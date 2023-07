Nga giải mã thành công tên lửa Storm Shadow, biết hết mọi bí mật

Quân đội Nga gần đây đã đánh chặn một tên lửa hành trình chiến thuật Storm Shadow của Ukraine do Anh sản xuất, khi tấn công khu vực Berdyansk. Quan sát thân tên lửa cho thấy, nó có thể đã bị bắn hạ bởi tên lửa 57E6 của tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1/SM, hoặc có thể là tên lửa 9М338К của hệ thống phòng không Tor-M2U. Ảnh: Military-today. Điều đáng chú ý là hệ thống thiết bị điện tử của quả tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Việc Nga thu được quả tên lửa này, đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia trong lĩnh vực này và cũng là minh chứng cho việc phòng không Nga bắn hạ tên lửa hành trình phương Tây; hành động mà phương Tây luôn phủ nhận. Ảnh: Military-today. Các thành phần quan trọng nhất của tên lửa hành trình Storm Shadow bao gồm bộ phận dẫn đường quán tính (INS), mô-đun hiệu chỉnh GPS và cảm biến hồng ngoại được sử dụng để so sánh địa hình khi bay và dẫn đường trong phần cuối cùng của quỹ đạo tên lửa. Ảnh: Military-today. Một điều thú vị nữa là bộ điều khiển chọn mục tiêu, sử dụng cảm biến hồng ngoại (IR/GPS) để lựa chọn điểm ngắm mục tiêu, từ cự ly cách xa tới 15-20km; tùy thuộc vào kích thước và tín hiệu phát nhiệt của mục tiêu. Ảnh: Flickr.

Các tính năng quan trọng khác đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia là mạch điều khiển hệ thống lái, pin tên lửa, mạch cung cấp nhiên liệu kỹ thuật số cho động cơ phản lực Turbomeca Microturbo TRI 60-30 và thiết kế của tấm chắn động cơ, được tích hợp vào phần đuôi của động cơ; vỏ động cơ, đầu đạn... Ảnh: Militaria. Ngoài ra, khả năng tên lửa Storm Shadow có thể “tàng hình” trước các hệ thống radar của Nga cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Thông tin này có thể giúp phát triển các hệ thống tác chiến điện tử mặt đất và trên không của Nga tiên tiến hơn. Ảnh: Military-today. Các chuyên gia Nga cũng hết sức quan tâm đến tính năng, nguyên lý hoạt động của cảm biến hồng ngoại, vệ tinh (IR/GPS), hoạt động trên các dải sóng khác nhau; vật liệu để chế tạo thân và cánh tên lửa. Ảnh: Military-today. Một trong những công nghệ tiên tiến và bí mật nhất trong tên lửa Storm Shadow là hệ thống dẫn đường của nó, sử dụng kết hợp giữa dẫn đường quán tính (INS) và GPS, để dẫn đường cho tên lửa tới bay mục tiêu với độ chính xác cực cao. Ảnh: Military-today.

Một thiết bị quan trọng trên tên lửa Storm Shadow là đầu dò hồng ngoại (IR) hình ảnh hiện đại, cho tên lửa khả năng xác định và theo dõi mục tiêu ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc ánh sáng yếu. Ảnh: Military-today. Ngoài ra, tên lửa Storm Shadow được thiết kế tàng hình, khiến hệ thống radar của đối phương khó phát hiện, tăng cơ hội tiếp cận thành công mục tiêu. Do vậy; ngoài hình dáng khí động học của nó, thì vật liệu chế tạo tên lửa cũng rất quan trọng. Ảnh: Military-today.

Hình ảnh tên lửa hành trình Storm Shadow bị phòng không Nga đánh chặn ở khu vực Zaporizhia vào ngày 4/7 đã xuất hiện trên mạng xã hội và được truyền thông Nga xác nhận vào ngày 7/7 rằng, nó đã được bàn giao cho các chuyên gia để nghiên cứu. Ảnh: RF. Ông Dmitry Rogozin, nguyên cựu phó thủ tướng Nga tuyên bố về việc thu giữ tên lửa Storm Shadow: "Tôi rất vui vì lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ vũ khí này và nó sẽ dần trở nên vô dụng... Tên lửa đã được các kỹ thuật viên của chúng tôi tháo rời thành nhiều bộ phận ngay trên chiến trường, đầu đạn, pin và bộ phận điều khiển…, trong khi cánh được gấp lại để dễ dàng vận chuyển”. Ảnh: Military-today. Loại tên lửa này đã chứng tỏ là một thách thức trong việc đánh chặn đối với lực lượng phòng không Nga do đường bay thấp và sử dụng vật liệu hấp thụ radar. Việc quân đội Ukraine đưa Storm Shadow vào chiến trường, thực sự đã đặt ra một thách thức mới cho các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Forces.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều hình ảnh Storm Shadow bị bắn hạ xuất hiện trên mạng cho thấy, lực lượng phòng không của Nga có thể đang dần thích nghi với loại tên lửa này. Ảnh: Forces. Tên lửa Storm Shadow là loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ trên không này, được đánh giá là tên lửa hành trình hiện đại nhất thế giới, sử dụng lần đầu ở chiến trường Syria năm 2018. Storm Shadow được sản xuất bởi công ty quốc phòng châu Âu MBDA. Ảnh: Military-today Trước khi đưa vào chiến trường Ukraine, Storm Shadow được sử dụng chủ yếu bởi Anh, Pháp, Italy và Ả Rập Xê Út. Tầm bắn ấn tượng hơn 300 km của Storm Shadow, cho phép nó tấn công với độ chính xác kinh hoàng; trong khi vẫn giữ máy bay phóng ở khoảng cách an toàn với trước phòng không đối phương. Thiết kế tàng hình và đường bay ở độ cao thấp khiến nó trở thành mục tiêu khó đánh chặn. Ảnh: Military-today Storm Shadow được trang bị hệ thống động cơ đẩy hai giai đoạn, cho tên lửa bay ở tốc độ cận âm, trong khi dễ dàng hòa trộn vào địa hình trên đường bay. Khả năng “bắn và quên” của tên lửa, giúp nó tự động bay đến mục tiêu sau khi phóng, do đó giảm thiểu rủi ro cho phi công. Với đầu đạn BROACH trọng lượng 450 kg, có sức phá hủy tương đối lớn. Ảnh: Military-today.

Video hệ thống phòng không Pantsir-S đánh chặn tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine. Nguồn topcor.ru

