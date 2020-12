Nga lại tự khen tên lửa phòng không Strela-9M333 vừa thử nghiệm xong

Nga vừa hoàn thành thử nghiệm với tên lửa phòng không Strela-9M333 mới nhất và gần như ngay lập tức, truyền thông Nga đã tiếp tục đánh giá cao loại tên lửa phòng không đời mới này. Nguồn ảnh: BMDP. Theo nhà phát triển, tên lửa phòng không Strela-9M333 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu phổ biến trong giao tranh hiện đại ngày nay bao gồm máy bay ở tầm thấp và trực thăng. Nguồn ảnh: BMDP. Thậm chí, nhà sản xuất Kalashnikov còn khẳng định rằng, tên lửa Strela-9M333 do tập đoàn này sản xuất có khả năng hoạt động tốt trong các điều kiện thời tiết phức tạp hoặc thậm chí trong lúc bị gây nhiễu. Nguồn ảnh: BMDP. Không giống như các loại tên lửa hiện đại khác, Strela-9M333 có tới ba chế độ hoạt động bao gồm tương phản ảnh, hồng ngoại và gây nhiễu. Đây cũng được xem là ưu điểm quan trọng bậc nhất của loại tên lửa này. Nguồn ảnh: BMDP. Theo thông tin được tờ Sputnik của Nga đăng tải, loại tên lửa phòng không Strela-9M333 do tập đoàn Kalashnikov đủ thông minh để có thể vượt qua được những kiểu phòng thủ thông thường. Các biện pháp đối phó với tên lửa phòng không phổ biến như bẫy mồi nhiệt sẽ khó có thể đánh lừa được loại tên lửa này. Nguồn ảnh: BMDP. Đơn giản là do Strela-9M333 sử dụng đầu đạn tự dẫn có nhiều dải tần, điều này khiến nó sẽ rất khó bị đánh lừa bởi những phương pháp gây nhiễu thông thường - vốn chỉ phù hợp với các loại tên lửa dùng đầu đạn tự dẫn với một dải tần duy nhất. Nguồn ảnh: BMDP. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cũng khẳng định rằng nguyên lý hoạt động của tên lửa phòng không Strela-9M333 cũng làm gia tăng hiệu quả phòng vệ của hệ thống phòng không này. Nguồn ảnh: BMDP. Theo đó, Strela-9M333 được sử dụng với nguyên tắc "bắn - quên". Nghĩa là sau khi tên lửa rời bệ phóng, kíp chiến đấu có thể ngay lập tức rút lui khỏi chiến trường, tên lửa sẽ tự tìm mục tiêu, tự tiêu diệt mục tiêu, thậm chí tự đổi mục tiêu nếu mục tiêu thứ nhất đã biến mất. Nguồn ảnh: BMDP. Ngoài ra, kíp chiến đấu cũng có thể ngay lập tức đổi hướng sang một mục tiêu khác và khai hỏa quả đạn thứ hai một cách nhanh chóng. Chính điều này sẽ giúp cho tên lửa Strela-9M333 có hiệu quả tiêu diệt mục tiêu tốt hơn so với các loại vũ khí phòng không có điều khiển khác. Nguồn ảnh: BMDP. Mặc dù vậy, truyền thông quốc tế gần đây luôn đặt ra sự nghi ngờ cho khí tài Nga. So với những gì Nga quảng cáo, thực chiến lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại khi các tổ hợp phòng không đắt tiền của Moscow lại bị tiêu diệt hàng loạt trên chiến trường. Nguồn ảnh: BMDP. Xem Nga phóng thử tên lửa Strela-9M333 thử nghiệm lần cuối trước khi công bố thành công.

