Nếu Liên Xô chiến đấu tại Afghanistan như ở Syria hiện nay?

Ai cũng biết rằng ở chiến trường Syria, các quân nhân Nga đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, bao gồm cả việc tham gia vào các cuộc chiến tranh. Rõ ràng là không thể tránh khỏi tổn thất, trong tình huống chiến đấu như vậy. Phó Chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia (Quốc hội) Nga, Andrei Krasnov đã thông báo, đã có 112 quân nhân Nga đã hy sinh tại chiến trường Syria kể từ năm 2015 đến nay. Trong chiến tranh, hiếm khi không có tổn thất. Như cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan, quân đội Liên Xô đã tham gia từ tháng 12/1979 đến ngày 15/2/1989, tổng số người chết là 15.051 người. Nếu so sánh tại chiến trường Syria, thì cuộc chiến tại Afghanistan, Liên Xô bị tổn thất lớn hơn nhiều. Gennady Shorokhov, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga cho rằng, các phép so sánh là không phù hợp; nhưng nếu chúng tôi tham chiến ở Afghanistan như bây giờ ở Syria, thì con số thương vong sẽ không thể tính bằng hàng nghìn người thiệt mạng. Ở chiến trường Afghanistan, những chiến dịch của Quân đội Liên Xô ở các vùng núi hiểm trở và sa mạc luôn đi kèm với nguy hiểm. Ở Syria, ngay từ đầu, Quân đội Nga đã chủ động sử dụng vũ khí chính xác cao của Lực lượng Không quân. Khi cần thiết, lực lượng của Hải quân cũng tham gia, với tên lửa hành trình Calibre. Mặc dù trên thực tế, sự tham gia của quân đội Nga ở Syria hiện nay không phải là trực tiếp chiến đấu, nhưng cách tiếp cận đối với các lực lượng thù địch, đã thay đổi đáng kể. Do đó, mức độ tổn thất thấp, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm Nga thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt. Quân số thiệt hại lớn nhất ở Syria xảy ra vào năm 2018, khi một máy bay vận tải quân sự An-26, chở 39 quân nhân Nga bị rơi vào ngày 6/3 và vào ngày 17/9, một máy bay trinh sát Il-20 đang thực hiện nhiệm vụ, bị tên lửa phòng không S-200 của Syria bắn nhầm, làm 14 người, trong đó có các sĩ quan của GRU thiệt mạng. Cũng vào năm 2018, một máy bay cường kích Su-25 bị bắn rơi, thiếu tá phi công Roman Filippov nhẩy dù ra ngoài và hy sinh trong trận chiến với quân khủng bố. Ngày 3/5/2018, một chiến đấu cơ Su-30SM bị rơi trên biển Địa Trung Hải, cả hai phi công đều thiệt mạng. Vào ngày 7/5/2018, trong một chuyến bay chiến đấu, một trực thăng vũ trang Ka-52 bị rơi, khiến hai phi công thiệt mạng. Vào năm 2019, theo dữ liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, 4 quân nhân đã thiệt mạng ở Syria. Ngay cả quân đội nước ngoài và các nhà báo phương Tây, cũng bày tỏ sự kính trọng đối với lòng dũng cảm của các lực lượng đặc biệt Nga. Khi vào mùa xuân năm 2017 ở tỉnh Aleppo, một nhóm lực lượng đặc biệt gồm 16 người, đang ở trong hậu phương của kẻ thù, đã bị phát hiện và giao chiến với 300 chiến binh. Trong hơn một ngày, trận chiến diễn ra ác liệt với những lính đánh thuê được trang bị tốt, có cả xe bọc thép. Lực lượng đặc biệt Nga có thể rút lui, nhưng họ không muốn rời khỏi vị trí của họ. Tuy nhiên trong quá trình chiến đấu, họ đã được sự hỗ trợ đắc lực, chính xác từ trên không. Kết quả là, tất cả các phương tiện bọc thép của những kẻ tấn công đã bị phá hủy, bao gồm cả xe bom cảm tử được nhồi chất nổ (chiếc BMP-1), và hơn 50 chiến binh bị tiêu diệt. Sau khi được sự tiếp viện của quân chính phủ Syria, cả nhóm đặc nhiệm không bị tổn thất một chút nào, trở về căn cứ an toàn. Quân nhân Nga đã có mặt ở Syria từ lâu. Một nhóm các chuyên gia cố vấn quân sự Liên Xô, đã được cử đến Syria vào năm 1956. Sau đó, vào các năm 1973 và 1983, quy mô của đội ngũ cố vấn đã được tăng lên, do các đơn vị chính quy của quân đội Liên Xô hiện diện càng nhiều tại Syria. Các chuyên gia và cố vấn quân sự Liên Xô bao gồm đủ các lĩnh vực, từ phi công, thủy thủ, pháo thủ phòng không, lính tăng; trong đó nhiều người đã tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến ở mặt trận Syria-Israel. Những cuộc chiến nổi tiếng nhất có sự tham gia của trực tiếp của các cố vấn quân sự Liên Xô là Cuộc chiến 6 ngày (1967), Cuộc chiến tiêu hao (1970), Cuộc chiến trên không (1972), Cuộc chiến Yom Kippur (1973), Cuộc chiến Lebanon (1982), cuộc chiến Liban với các lực lượng NATO (1983). Nhưng từ cuối thập niên 1970, cố vấn quân sự Liên Xô không tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến tại Syria, mà chủ yếu truyền lại kinh nghiệm chiến đấu của họ cho người Ả Rập và huấn luyện người Syria sử dụng các thiết bị quân sự và vũ khí được cung cấp từ Liên Xô. Được biết, trong số quân nhân Nga hy sinh vừa qua ở Syria (chính xác là 18 người), là cố vấn cho các đơn vị quân đội chính phủ Syria. Có thể họ không được tiết lộ danh tính, mà còn cả nhiệm vụ; do tính chất đặc biệt của họ ở Syria. Nguồn ảnh: Pinterest. Israel tự do không kích ở Syria và không vấp phải bất cứ kháng cự nào đáng kể từ Nga. Nguồn: IAF.

