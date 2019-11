Nga đưa 4 trung đoàn Su-57 vào biên chế, Mỹ và châu Âu thất kinh!

Máy bay chiến đấu Su-57 có nguồn gốc từ chương trình PAK-FA (Máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5) của Nga, lần đầu tiên bay thử vào ngày 29/1/2010. Nga đã sản xuất tổng cộng năm nguyên mẫu và đã thực hiện hơn 700 chuyến bay thử nghiệm. Vào ngày 11/8/2017, PAK-FA được đặt tên chính thức là Su-57. Đây là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 duy nhất của Nga, kết tinh những công nghệ tiên tiến nhất của Nga và là niềm tự hào của ngành hàng không Nga. Su-57 là loại máy bay chiến đấu tàng hình hạng nặng, có chiều dài 19,8 mét, sải cánh 13,95 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn, được trang bị hai động cơ lực đẩy lớn, tốc độ tối đa 2 Mach trở lên và khả năng cơ động tuyệt vời với khả năng hành trình siêu thanh. Su-57 có thể mang số nhiên liệu, đủ để hỗ trợ cho chuyến bay liên tục dài 5.500 km. Trong giai đoạn thử nghiệm, Su-57 được trang bị hai động cơ AL-41F (loại trang bị cho Su-35) với lực đẩy tối đa 15 tấn. Tuy nhiên, động cơ của Su-57 hiện vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện với tên gọi "Sản phẩm 30"; tính năng của động cơ "Sản phẩm 30" theo thông báo của nhà sản xuất, thậm chí vượt cả động cơ F119 được sử dụng trong máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ là F-22 và tương đương với động cơ F135 được sử dụng trong F-35. Lực đẩy tối đa của động cơ "Sản phẩm 30" là khoảng 18 tấn, cho Su-57 tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng vượt quá 10, do vậy Su-57 có thể cất cánh chỉ cần chạy đà trên đường băng 300 mét. Điều đáng nói là động cơ "Sản phẩm 30" áp dụng công nghệ lực đẩy vectơ đẳng cấp thế giới, vì vậy Su-57 có thể dễ dàng thực hiện tất cả các loại động tác siêu cơ động, cho Su-57 khả năng không chiến tầm gần vượt trội. Về hệ thống vũ khí, phía Nga tuyên bố Su-57 có thể trang bị tất cả vũ khí trong hệ thống quân sự Nga, với tải trọng tối đa khoảng 10 tấn. Từ tên lửa chiến đấu đến tên lửa không đối không tầm xa, từ bom dẫn đường chính xác đến tên lửa hành trình phóng từ trên không; những hệ thống vũ khí này được kết nối mạng, thừa khả năng đè bẹp với đối thủ F-22 và F-35. Các phương tiện truyền thông Nga cũng đưa tin, Su-57 sẽ là loại máy bay chiến đấu thứ hai sau máy bay chiến đấu MiG-31, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal có tầm bắn 2.000 km, bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh; đây là vũ khí có khả năng xuyên thủng bất kỳ lá chắn phòng thủ nào của đối phương. Như vậy Su-57 sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ tiến công chiến lược nhất định trong quân đội Nga. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia quân sự độc lập, tính năng kỹ chiến thuật của Su-57 không thực sự hoàn hảo, nhất là trên khía cạnh tàng hình. Nếu so với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-22 và F-35 (hiện đã đưa vào trang bị), thì Su-57 còn có khoảng cách nhất định; thậm chí một số nước phương Tây còn tuyên bố rằng, Su-57 không thể được cho là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, do chưa thể đáp ứng được tiêu chí loại máy bay này như khả năng bay hành trình không cần bật tăng lực, diện tích phản xạ radar, khả năng kết nối mạng… Ngoài ra, khoang chứa vũ khí của Su-57 chưa bao giờ được công khai; rất có khả năng các loại vũ khí của Su-57 sẽ được treo dưới cánh và thân như các loại máy bay thế hệ trước đó, như vậy Su-57 sẽ hoàn toàn không có khả năng tàng hình. Tuy nhiên, phía Nga vẫn hết sức ca ngợi Su-57, truyền thông Nga đưa tin rằng, tổng cộng 76 chiếc Su-57 đã được đặt hàng cho Không quân Nga, có thể đủ trang bị cho bốn trung đoàn, đủ để thấy sự tự tin của quân đội Nga khi đối phó với những đối thủ vây quanh Nga, đang được trang bị hàng loạt máy bay thế hệ thứ 5 như F-35 và làm cho các nước phương Tây phải nín thở. Video Siêu tiêm kích tàng hình Su-57 Nga - Nguồn: QPVN

