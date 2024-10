Nga lừa quân Ukraine vào bẫy Volchansk và thả bom nhiệt áp

Sau khi xem những bức ảnh này, bạn sẽ có cảm giác nơi giao tranh tàn khốc nhất trên chiến trường Nga-Ukraine không phải ở chiến trường trung tâm Donbass, mà là thành phố Volchansk ở phía bắc tỉnh Kharkov, khi trông phong cảnh hoang tàn như trên mặt trăng. Kênh Telegram "Anna News" đã công bố những bức ảnh chụp từ trên không có độ phân giải cao về thành phố Volchansk. Qua những bức ảnh, có thể thấy toàn bộ thành phố là khung cảnh của ngày tận thế. Nó không còn có thể miêu tả là một thành phố đổ nát, khi nhiều tòa nhà bị nổ tung. Bạn có thể thấy những vết cháy quy mô lớn bao trùm hàng chục tòa nhà. Rõ ràng đây là sức phá hoại của một quả bom siêu nhiệt áp. Nhìn cận cảnh, có cảm giác như thể toàn bộ tòa nhà đã bị phá hủy. Thật khó để tưởng tượng rằng, Quân đội Nga và Ukraine đang chiến đấu ở một thành phố như vậy. Dân số trước chiến tranh của thành phố Volchansk chưa đến 18.000 người. Đây là một thành phố nhỏ nằm ở biên giới Nga-Ukraine. Giao tranh ở đây đã không dừng lại kể từ tháng 5 năm nay. Vào ngày 10/5, quân Nga mở cuộc tấn công dọc biên giới Kharkov. Ban đầu, quân Nga tiến quân tương đối thuận lợi, nhưng sau đó phía Ukraine tung quân tiếp viện với số lượng lớn vào đây, chặn đứng đà tiến công của quân Nga và bắt đầu từ từ đẩy lui quân Nga. Lúc này, Volchansk, nằm cách biên giới 5 km về phía Nam, đã trở thành chiến trường then chốt để Nga và Ukraine tranh tài. Đối với Quân đội Nga, Volchansk là đầu cầu tấn công Kharkov; đối với Quân đội Ukraine, nhiệm vụ tối thượng là phải đánh bật quân Nga về biên giới. Cuối tháng trước, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã mở cuộc tấn công vào nhà máy tổng hợp (còn gọi là nhà máy vật liệu xây dựng) do Quân đội Nga chiếm đóng và đã chiếm được mục tiêu quan trọng này của Nga trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, theo “người cung cấp thông tin quân sự” trên kênh Telegram, trên thực tế là Quân đội Nga đã bí mật rút lui trước một ngày và để tránh bị Quân đội Ukraine phát hiện, Quân đội Nga vẫn giả vờ tiếp tục ở đây để tiếp tục giữ vững mục tiêu, khiến Quân đội Ukraine bị mắc lừa. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine sau khi sử dụng máy bay không người lái tiến hành trinh sát, họ phát hiện có điều gì đó không ổn, họ quyết đoán thay đổi kế hoạch chiến đấu và đột nhập trực tiếp từ phía trước, bên sườn; thậm chí còn quay phim đăng tải trên mạng nói rằng, họ đã chiếm thành công nhà máy tổng hợp. Từ đoạn video do Quân đội Ukraine quay lại có thể thấy toàn bộ các nhà xưởng trống rỗng, quân Nga đã rút hoàn toàn. Điều mà Quân đội Ukraine không ngờ tới là thực chất đây là một cái bẫy. Không lâu sau khi Quân đội Ukraine tái chiếm nơi này, Quân đội Nga đã bao phủ nó bằng bom nhiệt áp và mục tiêu bị phá hủy, có thể được nhìn thấy từ rất xa. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Quân đội Nga đã thả nhiều quả bom siêu nhiệt áp nặng hơn 1,5 tấn. Ngày 1/10, Quân đội Nga bị nghi thả bom nhiệt áp nặng 9 tấn. Hiện trường vụ nổ giống như một vụ nổ hạt nhân nhỏ. Cũng trong ngày 1/10, tình báo Anh cho biết, Quân đội Nga đã rút quân khỏi khu vực Volchansk và sau đó chuyển họ đến khu vực Kursk. Mặc dù quân số của Quân đội Nga ở Volchansk đã giảm, nhưng hỏa lực của họ ngày càng trở nên ác liệt hơn. Ngày 3/10, Boris Rozin, chuyên gia quân sự của Cơ quan Thông tin Nga, cho biết Quân đội Nga đã thả bom nhiệt áp ODAB-1500 nặng 1,5 tấn xuống tòa nhà 5 tầng ở Volchansk và công bố đoạn video ghi lại hiện trường vụ nổ. Ngày 4/10, kênh Telegram "Beifeng" lại đăng tải một video khác với nội dung cho biết, Quân đội Nga đã thả siêu bom FAB-1500 nặng 1,5 tấn xuống nhà máy tổng hợp ở Volchansk. Bán kính nổ trực tiếp của những quả bom này vượt quá 100 mét và bán kính nổ gián tiếp là hơn 1 km. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga còn thả nhiều quả bom nặng 500 kg. Cùng với các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng, gần như toàn bộ hỏa lực hạng nặng đều hướng về thành phố nhỏ chưa đầy 18.000 dân này trước chiến tranh, khiến thành phố nhỏ này như ngày tận thế. Hiện chưa rõ con số chính xác về số người thiệt mạng của Quân đội Ukraine, nhưng tờ "Times" của Anh cho biết, do tổn thất nặng nề ở tiền tuyến nên chính quyền Kiev có kế hoạch huy động thêm 200.000 người trước cuối năm nay và đưa tất cả họ ra tiền tuyến. Điều này dường như Quân đội Ukraine sẽ mất 200.000 người trong ba tháng tới, nên họ cần bổ sung 200.000 người. Điều đáng chú ý là thông tin chiến trường của Quân đội Nga cho thấy, Quân đội Ukraine thiệt hại 16.650 người trong tuần qua. Nếu tính dựa trên con số này, Quân đội Ukraine sẽ thiệt mạng đúng 200.000 người trong 3 tháng tới. (Nguồn ảnh: Topwar, Sohu, Ukrinform, X, Telegram). Lực lượng đặc biệt của Quân đội Ukraine tái chiếm Nhà máy tổng hợp Volchansk. Nguồn: Ukrinform.

