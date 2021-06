Nga có dám dẹp bỏ phi đội MiG-29 lạc hậu, thay bằng MiG-35?

Máy bay chiến đấu MiG-35, được phát triển dựa trên MiG-29 có từ thời Liên Xô; hiện đang hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước ở Nga. MiG Aircraft Corporation thông báo, Công ty đã nhận được đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga, để thay thế hoàn toàn số MiG-29 bằng MiG-35 trong tương lai. Nếu kết quả thử nghiệm khả quan, tiêm kích MiG-35 sẽ nhận được chứng chỉ cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt đầu tiên. Đại diện của Tập đoàn Máy bay MiG hiện có vẻ tự tin về thành công khi nói rằng, đội bay thử nghiệm đã bay rất tốt trên những chiếc MiG-35 thử nghiệm. Đội phi công thử nghiệm cấp Nhà nước Nga đối với chiến đấu cơ MiG-35 đã mô tả việc bay loại máy bay mới này là hết sức “dễ dàng”. Hiện tại, các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của máy đã được giải quyết. Vào tháng 7/2017 tại phòng trưng bày MAX, Bộ Quốc phòng Nga đã đồng ý mua 24 chiến đấu cơ MiG-35, như một phần của chương trình hiện đại hóa Không quân Nga giai đoạn 2018-2027. Hợp đồng đầu tiên cho 6 chiếc MiG-35 được ký một năm sau đó vào tháng 6/2019. Ngay sau đó, Lực lượng Phòng không và Vũ trụ Nga đã nhận được hai chiếc MiG-35 đầu tiên, bắt đầu chu kỳ kiểm tra và thử nghiệm của chúng. Ngoài hai máy bay này, còn có sáu chiếc tiêm kích chiến đấu MiG-35 đã được sử dụng để trình diễn và thử nghiệm tại nhà máy. Tuy nhiên, MiG hy vọng nhiều hơn một hợp đồng cho 24 máy bay trước mắt, bởi vì MiG-35 sẽ là ứng viên duy nhất, thay thế cho số tiêm kích MiG-29, hiện đang có trong biên chế của Không quân Nga. So sánh với chiến đấu cơ hạng nặng như Su-30SM hay Su-35, tính năng của MiG-35 có thể kém hơn; tuy nhiên những chiếc MiG-35 có lợi thế là nhẹ hơn và rẻ hơn so với những máy bay hạng nặng của dòng Su-27, cũng như chiếc Su-57 đang gặp khó khăn và vẫn mang tính “bền vững cho tương lai”. Đơn giản là Nga (và bất kỳ không quân của quốc gia nào) đều không đủ khả năng chỉ đầu tư vào các dàn máy bay chiến đấu hạng nặng, vốn rất tốn kém khi mua và sử dụng. Những chiếc máy bay hạng nặng này, quá đắt và lãng phí cho nhiều nhiệm vụ. Để tăng cơ hội trên thị trường trong và ngoài nước, MiG đang cung cấp 6 chiếc máy bay mới MiG-35 cho đội bay biểu diễn Chim én. Việc thay thế MiG-35 trong đội nhào lộn không có gì lạ, vì trong đội nhào lộn thứ hai là Hiệp sĩ Nga, gần đây nó đã chuyển từ Su-27 thành Su-30SM hiện đại hơn nhiều. Hiện Không quân Nga có 267 chiến đấu cơ MiG-29 đang trong biên chế chiến đấu, cùng với 22 chiếc MiG-29K của hải quân. Tuy nhiên, những máy bay này đều được sản xuất dưới thời Liên Xô, nên niên hạn sử dụng đã gần hết. Hiện tại máy bay chiến đấu dựa trên Su-27, là chiến đấu cơ phổ biến của Không quân Nga. Một sự thật cay đắng đối với những chiếc MiG-29 của Không quân Nga, là vào cuối năm 2008, khi một loạt vụ tai nạn xảy ra với dòng máy bay này; sau đó Không quân Nga đã quyết định dừng toàn bộ số MiG-29 để kiểm tra chi tiết. Kết luận kiểm tra sau đó cho thấy, 70% máy móc gặp sự cố kỹ thuật do niên hạn sử dụng và trình độ kỹ thuật kém trong bảo dưỡng, cũng như trình độ của phi công Nga khi đó. