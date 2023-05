Nga mang tên lửa Hermes với tầm bắn kỷ lục tới Ukraine

Văn phòng báo chí của Tập đoàn nhà nước Rostec hôm 22/5 cho biết: "Tổ hợp tên lửa Hermes đang được thử nghiệm; quyết định về việc giao hàng sẽ dựa trên kết quả thử nghiệm". Cũng theo thông cáo, việc hiện đại hóa tổ hợp Hermes vẫn tiếp tục dựa trên những thay đổi về tình huống và nhiệm vụ tác chiến. Ảnh: Rostec. Tổ hợp tên lửa dẫn đường Hermes, do Cục thiết kế khí cụ KBP của Nga phát triển từ những năm của thập niên 1990. Tên lửa có thể được sử dụng các bệ phóng từ mặt đất, trên biển hoặc trên không. Ảnh: Rostec. Tổ hợp tên lửa Hermes (phiên bản mặt đất) được thiết kế theo kiểu mô-đun nhỏ gọn, cụm ống phóng cho cho sáu tên lửa và có thể khai hỏa vào sáu mục tiêu cùng một lúc. Mục tiêu của nó có thể là xe bọc thép, xe tăng, tàu, thuyền và máy bay bay thấp ở khoảng cách lên tới 100 km. Ảnh: Rostec. Phiên bản cơ bản của tên lửa Hermes có tốc độ lên tới 1.300 m/s và sử đầu đạn nổ phân mảnh nặng 28 kg, đủ sức để phá hủy xe tăng, xe bọc thép, công trình quân sự và máy bay hiện đại của đối phương. Ảnh: Military. Tên lửa Hermes sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính hoặc vô tuyến giai đoạn đầu và giữa; giai đoạn cuối, sử dụng phương pháp dẫn đường laser hoặc bằng hồng ngoại. Ảnh: Military. Nếu tên lửa Hermes sử dụng đầu dò hồng ngoại, cho tên lửa khả năng “bắn và quên”, ngay cả khi mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn. Phương thức dẫn đường bằng laser giúp Hermes đánh trúng mục tiêu thông qua các thiết bị chiếu xạ laser khác, không cần tới sự tham gia của phương tiện phóng. Ảnh: Pinterest. Tùy vào cấu hình mà tên lửa Hermes có trọng lượng khác nhau. Ở phiên bản cơ bản phóng từ mặt đất (Hermes-S), tên lửa nặng 110 kg, bao gồm tên lửa đẩy có đường kính 170 mm; tên lửa khởi tốc (động cơ phóng) là 210 mm. Toàn bộ cấu hình hệ thống nặng 130 kg. Ảnh: Pinterest. Hermes hiện có 3 biến thể chính bao gồm Hermes-A, phiên bản phóng bằng máy bay; Hermes-K, phiên bản dành cho hải quân và Hermes-S dùng cho các bệ phóng mặt đất. Ảnh: Forces. Phiên bản Hermes-A được sử dụng bởi trực thăng Kamov Ka-52 (tối đa 16 ống phóng) và Sukhoi Su-25 với phạm vi hoạt động từ 15 đến 20 km. Trong khi đó, phiên bản Hermes-K và Hermes-S có tầm bắn lên tới 100 km, khi sử dụng thêm động cơ phóng. Ảnh: Forces. Hermes là một trong những bước phát triển quân sự điển hình của Nga, nếu ban đầu bị lãng quên thì sau đó sẽ được hồi sinh. Ví dụ, hệ thống này được phát triển từ những năm 1990. Theo các nguồn tin của Nga, rất có thể tên lửa này là một biến thể nào đó của tên lửa phòng không 57E6, được sử dụng trên hệ thống tên lửa phòng không Pantsir, vì nó gần giống nhau. Ảnh: Military. Vào đầu thập kỷ trước, Nga đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Hermes; Quân đội Nga tiếp nhận tên lửa, nhưng không đưa vào biên chế chiến đấu. Một mặt, tên lửa có nhiều tính năng ưu việt nhưng quá mới, không phù hợp chiến thuật của lục quân giai đoạn đó. Ảnh: Military. Mặt khác, do vấn đề kinh phí nên bộ Quốc phòng Nga dành ưu tiên nhiều hơn để mua sắm và nâng cấp các loại tên lửa đối đất đã chứng minh tính hiệu quả. Nhưng theo truyền thông Nga, lý do chưa tiếp nhận là hệ thống Hermes chưa hoàn chỉnh và có những lỗ hổng nghiêm trọng. Ảnh: Military. Vào năm 2016, một số nguyên mẫu đã được sản xuất và được đưa đến chiến trường Syria để thử nghiệm trong thực chiến. Tuy nhiên, cả phương tiện truyền thông phương Tây và Nga đều không đưa tin kết quả của cuộc thử nghiệm này. Nhiều khả năng, các vấn đề với hệ thống tên lửa một lần nữa khiến cuộc thử nghiệm ở Syria bị hủy bỏ. Ảnh: Military. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, chính cuộc nội chiến ở Syria đã khiến tên lửa Hermes được hồi sinh như một dự án nghiêm túc. Theo chuyên gia phân tích, Quân đội Nga thấy cần phải có nhiều vũ khí chính xác hơn. Ảnh: RU. Phiên bản đầu tiên được thử nghiệm ở chiến trường Ukraine lần này có thể là Hermes-A, được phóng từ các máy bay chiến đấu của không quân, như trực thăng tấn công Ka-52 và cường kích Su-25. Cự ly tấn công sẽ vào khoảng 15-20 km. Ảnh: KBP. Biến thể được thử nghiệm tiếp theo có thể là phiên bản phóng từ mặt đất Hermes-S. Người ta cho rằng hệ thống này có thể được tích hợp vào một chiếc xe tải Kamaz chở 24 bệ phóng tên lửa. Quyết định giao hàng sẽ được thực hiện dựa trên kết quả kiểm tra. Ảnh: Bulgarian Military.

