Không quân 8 nước NATO có mặt ở Ukraine, chuẩn bị tập trận khủng

Clear Sky - 2018 hay "Dọn trống Bầu trời" là cuộc tập trận bao gồm các khoa mục chiếm ưu thế trên không, đánh chặn trên không, hiệp đồng trên không - mặt đất, cơ động không quân và di tản bằng không quân. Với sự tham gia của 8 quốc gia, đây sẽ là cuộc tập trận không quân lớn nhất Ukraine từng tổ chức.

Cũng trong tuần vừa qua, Chính phủ Ukraine đã có thông báo mới về việc nước này sẽ mở một căn cứ quân sợ mới trên vùng biển Azov - một vùng nước nông nằm giữa Rostov, Krasnodar và Crimea hiện đang do Nga quản lý tuy nhiên lại có phía bắc vùng biển này thuộc chủ quyền của Ukraine.

Truyền thông Nga nhận định việc Ukraine đặt căn cứ quân sự ở vùng biển Azov không khác nào cắm một cái gai giữa vùng biển Đen ngay trước mũi người Nga.

Dù không phải là thành viên thuộc khối quân sự NATO, tuy nhiên các cuộc tập trận ở Ukraine gần đây đều có sự tham gia của nhiều nước thành viên NATO cho thấy mối quan tâm và động thái "ngả sang phương Tây" của Kiev đang lớn hơn bao giờ hết. Vị thế của Ukraine cũng bắt đầu tăng cao với phương Tây kể từ năm 2014 - khi lực lượng cánh hữu thân phương Tây của nước này lên nắm chính quyền. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Scott.

Tháng vừa rồi, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông John Bolton đã có chuyến công du Kiev. Sau chuyến đi, John Bolton có trả lời phỏng vấn của Reuters và cho biết Ukraine hiện đang thực hiện những bước đầu tiên trong quá trình gia nhập vào NATO, tuy nhiên Kiev vẫn còn ở khá xa so với mục tiêu này.

Những trở ngại lớn nhất mà Ukraine đang gặp phải gồm việc giải quyết dứt điểm vấn đề khủng hoảng, xung đột trong nước, bao gồm cả việc giải quyết vấn đề bán đảo Crimea gia nhập vào Nga và xung đột tại khu vực Donets Basin hiện tại - vì đơn giản là các thành viên NATO không muốn một quốc gia - "có vẻ như đang trong tình trạng chiến tranh" - gia nhập vào tổ chức này.

