Nga lần đầu triển khai Su-35 tới phía Bắc Syria, sắp có đánh lớn?

Nga đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không hạng nặng Su-35 tới Sân bay Qamishli ở đông bắc Syria, đánh dấu lần đầu tiên các máy bay chiến đấu của Nga được triển khai tới căn cứ này. Sân bay Qamishli nằm rất gần vị trí của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, hiện đã triển khai cùng với các lực lượng phiến quân Syria nổi dậy thuộc nhiều phe phái khác nhau, để chiếm phần lớn miền bắc Syria. Không giống như Nga đã được chính phủ Syria (chính phủ hiện được quốc tế công nhận), cho phép triển khai các khí tài quân sự tới lãnh thổ Syria; còn Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ được cho là đang ở Syria bất hợp pháp, vì họ không được phép của Hội đồng Bảo an LHQ và Damascus. Việc triển khai chiến đấu cơ của Nga tại Syria diễn ra, khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ leo thang chiến dịch chống lại chính phủ Syria với việc triển khai vũ khí hạng nặng; sau khi Ankara đặt các nhóm chiến binh thánh chiến ở miền bắc Syria, dưới sự bảo vệ của họ. Không quân Nga đã thường xuyên giúp quân đội chính phủ Syria, bằng việc đánh chặn các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ và ép chúng ra khỏi không phận Syria; cũng như tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Số máy bay chiến đấu Su-35 tại Qamishli, được chuẩn bị cho các cuộc không chiến, với tên lửa không đối không R-77 và R-73. Hiện nay các loại chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ, chưa có loại nào có khả năng chống lại những chiến đấu cơ Su-35 hiện đại của Nga. Loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ là F-16 C/D; Thổ Nhĩ Kỳ muốn nâng cấp lực lượng không quân của họ từ lâu, nhưng kể từ năm 2016, khi phần lớn sĩ quan của Không quân nước này bị bắt, sau một nỗ lực đảo chính thất bại, dẫn đến sứt mẻ nghiêm trọng nhân lực phi công. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể mua được máy bay chiến đấu hiện đại, sau khi họ bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 vì đã mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Tệ hơn, số chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải thuê một số phi công quân sự Pakistan điều khiển. Còn chiến đấu cơ Su-35 gia nhập biên chế Không quân Nga từ năm 2014 và lần đầu tiên được triển khai ở nước ngoài tới Syria vào đầu năm 2016. Việc triển khai tiêm kích Su-35 của Nga đến Syria là bước tiếp theo là các cuộc triển khai máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-34 vào tháng 9/2015. Tiếp sau đó là số máy bay chiến đấu Su-27SM3, tất cả trong số đó đều có thiết kế cơ bản dựa trên khung máy bay Su-27 Flanker; những chiến đấu cơ trên của Nga đã tham gia vào các giai đoạn đầu của chiến dịch chống lại các nhóm Hồi giáo nổi dậy do phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hậu thuẫn ở Syria. Việc triển khai Su-35 vào năm 2016 được coi là phản ứng đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay cường kích mặt đất Su-24 của Nga ở miền bắc Syria, với việc Su-35 được trang bị tên lửa R-77, đã gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh rằng, các cuộc tấn công tiếp theo vào máy bay của Nga, sẽ không được dung thứ. Hiện nay Không quân Nga có hai loại máy bay đánh chặn hạng nặng hiệu quả nhất là MiG-31BM/ BSM và Su-35. Kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon đưa tin về việc Không quân triển khai tới sân bay Qamishli và cho biết, Không quân Nga đã tiến hành “một số chuyến bay do thám”, và sẽ “ở lại sân bay vô thời hạn”. Việc triển khai máy bay chiến đấu hạng nặng đầu tiên của Nga tới Miền Bắc Syria, cũng diễn ra trong bối cảnh lực lượng không quân Nga đang mở rộng hiện diện ở Syria. Trong đó Nga đã mở rộng căn cứ không quân Khmeimim để tiêm kích bom Tu-22M và máy bay tấn công MiG-31K có thể cất và hạ cánh; lần đầu tiên vào tháng 5, máy bay Tu-22M3 và trong tháng 6, máy bay MiG-31 đã hạ cánh xuống sân bay Khmeimim. Cần lưu ý là, với tầm hoạt động và những vũ khí trang bị trên máy bay Tu-22M3 và MiG-31K, nếu xuất kích từ căn cứ Khmeimim, sẽ đặt toàn bộ sườn nam của NATO và toàn bộ Thổ Nhĩ Kỳ vào trong vùng khống chế của các loại chiến đấu cơ này. Những máy bay chiến đấu mà Nga chuyển đến căn cứ không quân Qamishli tại Syria gồm 4 chiếc tiêm kích MiG-29, 5 chiếc Su-35 và 12 tiêm kích bom Su-34. Ngoài ra các nguồn tin cũng cho biết, sự xuất hiện của ít nhất hai trực thăng tấn công Ka-52 ở sân bay Qamishli, cũng được chuyển cùng đợt đến từ Nga. Việc chuyển một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Không quân Nga tới Syria, là minh chứng cho việc Nga và Quân đội chính phủ Syria chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại chiến trường Syria. Nguồn ảnh: Foxt. Máy bay không người lái của Không quân Vũ trụ Nga bay thử nghiệm trên chiến trường Syria. Nguồn: Russia1.



