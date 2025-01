Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cuộc chiến tại Nhà thờ Tổng lãnh thiên thần Michael, nằm ở làng Pogrebki. Trên con đường gần đó, hỏa lực từ xe bọc thép của AFU đã buộc lính Nga phải rút vào dưới tầng hầm của ngôi Nhà thờ Michael. Sau đó là trận cận chiến ác liệt giữa hai bên bằng vũ khí bộ binh. Quân Nga từ dưới hầm của nhà thờ bắn trả quyết liệt từ chỗ ẩn nấp, ngăn không cho quân Ukraine tiếp cận khu vực và gọi tiếp viện. Ngay sau đó, UAV FPV của Nga đã xuất hiện, buộc lính Ukraine phải rút sang một ngôi nhà lân cận và nhờ đó, quân Nga đã rút lui an toàn ra khỏi khu vực nhà thờ. Phóng viên chiến trường nổi tiếng của Nga Yury Podolyaka cho biết, “quân đội Nga ở Kursk, sau vài ngày cố gắng khôi phục ít nhất một phần tình hình trên chiến tuyến trước ngày 05/01, đang dần nối lại các hoạt động tấn công. Kẻ thù một lần nữa bị buộc phải rời khỏi Pogrebki và ngôi làng Kositsa (phía nam làng Porechny)”. Hiện quân Ukraine ở Kursk đang cố gắng giữ những ngôi làng còn lại trong khu vực biên giới của quận Sudzhansky. Kênh North Wind đưa tin, trong ngày 13/1, quân Ukraine đã tổ chức 8 đợt phản công không thành công. Kết quả từ hỏa lực hủy diệt của quân Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 70 lính Ukraine. Trong khi đó, các blogger quân sự độc lập bắt đầu đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) đã tái chiếm được phần phía bắc làng Kositsa, bất chấp việc chuyển lực lượng dự bị đáng kể của Quân đội Ukraine tới đó. Trang trại Kositsa nằm trên sông Sudzha, cách biên giới Nga-Ukraine 15 km và cách thủ phủ tỉnh Kursk 77 km về phía tây nam và có ý nghĩa quân sự cũng như biểu tượng quan trọng. Đặc biệt, ngôi làng Russkoye Porechnoye và những làng nhỏ xung quanh, có lịch sử từ thế kỷ 16. Những người Nga đầu tiên đã xây dựng một ngôi làng ở đây mà họ gọi là Porechnoye. Và bây giờ Porechnoye đang là mục tiêu tranh chấp giữa Quân đội Nga và Ukraine. Một số blogger quân sự độc lập cho biết, hỏa lực dữ dội từ trên không và mặt đất của quân Nga khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với quân Ukraine đang có mặt trong khu vực, buộc chỉ huy AFU phải tiếp tục tăng viện thêm trên hướng này. Hiện nay, mặt trận Kursk đã được phân tuyến rõ ràng, xét về mặt tác chiến thuần túy, trong thời gian qua, AFU không thể đạt được bất kỳ mục tiêu quan trọng nào và phải trả giá đắt. Ý nghĩa của nỗ lực đột phá vào làng Bolshoye Soldatskoye của AFU vào ngày 5 và 6/1 vẫn là một bí ẩn đối với các nhà phân tích. Tổng thống Ukraine Zelensky có lẽ vẫn đang cố bám vào ý tưởng sai lầm rằng, sự hiện diện của AFU trên khu vực lãnh thổ Nga sẽ giúp ông củng cố vị thế đàm phán tương lai. Nhưng có vẻ như việc giữ được ít nhất một số ngôi làng dường như đã trở thành một điều ám ảnh đối với ông. Trở lại chiến dịch phản công ở mặt trận Kursk mà truyền thông Ukraine và phương Tây thồi phồng trong một tuần qua cho thấy, AFU tổ chức mũi phản công về phía làng Bolshoye Soldatskoye, nằm ở góc đông bắc của "vòng cung" do Ukraine tạo ra, trong chiến dịch bắt đầu từ tháng 8/2024. Tuy nhiên