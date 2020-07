Mỹ - Trung khẩu chiến dữ dội: Tàu chiến Mỹ đã áp sát Trường Sa

Theo thông báo của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ thì ngày 14/7 vừa qua, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson (DDG-114) đã thực hiện một chuyến tuần tra “tự do hàng hải” tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép một số đảo. Con tàu đã đi qua vùng nước của 3 nước bao gồm: Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam một cách vô hại. Ảnh: Tàu USS Ralph Johnson (DDG-114) thực hiện “tự do hàng hải” hôm 14/7 vừa qua - Nguồn: Hải quân Mỹ Theo Hoa Kỳ, việc tàu chiến nước này đi qua quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm duy trì các quyền tự do hàng hải đồng thời thách thức các yêu sách phi lý trên biển bất kể đó là ai. Duy trì trật tự, an ninh cho khu vực, tránh các hành động bắt nạt của nước lớn với nước nhỏ.

Ảnh: Binh sĩ trên tàu khu trục Hoa Kỳ di chuyển trên biển Đông hôm 14/7 - Nguồn: Hải quân Mỹ Đây là động thái xảy ra một này chỉ sau khi Ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo tuyên bố rằng tất cả các tuyên bố của Trung Quốc đối với tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là bất hợp pháp. Cũng như coi các hành động trên biển của Trung Quốc hiện nay là hành động bắt nạt nhằm kiểm soát những nguồn tài nguyên này. Ảnh: Ngoại trưởng Mỹ - Mike Pompeo, người vừa phát ngôn đả kích Trung Quốc hôm 13/7 vừa qua. Đồng thời, ông Mike cũng tuyên bố Hoa Kỳ bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tôn trọng tự do trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì dòng chảy thương mại và phản đối bất cứ hành động cưỡng ép hay vũ lực nào nhằm giải quyết tranh chấp.

Ảnh: Hải pháo trên tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ khai hỏa. Cuối cùng, ông Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Trung Quốc không hề có cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt ý chí của mình lên toàn khu vực. Đây có thể coi là một tuyên bố vô cùng cứng rắn của Hoa Kỳ, vỗ thẳng vào mặt những nhà lãnh đạo Bắc Kinh.

Ảnh: Đội hình tàu khu trục Arleigh Burker của Hải quân Mỹ trên biển. Một ngày sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, ngày 14/7, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên cũng đã lên tiếng đáp trả Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ đang cường điệu và lạm dụng luật pháp quốc tế nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của bản thân, và Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

Ảnh: Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên. Theo Xu Liping - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết cũng vào ngày 14/7 vừa qua rằng năm nay là lượt Việt Nam làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, Trung Quốc và ASEAN đang đẩy nhanh các đàm phán để tiến tới hoàn thành bộ quy tắc ứng xử chung trên biển COC. Vào thời điểm này, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào biển Đông đã cố tình làm gián đoạn nỗ lực của cả hai bên. Ảnh: Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị của Trung Quốc và Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam tại một cuộc gặp mặt. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cho rằng vì dịch bệnh đang lan rộng và phức tạp tại Mỹ tàn phá nền kinh tế rất nặng nề, Mỹ đã sử dụng tình hình biển Đông để phô trương thanh thế, gây căng thẳng cho khu vực từ đó đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí cho các nước đồng minh và đối tác ở Đông Nam Á.

Ảnh: Biên đội tác chiến Trung Quốc với tàu sân bay Liêu Ninh (CVN-16), tàu khu trục Type 052D và hai tàu hộ vệ tên lửa Type 054A. Hiện nay, Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép một số thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện nay, nước này đang bồi đắp các thực thể này thành các đảo nhân tạo có diện tích khá lớn, với một đường băng dài hơn 3km có thể cất hạ cánh oanh tạc cơ H-6K.

Ảnh: Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của VN bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng thành đảo nhân tạo phi pháp. Có thể nói rằng hiện nay, tình hình Biển Đông lại nóng lên hơn bởi những lời qua tiếng lại trên mặt trận ngoại giao cũng như cả những hành động cứng rắn trên thực địa. Trong thời gian tới, diễn biến trong khu vực được dự đoán sẽ diễn biến càng trầm trọng hơn nữa khi nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đáp trả các động thái của Mỹ.

Ảnh: Nhóm tàu chiến của Hải quân Mỹ và Australia trên Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ. Video Các nước phản đối Trung Quốc ngang ngược trên biển Đông - Nguồn: VTC NOW