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, vào thời điểm đó, các máy bay MiG-29 của Không quân Nga, đã không nhận được bất kỳ đợt nâng cấp hoặc trải qua quá trình bảo dưỡng lớn, kể từ khi Liên Xô sụp đổ gần 20 năm trước đó. Các chuyến bay của MiG-29 được nối lại vào tháng 2/2009, nhưng nhiều chiếc đã phải ngừng hoạt động. 91 chiếc cần được đại tu hoàn toàn, do bị xuống cấp trong sử dụng, chỉ 100 chiếc được phép tiếp tục hoạt động. Kể từ đó, công việc hiện đại hóa (theo tiêu chuẩn MiG-29SMT) và đại tu các máy bay này đã bắt đầu; nhưng mười năm nữa đã trôi qua. Từ thời điểm đó, Không quân Nga chỉ mua 16 chiếc MiG-29SMT mới. Ngoài ra, có 35 chiếc MiG-29SMT/ UBT đã được xuất khẩu cho Algeria; nhưng Algeria đã không chấp nhận số máy bay này, vì phía Algeria phát hiện ra rằng, số máy bay trên không phải là sản xuất mới, mà được lấy ở những kho dự trữ từ thời Liên Xô. Vụ việc này, cũng làm mất hình ảnh của MiG-29, trên thị trường xuất khẩu. Còn Không quân Nga, cũng đến lúc phải thay thế số MiG-29 đã cũ của họ, bằng một máy bay chiến đấu cỡ trung khác. Tuy nhiên, người ta không biết liệu việc thay thế số MiG-29 bằng MiG-35 có theo tỷ lệ 1:1 hay không? Do gần đây Sukhoi tuyên bố chế tạo Su-57 hạng nhẹ, một động cơ. Đó là chưa kể đến việc MiG-35 mặc dù có tất cả những cải tiến so với người tiền nhiệm của nó là MiG-29, nhưng bản thân nó vẫn là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, vẫn sử dụng hai động cơ và tương đối đắt tiền, để có thể mua sắm loạt lớn và chi phí trong sử dụng. Nguồn ảnh: AircraftN. Mục sở thị sức mạnh của tiêm kích MiG-35 trong biên chế Không quân Nga. Nguồn: THP.

Máy bay chiến đấu MiG-35, được phát triển dựa trên MiG-29 có từ thời Liên Xô; hiện đang hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước ở Nga. MiG Aircraft Corporation thông báo, Công ty đã nhận được đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga, để thay thế hoàn toàn số MiG-29 bằng MiG-35 trong tương lai. Nếu kết quả thử nghiệm khả quan, tiêm kích MiG-35 sẽ nhận được chứng chỉ cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt đầu tiên. Đại diện của Tập đoàn Máy bay MiG hiện có vẻ tự tin về thành công khi nói rằng, đội bay thử nghiệm đã bay rất tốt trên những chiếc MiG-35 thử nghiệm. Đội phi công thử nghiệm cấp Nhà nước Nga đối với chiến đấu cơ MiG-35 đã mô tả việc bay loại máy bay mới này là hết sức “dễ dàng”. Hiện tại, các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của máy đã được giải quyết. Vào tháng 7/2017 tại phòng trưng bày MAX, Bộ Quốc phòng Nga đã đồng ý mua 24 chiến đấu cơ MiG-35, như một phần của chương trình hiện đại hóa Không quân Nga giai đoạn 2018-2027. Hợp đồng đầu tiên cho 6 chiếc MiG-35 được ký một năm sau đó vào tháng 6/2019. Ngay sau đó, Lực lượng Phòng không và Vũ trụ Nga đã nhận được hai chiếc MiG-35 đầu tiên, bắt đầu chu kỳ kiểm tra và thử nghiệm của chúng. Ngoài hai máy bay này, còn có sáu chiếc tiêm kích chiến đấu MiG-35 đã được sử dụng để trình diễn và thử nghiệm tại nhà máy. Tuy nhiên, MiG hy vọng nhiều hơn một hợp đồng cho 24 máy bay trước mắt, bởi vì MiG-35 sẽ là ứng viên duy nhất, thay thế cho số tiêm kích MiG-29, hiện