Nga đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không hạng nặng Su-35 tới Sân bay Qamishli ở đông bắc Syria, đánh dấu lần đầu tiên các máy bay chiến đấu của Nga được triển khai tới căn cứ này. Sân bay Qamishli nằm rất gần vị trí của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, hiện đã triển khai cùng với các lực lượng phiến quân Syria nổi dậy thuộc nhiều phe phái khác nhau, để chiếm phần lớn miền bắc Syria. Không giống như Nga đã được chính phủ Syria (chính phủ hiện được quốc tế công nhận), cho phép triển khai các khí tài quân sự tới lãnh thổ Syria; còn Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ được cho là đang ở Syria bất hợp pháp, vì họ không được phép của Hội đồng Bảo an LHQ và Damascus. Việc triển khai chiến đấu cơ của Nga tại Syria diễn ra, khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ leo thang chiến dịch chống lại chính phủ Syria với việc triển khai vũ khí hạng nặng; sau khi Ankara đặt các nhóm chiến binh thánh chiến ở miền bắc Syria, dưới sự bảo vệ của họ. Không quân Nga đã thường xuyên giúp quân đội chính phủ Syria, bằng việc đánh chặn các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ và ép chúng ra khỏi không phận Syria; cũng như tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Số máy bay chiến đấu Su-35 tại Qamishli, được chuẩn bị cho các cuộc không chiến, với tên lửa không đối không R-77 và R-73. Hiện nay các loại chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ, chưa có loại nào có khả năng chống lại những chiến đấu cơ Su-35 hiện đại của Nga. Loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ là F-16 C/D; Thổ Nhĩ Kỳ muốn nâng cấp lực lượng không quân của họ từ lâu, nhưng kể từ năm 2016, khi phần lớn sĩ quan của Không quân nước này bị bắt, sau một nỗ lực đảo chính thất bại, dẫn đến sứt mẻ nghiêm trọng nhân lực phi công. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể mua được máy bay chiến đấu hiện đại, sau khi họ bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 vì đã mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Tệ hơn, số chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải thuê một số phi công quân sự Pakistan điều khiển. Còn chiến đấu cơ Su-35 gia nhập biên chế Không quân Nga từ năm 2014 và lần đầu tiên được triển khai ở nước ngoài tới Syria vào đầu năm 2016. Việc triển khai tiêm kích Su-35 của Nga đến Syria là bước tiếp theo là các cuộc triển khai máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-34 vào tháng 9/2015. Tiếp sau đó là số máy bay chiến đấu Su-27SM3, tất cả trong số đó đều có thiết kế cơ bản dựa trên khung máy bay Su-27 Flanker; những chiến đấu cơ trên của Nga đã tham gia vào các giai đoạn đầu của chiến dịch chống lại các nhóm Hồi giáo nổi dậy do phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hậu thuẫn ở Syria. Việc triển khai Su-35 vào năm 2016 được coi là phản ứng đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay cường kích mặt đất Su-24 của Nga ở miền bắc Syria, với việc Su-35 được trang bị tên lửa R-77, đã gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh rằng, các cuộc tấn công tiếp theo vào máy bay của Nga, sẽ không được dung thứ. Hiện nay Không quân Nga có hai loại máy bay đánh chặn hạng nặng hiệu quả nhất là MiG-31BM/ BSM và Su-35. Kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon đưa tin về việc Không quân triển khai tới sân bay Qamishli và cho biết, Không quân Nga đã tiến hành “một số chuyến bay do thám”, và sẽ “ở lại sân bay vô thời hạn”. Việc triển khai máy bay chiến đấu hạng nặng đầu tiên của Nga tới Miền Bắc Syria, cũng diễn ra trong bối cảnh lực lượng không quân Nga đang mở rộng hiện diện ở Syria. Trong đó Nga đã mở rộng căn cứ không quân Khmeimim để tiêm kích bom Tu-22M và máy bay tấn công MiG-31K có thể cất và hạ cánh; lần đầu tiên vào tháng 5, máy bay Tu-22M3 và trong tháng 6, máy bay MiG-31 đã hạ cánh xuống sân bay Khmeimim. Cần lưu ý là, với tầm hoạt động và những vũ khí trang bị trên máy bay Tu-22M3 và MiG-31K, nếu xuất kích từ căn cứ Khmeimim, sẽ đặt toàn bộ sườn nam của NATO và toàn bộ Thổ Nhĩ Kỳ vào trong vùng khống chế của các loại chiến đấu cơ này. Những máy bay chiến đấu mà Nga chuyển đến căn cứ không quân Qamishli tại Syria gồm 4 chiếc tiêm kích MiG-29, 5 chiếc Su-35 và 12 tiêm kích bom Su-34. Ngoài ra các nguồn tin cũng cho biết, sự xuất hiện của ít nhất hai trực thăng tấn công Ka-52 ở sân bay Qamishli, cũng được chuyển cùng đợt đến từ Nga. Việc chuyển một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Không quân Nga tới Syria, là minh chứng cho việc Nga và Quân đội chính phủ Syria chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại chiến trường Syria. Nguồn ảnh: Foxt. Máy bay không người lái của Không quân Vũ trụ Nga bay thử nghiệm trên chiến trường Syria. Nguồn: Russia1.