quân số trong chiến dịch phản công của AFU vừa qua đã bị thổi phồng một cách quá mức, khi họ chỉ có một phân đội bộ binh cơ giới, chủ yếu là quân của Lữ đoàn xung kích đường không số 82, một trong những lực lượng mạnh và tinh nhuệ nhất. Tuy nhiên, cụm quân này như chỉ huy AFU tuyên bố ban đầu tới 6 lữ đoàn; nhưng trên thực tế, nhỏ hơn nhiều lần. Vào ngày 5/1, mũi tiến công này di chuyển theo trục đường R-200 đến khu vực trang trại Berdin, nằm ở phía đông nam làng Bolshoe Soldatskoe. Nhưng AFU đã biết điều gì đang chờ đợi trên đường hành quân, khi RFAF đã có thể phát hiện ra sự chuẩn bị cho cuộc tấn công trước và có sẵn binh lực trong khu vực này, để phản kích mạnh mẽ và nhanh chóng. Sau cuộc phòng thủ biên giới không thành công vào tháng 8/2024, giờ đây, RFAF dự đoán đối phương sẽ tấn công thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì thực sự đã diễn ra. Về phía RFAF, họ báo cáo rằng AFU có khả năng tác chiến điện tử rất mạnh. Tuy nhiên, chiến tranh điện tử không phải là cây đũa thần, nó sẽ bảo vệ chống lại UAV, nhưng không phải tất cả. UAV FPV điều khiển bằng sợi quang, tên lửa chống tăng (ATGM) thông thường, được quân Nga sử dụng để chống lại quân Ukraine; trực thăng vũ trang Ka-52M được Nga tích cực sử dụng, tiêu diệt mọi thứ dưới mặt đất. Kết quả là hàng loạt phương tiện của AFU bị phá hủy, khi tiến công vào Berdyn và Novosotnitsky gần đó; tuy nhiên quân Ukraine đã đột nhập được vào các ngôi làng. Nhưng không lâu sau đó, xuất hiện các đoạn video ghi lại cảnh lính Nga, kiểm tra những binh sĩ Ukraine tử trận ở Berdyn và Novosotnitsky trong trạng thái bình thản, có nghĩa là quân Ukraine đã rút lui đi rất xa. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công hôm 5 và 6/1 vào làng Bolshoye Soldatskoye, hơn 20 xe bọc thép của AFU đã bị phá hủy và kiểm tra khách quan cho thấy điều này ít nhiều là đúng, vì có nhiều xe tăng, xe bọc thép và xe chở quân bọc thép thực sự đã bị phá hủy. Một trong những lý do rõ ràng cho sự thất bại trong cuộc tấn công của AFU vào làng Bolshoye Soldatskoye, là sử dụng lực lượng tương đối nhỏ. Một câu hỏi đặt ra đó là, tại sao cuộc tấn công lại yếu ớt đến bất ngờ? Câu trả lời được đưa ra cho chúng ta thông qua hành động phản kích quyết liệt của RFAF. Song song với cuộc tấn công của đối phương, RFAF liên tiếp phản đòn từ hai hướng. Một mũi nằm ở góc tây bắc của "vòng cung", gần Malaya Loknya. Những trận chiến ác liệt đã diễn ra ở Malaya Loknya trong cuộc tấn công mùa hè của AFU, và sau đó ngôi làng đã phải bị bỏ hoang. Hiện tại, quân Nga liên tục tiến đến đó từ phía tây bắc. Hướng còn lại là Makhnovka, giáp với Sudzha ở phía nam. Tại đó, quân Nga đã tiến vào được ngôi làng và các trận đánh đang diễn ra bên trong ngôi làng. Đối với chỉ huy AFU, việc chiếm được trang trại Berdyn, và thậm chí cả làng Bolshoye Soldatskoye cũng không giải quyết được vấn đề, vì chắc chắn RFAF sẽ không cho họ đột phá sâu theo trục đường R200. Nhưng các hoạt động của Nga gần Makhnovka thú vị hơn ở chỗ, chúng thu hẹp phạm vi và cho phép họ dần dần tiếp cận con đường lớn duy nhất ở phía sau lưng quân Ukraine ở Kursk. (Nguồn ảnh: Topwar, Deep State, Ukrinform, TASS).

