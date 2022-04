Nga chặn đứng Ukraine sơ tán chỉ huy Tiểu đoàn Azov bằng tàu biển

Vào ngày 10/4, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 8/4, chính phủ Ukraine đã cố gắng sơ tán chỉ huy của Tiểu đoàn Azov khỏi Mariupol bằng đường biển, nhưng con tàu bị trúng hỏa lực của Hải quân Nga và bị hỏng hóc nặng. Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10, Thiếu tướng Konashenkov nói với các phóng viên rằng, sau khi thất bại di tản chỉ huy Tiểu đoàn Azov bằng trực thăng của Ukraine, nỗ lực rút chỉ huy của Tiểu đoàn Azov và lính đánh thuê nước ngoài khỏi Mariupol, của chính quyền Kiev vẫn chưa dừng lại. Vào tối ngày 8/3, Ukraine đã cố gắng một lần nữa để sơ tán các chỉ huy của Tiểu đoàn Azov bằng đường biển, nhưng tiếp tục không thành công. Thiếu tướng Konashenkov cho biết, một tàu chở hàng của Ukraine đã cố gắng đột nhập vào cảng biển Mariupol và đã bị Hạm đội Biển Đen của Nga chặn từ đường biển vào đêm hôm đó; con tàu đã không trả lời các cuộc gọi từ lính biên phòng Nga, mà vẫn tiếp tục ra khơi. Mặc dù đã nhận được tín hiệu dừng lại kiểm tra, nhưng tàu Ukraine vẫn không dừng lại, buộc hai tàu tuần tra của Nga đã bắn cảnh cáo, nhưng không làm tàu Ukraine chuyển luồng, hoặc giảm tốc độ. Thiếu tướng Konashenkov cho biết, một tàu chiến của Hạm đội Biển Đen và tàu tuần tra biên giới sau đó đã nã đạn vào tàu xâm nhập, “một đòn tấn công trực diện, khiến đuôi tàu chở hàng Ukraine bốc cháy”. Tàu Ukraine sau đó đã liên lạc với tàu Nga và yêu cầu tàu Nga ngừng bắn; đồng thời xác nhận rằng, họ đã sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của tàu Nga. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, không có thuyền viên nào của tàu Ukraine bị thương trong vụ pháo kích, và đám cháy trên tàu do thủy thủ tàu Ukraine tự dập. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Thiếu tướng Konashenkov cũng cho biết, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình, phóng từ tàu chiến để phá hủy căn cứ của “Tiểu đoàn dân quân Dnieper”, gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu của Ukraine ở Zvonetskoye. Thiếu tướng Konashenkov cũng cung cấp thông tin cho biết: “Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Quân đội Nga đã bắn rơi và phá hủy 127 máy bay chiến đấu, 98 trực thăng, 436 UAV của Không quân Ukraine. Quân đội Nga cũng đã phá hủy 2.052 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 232 bệ phóng tên lửa, 894 pháo xe kéo và súng cối, 1.975 xe quân sự và 234 bệ phóng tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và các hệ thống tên lửa phòng không khác. Còn theo thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga ra thông báo cho biết, Nga đã mở cuộc điều tra vụ tấn công nhà ga Kramatorsk và xác định, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tên lửa độc lập số 19 của Quân đội Ukraine, là thủ phạm gây ra vụ tấn công. Binh sĩ của Lữ đoàn tên lửa độc lập 19, đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U, trang bị đầu đạn chùm (loại đầu đạn đã bị cấm), tấn công vào nhà ga đường sắt ở thành phố Kramatorsk, khiến hơn 100 người chết và bị thương. Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố về vụ tấn công bằng tên lửa của Quân đội Ukraine vào nhà ga Kramatorsk, xem đây là một hành động khiêu khích man rợ và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine; đồng thời thúc giục Kyiv từ bỏ việc tấn công tự do vào các mục tiêu dân sự. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng xã hội rằng, ga tàu ở thành phố Kramatorsk đã bị tấn công. Còn ông Arestovich, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, những mảnh tên lửa còn sót lại ở ga tàu, là vũ khí do Nga sản xuất.

