhưng OSINT cũng thừa nhận, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một phần khu công nghiệp phía nam Avdiivka. Điều này được cho là do quân đội Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa lực, bất chấp điều kiện thời tiết và rất có thể, những diễn biến này sẽ diễn ra trong những tuần tới, gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho quân đội Ukraine. OSINT cũng tiết lộ, do thời tiết xấu và các lý do khác ảnh hưởng đến nguồn cung hậu cần của quân đội Nga, họ nhận thấy số lượng phương tiện được quân đội Nga sử dụng giảm đáng kể. Đồng thời phía Nga cũng điều chỉnh chiến thuật, khi bắt đầu sử dụng nhiều hơn các nhóm tiến công chiến thuật cấp trung đội. Những nhóm tiến công chiến thuật này theo phán đoán không phải là quân chính quy của Quân đội Nga mà là lực lượng lính đánh thuê Wagner và những nhóm đánh thuê mới, sử dụng chiến thuật của quân Wagner trong chiến dịch đánh chiếm Bakhmut hồi đầu năm. So với chiến thuật làn sóng người, chiến thuật tiến công cấp trung đội sẽ giảm đáng kể tổn thất, nhưng tổn thất vẫn rất cao. Tuy nhiên các lực lượng này khi tấn công, được sự yểm trợ tối đa của hỏa lực pháo binh, không quân; nên chính lực lượng phòng ngự Ukraine mới là bên chịu thiệt hại nhiều hơn. Ngoài ra, OSINT cũng đề cập đến loại bom lượn có điều khiển được quân đội Nga sử dụng tại Avdeevka, như loại 250kg, 500kg và thậm chí là 1.500kg. Đây là chiến thuật khác biệt với cuộc tiến công vào Bakhmut hồi đầu năm, khi hỏa lực của quân Nga chủ yếu là pháo binh. Những quả bom lượn này này, cho phép máy bay chiến đấu Nga thả bom an toàn ngoài tầm hiệu quả của hầu hết các hệ thống phòng không dã chiến của Ukraine tại Avdeevka; nhưng có sức tàn phá cực kỳ lớn, khiến hệ thống công sự kiên cố của Ukraine tại đây cũng không chịu nổi. OSINT cho rằng, trước những yếu tố bất lợi như tổn thất lớn và thời tiết xấu, quân đội Nga vẫn sử dụng các nguồn lực sẵn có để tăng cường tấn công vào Avdiivka, bao gồm bộ binh, pháo binh và bom dẫn đường, nhưng không sử dụng nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh. Sau khi tràn ngập khu công nghiệp phía nam Avdeevka, mục tiêu tiếp theo mà quân Nga tập trung tấn công là khu vực Nhà máy luyện cốc, làng Berdychi (Бердичі); nhưng Quân đội Nga sẽ không còn sử dụng lực lượng cơ giới bao vây Avdiivka như giai đoạn 1 trước đây. Mặc dù Quân đội Nga đang nắm lợi thế rất lớn ở mặt trận Avdeevka, nhưng các nhà quan sát nghi ngờ, liệu quân đội Nga có còn đủ nguồn lực và quân số để chiến đấu tại Avdievka như đã chiến đấu tại Bakhmut hay không là điều khó dự đoán; nhất là dựa trên kinh nghiệm ở mặt trận như Vuhledar. Thực tế chiến trường Vuhledar cho thấy, sau khi chuyển từ các cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô lớn, bằng các cuộc tấn công nhóm chiến thuật quy mô nhỏ, quân đội Nga đã không thành công và sự thay đổi chiến thuật này có thể thất bại. Tuy nhiên cơ hội nhổ “cái gai” Avdeevka chưa lúc nào thuận lợi như lúc này, liệu Quân đội Nga có tận dụng được thời cơ hay không?

