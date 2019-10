Mỹ muốn phổ cập đạn 6,8mm, súng trường tấn công nào đáp ứng được?

Cỡ đạn 5,56mm hiện đang được Mỹ và toàn bộ các nước NATO sử dụng được coi là cỡ đạn tiêu chuẩn từ lâu của quân đội xứ sở cờ hoa. Cỡ đạn này có tốc độ cao, tầm bắn xa, độ chính xác tốt nhưng khả năng xuyên phá không thể bằng được cỡ đạn 7,62mm hiện đang được Nga sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong tương lai, dự kiến quân đội Mỹ sẽ chuyển sang sử dụng cỡ đạn 6,8mm - cỡ đạn được cho là dung hòa được các nhược điểm của cả hai loại đạn 5,56mm và 7,62mm cũng như khắc phục được một phần các nhược điểm của hai cỡ đạn này. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những ứng cử viên sáng giá cho mẫu súng trường tấn công tương lai của quân đội Mỹ sử dụng cỡ đạn 6,8mm đó là khẩu RM277 do General Dynamics thiết kế, sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là mẫu súng cực kỳ nhỏ gọn do có thiết kế bullpup, tuy nhiên các mẫu súng RM277 lại có trọng lượng khá lớn, lên tới 5 kg khi không mang đạn. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có tốc độ bắn tự động tối đa 750 viên/phút, hộp tiếp đạn tối đa 30 viên và kèm theo rất nhiều rãnh kỹ thuật để gắn thêm phụ kiện ngoài. Một khẩu RM277 với đầy đủ phụ kiện có thể nặng tới 8 kg - rất cồng kềnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên RM277 vẫn là ứng cử viên... nhẹ cân nhất nếu so với các ứng cử viên còn lại do Textron thiết kế. Đây là loại súng NGSW với nhiều phiên bản khác nhau nhưng đều có trọng lượng nhẹ nhất cũng khoảng 5,4 kg. Nguồn ảnh: Pinterest. Giải pháp súng trường NGSW có thể thay đổi hoàn toàn các loại súng trong biên chế của quân đội Mỹ hiện nay với đầy đủ các phiên bản, phục vụ nhiều mục đích khác nhưu từ súng trường, súng trường tự động, cạc-bin cho tới súng máy hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên đây sẽ là vấn đề vô cùng nan giải với quân đội Mỹ vì khác với việc thay đổi loại súng, việc đổi cả cỡ đạn sử dụng sẽ đặt gánh nặng lớn lên hệ thống hậu cần của Quân đội Mỹ trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, quá trình lựa chọn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Quân đội Mỹ đang yêu cầu mỗi nhà thầu cung cấp tối đa 43 mẫu súng khác nhau cùng gần 1 triệu viên đạn cỡ 6,8mm để thử nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Đặc biệt, một vài loại đạn 6,8mm kiểu mới đã được ra đời với thiết kế vỏ nhựa hoặc thậm chí là... vỏ giấy, hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp vũ khí trong tương lai nếu được quân đội Mỹ lựa chọn. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Kể từ sau khẩu M1 Carbine, quân đội Mỹ không chế tạo nổi khẩu súng trường tấn công nào "ra hồn".

Cỡ đạn 5,56mm hiện đang được Mỹ và toàn bộ các nước NATO sử dụng được coi là cỡ đạn tiêu chuẩn từ lâu của quân đội xứ sở cờ hoa. Cỡ đạn này có tốc độ cao, tầm bắn xa, độ chính xác tốt nhưng khả năng xuyên phá không thể bằng được cỡ đạn 7,62mm hiện đang được Nga sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong tương lai, dự kiến quân đội Mỹ sẽ chuyển sang sử dụng cỡ đạn 6,8mm - cỡ đạn được cho là dung hòa được các nhược điểm của cả hai loại đạn 5,56mm và 7,62mm cũng như khắc phục được một phần các nhược điểm của hai cỡ đạn này. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những ứng cử viên sáng giá cho mẫu súng trường tấn công tương lai của quân đội Mỹ sử dụng cỡ đạn 6,8mm đó là khẩu RM277 do General Dynamics thiết kế, sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là mẫu súng cực kỳ nhỏ gọn do có thiết kế bullpup, tuy nhiên các mẫu súng RM277 lại có trọng lượng khá lớn, lên tới 5 kg khi không mang đạn. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có tốc độ bắn tự động tối đa 750 viên/phút, hộp tiếp đạn tối đa 30 viên và kèm theo rất nhiều rãnh kỹ thuật để gắn thêm phụ kiện ngoài. Một khẩu RM277 với đầy đủ phụ kiện có thể nặng tới 8 kg - rất cồng kềnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên RM277 vẫn là ứng cử viên... nhẹ cân nhất nếu so với các ứng cử viên còn lại do Textron thiết kế. Đây là loại súng NGSW với nhiều phiên bản khác nhau nhưng đều có trọng lượng nhẹ nhất cũng khoảng 5,4 kg. Nguồn ảnh: Pinterest. Giải pháp súng trường NGSW có thể thay đổi hoàn toàn các loại súng trong biên chế của quân đội Mỹ hiện nay với đầy đủ các phiên bản, phục vụ nhiều mục đích khác nhưu từ súng trường, súng trường tự động, cạc-bin cho tới súng máy hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên đây sẽ là vấn đề vô cùng nan giải với quân đội Mỹ vì khác với việc thay đổi loại súng, việc đổi cả cỡ đạn sử dụng sẽ đặt gánh nặng lớn lên hệ thống hậu cần của Quân đội Mỹ trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, quá trình lựa chọn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Quân đội Mỹ đang yêu cầu mỗi nhà thầu cung cấp tối đa 43 mẫu súng khác nhau cùng gần 1 triệu viên đạn cỡ 6,8mm để thử nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Đặc biệt, một vài loại đạn 6,8mm kiểu mới đã được ra đời với thiết kế vỏ nhựa hoặc thậm chí là... vỏ giấy, hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp vũ khí trong tương lai nếu được quân đội Mỹ lựa chọn. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Kể từ sau khẩu M1 Carbine, quân đội Mỹ không chế tạo nổi khẩu súng trường tấn công nào "ra hồn".