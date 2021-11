Đối phó tên lửa Javelin của Mỹ, Donbass nhận tên lửa Hermes của Nga

Sau khi Quân đội Ukraine công khai tuyên bố, bắt đầu sử dụng các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin mà nước này nhập của Mỹ ở Donbass; thì lực lượng dân quân ly khai Donbass, có thể sẽ nhận được các hệ thống tên lửa chống tăng phóng loạt Hermes do Nga sản xuất. Hệ thống tên lửa chống tăng Hermes, là hệ thống tên lửa đa năng độc đáo nhất thế giới. Sử dụng các phương tiện bám mục tiêu của mình, nó có thể tấn công mục tiêu bằng 2 quả tên lửa và một xe phóng, sẽ là 12 tên lửa. Phiên bản tên lửa chống tăng Hermes mặt đất có tầm bắn 15-40-100 km; đây là phiên bản hợp lý nhất để trang bị cho quân nổi dậy miền đông Ukraine. Nếu trang bị hệ thống mặt đất Hermes có tầm bắn 40 km, gồm 5-8 xe chiến đấu với 24 tên lửa chiến thuật đa năng 57E6-Е, giống như trên hệ thống phòng không Pantsir-S1. Một loạt bắn của hệ thống Hermes, có thể tiêu diệt cả một tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine ở cự ly tối đa lên tới 100km. Đồng thời, chỉ cần một cú đánh trúng vào xe tăng của đối phương, là đảm bảo tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu với xác suất 100%. Phương Tây và Kiev bị Nga tố cáo công khai vi phạm các thỏa thuận Minsk; và điều này có thể buộc Nga can thiệp vào tình hình, nhằm buộc Quân đội Ukraine ngừng leo thang và hạn chế cuộc tấn công ở Donbass. Một trong những biện pháp đó là viện trợ quân sự cho lực lượng dân quân Donbass. Do những khó khăn trong nước, Nga không muốn can thiệp vào tình hình ở Donbass, buộc các nước cộng hòa tự xưng và Kiev phải có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột lâu dài với Kiev; nhưng trong trường hợp có mối đe dọa đối với công dân Nga hoặc biên giới Nga, Moskva sẽ phản ứng quyết liệt. Cũng trong bối cảnh tình hình Miền Đông Ukraine leo thang, Mỹ dự định gửi vài chục nhân viên quân sự cũng như nhiều loại vũ khí khác nhau đến Donbass. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, trong số vũ khí được cân nhắc bàn giao, có hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger và tên lửa chống tăng Javelin. Có thể khẳng định rằng, việc Mỹ gửi quân đến Ukraine, đồng nghĩa với việc cung cấp các cuộc tham vấn của các cố vấn quân sự. Tuy nhiên, rất có thể, dưới chiêu bài sau này, lính đánh thuê Mỹ có thể được gửi đến Donbass. Hãng tin Mỹ CNN dẫn các nguồn tin cho biết: “Mỹ đang xem xét cử các cố vấn quân sự và vũ khí tới Ukraine và bàn giao cho Ukraine các loại vũ khí phòng thủ. Sự hỗ trợ như vậy diễn ra trong bối cảnh Kiev lo ngại về cuộc xâm lược của Nga sắp xảy ra, nhưng Moscow phủ nhận điều này”. Cũng theo CNN, có một lập trường khác của chính quyền Nga khi cho rằng, việc Mỹ gửi vũ khí và quân nhân đến Ukraine lúc này, có thể coi là một hành động leo thang quân sự. Vậy các cố vấn quân sự Mỹ được cử đến khu vực Miền Đông, nhiệm vụ của họ sẽ làm gì ở đây? Việc Washington leo thang như vậy, góp phần tạo ra căng thẳng rất nghiêm trọng trong khu vực. Đồng thời, theo thông tin từ các nguồn tin, trong vòng một tháng tới, Quân đội Ukraine không có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công ở Donbass; trong khi đó, mùa đông đang đến và khí hậu rất khắc nghiệt. Trong khi đó, để nhằm bày tỏ “tình đoàn kết” và ủng hộ với Ukraine, trước các hành động “gây hấn” của Nga, Quân đội Mỹ đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter vào Biển Đen và áp sát lãnh hải Nga, tại khu vực bán đảo Crimea. Tuy nhiên, hành động đe dọa xâm phạm lãnh hải của tàu chiến Mỹ, đã bị lực lượng Hải quân Nga ngăn chặn quyết liệt. Hải quân Mỹ đã bày tỏ sự không hài lòng với hành động của Không quân hải quân Nga, trong thời gian tàu Hải quân Mỹ hiện diện gần bờ biển Crimea trên Biển Đen. Theo Hải quân Mỹ, hành động của Nga là không thân thiện, do các tàu chiến của Hải quân Mỹ (bao gồm cả tàu khu trục tên lửa USS Porter) liên tục bị máy bay chiến đấu Nga tiến hành các hoạt động không kích giả; gây tâm lý căng thẳng cho thủy thủ các tàu chiến Mỹ. Nguyên nhân chính của việc này là do các hành động của Hải quân Mỹ, đội tàu này đã dàn xếp một cuộc xuất hiện khiêu khích ở Biển Đen, đúng vào thời điểm căng thẳng ở Donbass; buộc Nga phải có cách hành động đáp trả cứng rắn. Đồng thời, máy bay chiến đấu của Nga thực sự chỉ bay sát vào tàu chiến Mỹ, làm các động tác tấn công giả, chứ không tấn công tàu chiến Mỹ, như được trình bày ở Lầu Năm Góc. Nga nhấn mạnh, các tàu Hải quân Mỹ xuất hiện ở biên giới Nga, với ý định “không thân thiện”. Ngoài máy bay chiến đấu, các tàu chiến Nga cũng tham gia theo dõi hành động của tàu khu trục tên lửa USS Porter. Đặc biệt, một trong những tàu khu trục của Hạm đội Biển Đen Nga, đã “khóa chết” tàu khu trục USS Porter vào kính ngắm pháo trực tiếp; bức ảnh này đã được các thành viên thủy thủ đoàn tàu chiến Nga công bố. Nguồn ảnh: Foxt.