đang có trong biên chế của Không quân Nga. So sánh với chiến đấu cơ hạng nặng như Su-30SM hay Su-35, tính năng của MiG-35 có thể kém hơn; tuy nhiên những chiếc MiG-35 có lợi thế là nhẹ hơn và rẻ hơn so với những máy bay hạng nặng của dòng Su-27, cũng như chiếc Su-57 đang gặp khó khăn và vẫn mang tính “bền vững cho tương lai”. Đơn giản là Nga (và bất kỳ không quân của quốc gia nào) đều không đủ khả năng chỉ đầu tư vào các dàn máy bay chiến đấu hạng nặng, vốn rất tốn kém khi mua và sử dụng. Những chiếc máy bay hạng nặng này, quá đắt và lãng phí cho nhiều nhiệm vụ. Để tăng cơ hội trên thị trường trong và ngoài nước, MiG đang cung cấp 6 chiếc máy bay mới MiG-35 cho đội bay biểu diễn Chim én. Việc thay thế MiG-35 trong đội nhào lộn không có gì lạ, vì trong đội nhào lộn thứ hai là Hiệp sĩ Nga, gần đây nó đã chuyển từ Su-27 thành Su-30SM hiện đại hơn nhiều. Hiện Không quân Nga có 267 chiến đấu cơ MiG-29 đang trong biên chế chiến đấu, cùng với 22 chiếc MiG-29K của hải quân. Tuy nhiên, những máy bay này đều được sản xuất dưới thời Liên Xô, nên niên hạn sử dụng đã gần hết. Hiện tại máy bay chiến đấu dựa trên Su-27, là chiến đấu cơ phổ biến của Không quân Nga. Một sự thật cay đắng đối với những chiếc MiG-29 của Không quân Nga, là vào cuối năm 2008, khi một loạt vụ tai nạn xảy ra với dòng máy bay này; sau đó Không quân Nga đã quyết định dừng toàn bộ số MiG-29 để kiểm tra chi tiết. Kết luận kiểm tra sau đó cho thấy, 70% máy móc gặp sự cố kỹ thuật do niên hạn sử dụng và trình độ kỹ thuật kém trong bảo dưỡng, cũng như trình độ của phi công Nga khi đó. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, vào thời điểm đó, các máy bay MiG-29 của Không quân Nga, đã không nhận được bất kỳ đợt nâng cấp hoặc trải qua quá trình bảo dưỡng lớn, kể từ khi Liên Xô sụp đổ gần 20 năm trước đó. Các chuyến bay của MiG-29 được nối lại vào tháng 2/2009, nhưng nhiều chiếc đã phải ngừng hoạt động. 91 chiếc cần được đại tu hoàn toàn, do bị xuống cấp trong sử dụng, chỉ 100 chiếc được phép tiếp tục hoạt động. Kể từ đó, công việc hiện đại hóa (theo tiêu chuẩn MiG-29SMT) và đại tu các máy bay này đã bắt đầu; nhưng mười năm nữa đã trôi qua. Từ thời điểm đó, Không quân Nga chỉ mua 16 chiếc MiG-29SMT mới. Ngoài ra, có 35 chiếc MiG-29SMT/ UBT đã được xuất khẩu cho Algeria; nhưng Algeria đã không chấp nhận số máy bay này, vì phía Algeria phát hiện ra rằng, số máy bay trên không phải là sản xuất mới, mà được lấy ở những kho dự trữ từ thời Liên Xô. Vụ việc này, cũng làm mất hình ảnh của MiG-29, trên thị trường xuất khẩu. Còn Không quân Nga, cũng đến lúc phải thay thế số MiG-29 đã cũ của họ, bằng một máy bay chiến đấu cỡ trung khác. Tuy nhiên, người ta không biết liệu việc thay thế số MiG-29 bằng MiG-35 có theo tỷ lệ 1:1 hay không? Do gần đây Sukhoi tuyên bố chế tạo Su-57 hạng nhẹ, một động cơ. Đó là chưa kể đến việc MiG-35 mặc dù có tất cả những cải tiến so với người tiền nhiệm của nó là MiG-29, nhưng bản thân nó vẫn là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, vẫn sử dụng hai động cơ và tương đối đắt tiền, để có thể mua sắm loạt lớn và chi phí trong sử dụng. Nguồn ảnh: AircraftN. Mục sở thị sức mạnh của tiêm kích MiG-35 trong biên chế Không quân Nga. Nguồn: THP.