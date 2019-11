Choáng ngợp lục quân Indonesia tập trận với trực thăng Apache, xe tăng Leopard 2A4

Cuộc tập trận của Lục quân Indonesia có sự tham gia của rất nhiều loại vũ khí. Các loại vũ khí này có xuất xứ từ rất phong phú, được Indonesia nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: AMDR. Pháo tự hành Nexter CAESAR cỡ nòng 155mm do Pháp sản xuất được Quân đội Indonesia nhập khẩu từ năm 2012. Hiện tại Indonesia đang có 55 tổ hợp pháo loại này. Nguồn ảnh: AMDR. Cối 81mm hiện đang được Indonesia tự sản xuất và sử dụng trong biên chế của quân đội mình. Nguồn ảnh: AMDR. Kèm theo đó là hai loại cối 60mm có định danh là MO-1 và MO-2 hiện cũng đang được Indonesia tự sản xuất. Nguồn ảnh: AMDR. Súng máy hạng nặng MAG do Bỉ cùng Indonesia hợp tác sản xuất. Khẩu súng máy này sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm và là khẩu súng máy tiêu chuẩn của lực lượng quân đội Indonesia. Nguồn ảnh: AMDR. Pháo phản lực phóng loạt Avbras Astros II do Brazil thiết kế và sản xuất cũng đang phục vụ trong biên chế của Quân đội Indonesia với số lượng 36 dàn. Nguồn ảnh: AMDR. Xe bọc thép kết hợp với hệ thống súng máy điều khiển từ xa của Lục quân Indonesia. Nguồn ảnh: AMDR. Trực thăng tấn công Apache - loại trực thăng tấn công nguy hiểm bậc nhất thế giới hiện nay và cũng là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất trong biên chế của Quân đội Indonesia hiện tại. Nguồn ảnh: AMDR. Tuy nhiên, trong biên chế của Quân đội Indonesia hiện cũng chỉ có 8 trực thăng tấn công loại này. Tất cả đều được trang bị radar loại AN/APG-78 cùng với tên lửa Hellfire. Nguồn ảnh: AMDR. Ngoài ra, trong biên chế của Lục quân Indonesia còn có 5 trực thăng tấn công hiện đại của Nga loại Mi-35P. Nguồn ảnh: AMDR. Cùng với đó là một lượng lớn trực thăng vận tải các loại Bell 204, Bell 412 cũng như Bo 105 được Indonesia nhập khẩu từ Mỹ và Đức. Nguồn ảnh: AMDR. Xe tăng chủ lực Leopard 2 phiên bản 2A4+ của Lục quân Indonesia. Nguồn ảnh: AMDR. Hiện tại Indonesia đang có hai loại xe tăng Leopard 2 trong biên chế đó là phiên bản 2A4+ và Leopard 2 RI, số lượng tổng cộng 103 chiếc. Nguồn ảnh: AMDR. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của Xe tăng Leopard 2A4.

