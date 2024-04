Mỹ cấp đạn chùm cho Ukraine, Nga “trả đũa” bằng vũ khí tương xứng

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video, trong đó người xem có thể thấy một trong những phi vụ chiến đấu của máy bay tiêm kích bom Su-34, với 4 quả bom chùm RBK-500, được trang bị mô-đun cánh lượn và hiệu chỉnh UMPC. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã ghi lại khoảnh khắc cất cánh của một chiếc máy bay chở 4 quả bom chùm, cũng như 4 quả bom chùm RBK-500 tách khỏi máy bay, bay xuống vị trí của quân Ukraine. Mỗi quả bom chùm RBK-500 được thiết kế để có thể mang theo 600 quả bom con, mỗi quả bom con có thể tiêu diệt sinh lực trên mặt đất và xe bọc thép hạng nhẹ; trọng lượng mỗi quả com con khoảng 400 gam. Bốn quả bom RBK-500 trong một lần thả sẽ bung ra 2.400 quả bom con, rải trên một diện tích rất rộng. Tùy thuộc vào độ cao của bom với mặt đất, thời gian mà bom mẹ phát nổ chiến đấu phụ thuộc vào việc cài đặt ngòi nổ. Đảm bảo khi bom mẹ phát nổ, có thể phát tán được bom con với mật độ phù hợp, không quá dày mà cũng không quá thưa. Khi bom con va chạm với mặt đất hoặc mục tiêu, ngòi nổ kích nổ bom con. Trong bom con có chứa 304 viên bi thép với đường kính 5,5 mm, mang lại mật độ hủy diệt cực cao, đặc biệt là với mục tiêu sinh lực lộ. Do vậy so với bom phá thông thường, bom chùm có mức độ sát thương rất lớn, nhất là ở những khu vực trống trải, các công sự, hầm hào không có mái che. Đồng thời, có những quả bom con vì lý do nào đó chưa phát nổ, gây nguy hiểm như các loại mìn sát thương. Hiện ở chiến trường miền đông Ukraine, địa hình thường là những thảo nguyên bằng phằng và những cánh rừng trồng dọc các tuyến đường đi; do vậy, việc sự dụng bom chùm của Nga sẽ dẫn đến tăng mức sát thương cho các lực lượng Ukraine chiến đấu tại đây. Còn trang Newsweek của Mỹ cho biết, một cựu chiến binh Ukraine đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội Telegram, cho thấy cuộc tập kích của Lữ đoàn tấn công độc lập số 92 của Ukraine nhằm vào lực lượng cơ giới Nga. Quân đội Ukraine được cho đã sử dụng máy bay không người lái trinh sát có thiết bị quan sát ảnh nhiệt, để phát hiện đoàn xe bọc thép của Nga ở mặt trận Donbass, sau đó sử dụng pháo bắn đạn chùm vào đoàn xe này. Trong đoạn video có thể thấy đạn con rơi xuống mặt đất, tạo ra hàng loạt vụ nổ liên hoàn. Theo truyền thông Ukraine, đoạn video được quay ở ngôi làng Andriivka, nằm ở phía nam Bakhmut, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt. Bom, đạn chùm là vũ khí gây tranh cãi vì khi kích nổ sẽ phân tán các quả đạn nhỏ ra khu vực rộng lớn. Các quả đạn nhỏ có thể không phát nổ hết khi được bung ra và có thể gây rủi ro lâu dài cho bất cứ ai chạm phải. Các viên đạn con có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập kỷ sau đó. Việc sử dụng bom, đạn chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu, nhưng không có Mỹ, Nga và Ukraine. Vào mùa thu năm ngoái, Mỹ đã quyết định gửi đạn chùm cho Ukraine để giúp nước này xuyên qua hàng rào phòng thủ của Nga hiệu quả hơn trong cuộc phản công mùa hè. Tuy nhiên Nga trước đó nhiều lần cảnh báo nếu Mỹ cấp đạn chùm cho Ukraine, Moscow sẽ buộc phải dùng đến vũ khí tương xứng để đáp trả lực lượng Ukraine. (Nguồn ảnh: Bộ QP Nga, The Telegraph, Newsweek). Máy bay tiêm kích bom Su-34 thả bom chùm RBK-500 trang bị mô-đun cánh lượn UMPK ở chiến trường Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