Thời tiết cuối thu, đầu đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tác chiến của cả quân đội Nga và Ukraine; ở nhiều khu vực, quân đội Nga và Ukraine đã dừng hoặc giảm giao tranh trực tiếp, mà thay vào đó sử dụng pháo binh bắn phá lẫn nhau. Tuy nhiên tại Avdiivka, quân Nga không ngừng tấn công, bất chấp các yếu tố như thời tiết xấu, bùn lầy và những thiệt hại về quân số và vũ khí trang bị; lý do đây là chiến trường trọng điểm của Nga hiện nay, với mục đích làm tiêu hao sức mạnh chiến đấu của quân đội Ukraine. Một số trang blogger quân sự khẳng định, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu công nghiệp phía nam Avdiivka; mặc dù tại đây, quân đội Ukraine liên tục được tăng cường lực lượng và nơi đây được cho là khu vực có hệ thống phòng thủ hoàn thiện nhất của Ukraina tại Avdeevka. Theo thông tin của các phóng viên chiến trường Nga (có cả Yury Kotenok và Alexander Sladkov), cũng như các phương tiện truyền thông của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, vào ngày 26/11, quân Nga đã tràn ngập hoàn toàn khu công nghiệp Avdeevka. Khu công nghiệp Avdeevka là một phần quan trọng trong khu vực phòng thủ kiên cố của thành phố Avdeevka, trong một thời gian dài được coi là “bất khả xâm phạm”. Việc quân Nga chiếm được nơi này có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, vì các vị trí phòng ngự tại đây đã được củng cố suốt trong trong 8 năm qua. Vào ngày 16/11, tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc đã bị quân Nga chọc thủng. Trong những ngày tiếp theo, quân Nga đã đạt được tiến bộ khi tiếp tục củng cố các vị trí đã chiếm được, bao gồm cả việc đột phá tuyến hành lang trong đội hình phòng ngự của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISN) đã công bố "Bản đồ chiến dịch Ukraine" cho biết, trong tháng qua, quân đội Nga đã tấn công chậm rãi xung quanh Avdiivka, chiếm 4 km2 trong tổng số 94 km2 Avdivka, tiến khoảng 600 mét ở ba khu vực, không đạt được bước đột phá nào (?). Cơ quan thông tin nguồn mở OSINT tiếp tục quan sát mặt trận Avdiivka thông qua hệ thống radar khẩu độ tổng hợp (SAR), mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện mây dày cho biết, quân đội Nga đã có “bước tiến nhỏ” ở khu vực phía bắc Avdiivka; OSINT cho biết, quân Nga tuy đã đạt được một số thành công về mặt chiến thuật, nhưng vẫn chưa tạo được chỗ đứng lâu dài tại khu vực Nhà máy luyện cốc. Nhưng OSINT cũng thừa nhận, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một phần khu công nghiệp phía nam Avdiivka. Điều này được cho là do quân đội Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa lực, bất chấp điều kiện thời tiết và rất có thể, những diễn biến này sẽ diễn ra trong những tuần tới, gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho quân đội Ukraine. OSINT cũng tiết lộ, do thời tiết xấu và các lý do khác ảnh hưởng đến nguồn cung hậu cần của quân đội Nga, họ nhận thấy số lượng phương tiện được quân đội Nga sử dụng giảm đáng kể. Đồng thời phía Nga cũng điều chỉnh chiến thuật, khi bắt đầu sử dụng nhiều hơn các nhóm tiến công chiến thuật cấp trung đội. Những nhóm tiến công chiến thuật này theo phán đoán không phải là quân chính quy của Quân đội Nga mà là lực lượng lính đánh thuê Wagner và những nhóm đánh thuê mới, sử dụng chiến thuật của quân Wagner trong chiến dịch đánh chiếm Bakhmut hồi đầu năm. So với chiến thuật làn sóng người, chiến thuật tiến công cấp trung đội sẽ giảm đáng kể tổn thất, nhưng tổn thất vẫn rất cao. Tuy nhiên các lực lượng này khi tấn công, được sự yểm trợ tối đa của hỏa lực pháo binh, không quân; nên chính lực lượng phòng ngự Ukraine mới là bên chịu thiệt hại nhiều hơn. Ngoài ra, OSINT cũng đề cập đến loại bom lượn có điều khiển được quân đội Nga sử dụng tại Avdeevka, như loại 250kg, 500kg và thậm chí là 1.500kg. Đây là chiến thuật khác biệt với cuộc tiến công vào Bakhmut hồi đầu năm, khi hỏa lực của quân Nga chủ yếu là pháo binh. Những quả bom lượn này này, cho phép máy bay chiến đấu Nga thả bom an toàn ngoài tầm hiệu quả của hầu hết các hệ thống phòng không dã chiến của Ukraine tại Avdeevka; nhưng có sức tàn phá cực kỳ lớn, khiến hệ thống công sự kiên cố của Ukraine tại đây cũng không chịu nổi. OSINT cho rằng, trước những yếu tố bất lợi như tổn thất lớn và thời tiết xấu, quân đội Nga vẫn sử dụng các nguồn lực sẵn có để tăng cường tấn công vào Avdiivka, bao gồm bộ binh, pháo binh và bom dẫn đường, nhưng không sử dụng nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh. Sau khi tràn ngập khu công nghiệp phía nam Avdeevka, mục tiêu tiếp theo mà quân Nga tập trung tấn công là khu vực Nhà máy luyện cốc, làng Berdychi (Бердичі); nhưng Quân đội Nga sẽ không còn sử dụng lực lượng cơ giới bao vây Avdiivka như giai đoạn 1 trước đây. Mặc dù Quân đội Nga đang nắm lợi thế rất lớn ở mặt trận Avdeevka, nhưng các nhà quan sát nghi ngờ, liệu quân đội Nga có còn đủ nguồn lực và quân số để chiến đấu tại Avdievka như đã chiến đấu tại Bakhmut hay không là điều khó dự đoán; nhất là dựa trên kinh nghiệm ở mặt trận như Vuhledar. Thực tế chiến trường Vuhledar cho thấy, sau khi chuyển từ các cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô lớn, bằng các cuộc tấn công nhóm chiến thuật quy mô nhỏ, quân đội Nga đã không thành công và sự thay đổi chiến thuật này có thể thất bại. Tuy nhiên cơ hội nhổ “cái gai” Avdeevka chưa lúc nào thuận lợi như lúc này, liệu Quân đội Nga có tận dụng được thời cơ hay không?