Mỹ mang tên lửa sát thương theo kiểu "lấy thịt đè người" đến Syria!

Loại tên lửa mới được Mỹ mang tới sử dụng ở Syria có biệt danh là Ninja. Đây là loại tên lửa đặc biệt, được cải biên từ tên lửa Hellfire và được biết tới với cái tên chính thức là AGM-114R9X. Nguồn ảnh: Twitter. Về cơ bản, có thể coi đây chính là tên lửa không đối đất Hellfire nhưng lại được lược bỏ đi đầu nổ. Thay vào đó, tên lửa được trang bị một đầu đạn làm hoàn toàn bằng kim loại có trọng lượng 45 kg hay 100 pounds. Nguồn ảnh: Twitter. Khi đâm vào mục tiêu, tên lửa này sẽ sử dụng tốc độ của mình cùng với lực hút của Trái Đất để gây thiệt hại. Với tốc độ cực cao của Hellfire, loại tên lửa không đầu nổ này sẽ có khả năng xuyên phá cực tốt. Nguồn ảnh: Twitter.Tên lửa AGM-114R9X thường được sử dụng để tấn công những mục tiêu cụ thể trong khu vực đông dân cư hoặc nhiều dân thường di chuyển. Do không có đầu nổ, Ninja sẽ chỉ gây thiệt hại cho chính mục tiêu mà nó nhắm vào. Nguồn ảnh: Twitter. Có ngoại hình gần như giống hệt với tên lửa Hellfire, tên lửa AGM-114R9X cũng được trang bị hệ thống đầu dò dẫn đường cực tốt, triển khai được từ máy bay không người lái, máy bay chiến đấu hoặc trực thăng. Nguồn ảnh: Twitter. Trong lần sử dụng tên lửa Ninja gần đây nhất, truyền thông Mỹ đã cho biết có ít nhất hai tay súng khủng bố thiệt mạng do loại tên lửa đặc biệt này. Nguồn ảnh: Twitter. Do có trọng lượng nặng, tên lửa Ninja sẽ "đè" chết mọi nạn nhân xấu số bị nó đâm vào. Thậm chí, loại tên lửa này còn đủ sức đánh sập cả một toà nhà nếu tấn công đúng vào điểm yếu của các công trình đó. Nguồn ảnh: Twitter. Khi tên lửa Hellfire không đầu nổ được sử dụng để nhắm vào những mục tiêu cụ thể trong xe hơi như thế này, nó chỉ có thể đè chết được nạn nhân xấu số ngồi ở ghế phụ, tài xế lái xe thậm chí hoàn toàn có khả năng "bình an vô sự" dù ngồi ngay cạnh nơi quả tên lửa đâm phải. Nguồn ảnh: Twitter. Đây được cho là loại vũ khí khá thực dụng được Mỹ sử dụng ở Syria nhằm bớt mang tiếng đánh bom chết dân thường trong những đợt công kích tiêu diệt khủng bố ở khu vực này. Nguồn ảnh: Twitter. Mặc dù vậy, hiệu quả của Hellfire không đầu nổ vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng vì bản thân quả tên lửa này có giá rất đắt, nếu chỉ tiêu diệt được một hoặc một vài mục tiêu duy nhất bằng cách "đè bẹp" đối phương thì rõ ràng Mỹ đang "lỗ nặng" mỗi khi sử dụng Ninja. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Tại sao Mỹ ưa thích sử dụng tên lửa không đối đất Hellfire?

