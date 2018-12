Mục kích xe tăng thiết giáp Trung Quốc kéo quân tập trận

Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra ở độ cao lớn, có sự tham gia của Lữ đoàn Hổ thuộc Cụm tập đoàn quân số 77, Lục quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: 81.CN. Sau khi nhận lệnh, các đơn vị thiết giáp tham gia tập trận lập tức di chuyển về điểm hẹn. Toàn bộ đường giao thông trong khu vực đều được phong toả để nhường đường cho đoàn xe quân sự. Nguồn ảnh: 81.CN. Trong quá trình di chuyển, các tình huống bị không quân đối phương đánh chặn cũng được lên kinh bản, đòi hỏi các đơn vị phòng không phải tiến hành đánh chặn, giữ thông đường. Nguồn ảnh: 81.CN. Kỳ Liên Sơn nằm gần dãy núi Côn Lôn, tạo thành ranh giới tự nhiên chia cắt tỉnh Thanh Hải và Cam Túc của Trung Quốc. Khu vực này có chiều rộng từ 200 tới 300 km, độ cao trung bình đạt trên 4000 mét. Nguồn ảnh: 81.CN. Độ cao lớn tới 4000 mét khiến người và phương tiện hoạt động không đạt được hiệu suất tối đa do không khí loãng. Các sự cố kỹ thuật liên quan tới thiếu không khí cho động cơ diesel cũng bắt đầu xuất hiện ngay trong ngày đầu của cuộc hành quân. Nguồn ảnh: 81.CN. Cận cảnh lính tăng thiết giáp Trung Quốc tập trận dưới cái lạnh âm độ C ở độ cao 4000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: 81.CN. Các phương tiện xe thiết giáp của Trung Quốc di chuyển theo một hàng trong cuộc hành quân kéo dài khoảng 700 km từ điểm tập kết tới khu vực tập bắn đạn thật. Nguồn ảnh: 81.CN. Trong quá trình hành quân, nhiệt độ thấp, không khí loãng và bụi bặm sẽ tác động trực tiếp tới hệ thống vận hành của các loại phương tiện thiết giáp, ít nhiều gây ảnh hưởng tới vận tốc hành tiến của cả một lữ đoàn thiết giáp. Nguồn ảnh: 81.CN. Lính lái thiết giáp của Trung Quốc sau một hành trình dài vài trăm kilomets. Nguồn ảnh: 81.CN. Pháo tự hành phòng không Type 09 của Lục quân Trung Quốc tham gia cuộc hành quân. Nguồn ảnh: 81.CN. Đoàn xe tiếp tục di chuyển cả trong đêm tối để đảm bảo tới đích đúng thời gian hẹn trước. Nguồn ảnh: 81.CN. Đoàn thiết giáp thuộc Lữ đoàn Hổ, Cụm tập đoàn quân số 77 Lục quân Trung Quốc tập trung hạ trại giữa đêm trên đường hành quân dài gần 1000 km của mình. Nguồn ảnh: 81.CN. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của xe tăng chủ lực trong Quân đội Trung Quốc.

Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra ở độ cao lớn, có sự tham gia của Lữ đoàn Hổ thuộc Cụm tập đoàn quân số 77, Lục quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: 81.CN. Sau khi nhận lệnh, các đơn vị thiết giáp tham gia tập trận lập tức di chuyển về điểm hẹn. Toàn bộ đường giao thông trong khu vực đều được phong toả để nhường đường cho đoàn xe quân sự. Nguồn ảnh: 81.CN. Trong quá trình di chuyển, các tình huống bị không quân đối phương đánh chặn cũng được lên kinh bản, đòi hỏi các đơn vị phòng không phải tiến hành đánh chặn, giữ thông đường. Nguồn ảnh: 81.CN. Kỳ Liên Sơn nằm gần dãy núi Côn Lôn, tạo thành ranh giới tự nhiên chia cắt tỉnh Thanh Hải và Cam Túc của Trung Quốc. Khu vực này có chiều rộng từ 200 tới 300 km, độ cao trung bình đạt trên 4000 mét. Nguồn ảnh: 81.CN. Độ cao lớn tới 4000 mét khiến người và phương tiện hoạt động không đạt được hiệu suất tối đa do không khí loãng. Các sự cố kỹ thuật liên quan tới thiếu không khí cho động cơ diesel cũng bắt đầu xuất hiện ngay trong ngày đầu của cuộc hành quân. Nguồn ảnh: 81.CN. Cận cảnh lính tăng thiết giáp Trung Quốc tập trận dưới cái lạnh âm độ C ở độ cao 4000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: 81.CN. Các phương tiện xe thiết giáp của Trung Quốc di chuyển theo một hàng trong cuộc hành quân kéo dài khoảng 700 km từ điểm tập kết tới khu vực tập bắn đạn thật. Nguồn ảnh: 81.CN. Trong quá trình hành quân, nhiệt độ thấp, không khí loãng và bụi bặm sẽ tác động trực tiếp tới hệ thống vận hành của các loại phương tiện thiết giáp, ít nhiều gây ảnh hưởng tới vận tốc hành tiến của cả một lữ đoàn thiết giáp. Nguồn ảnh: 81.CN. Lính lái thiết giáp của Trung Quốc sau một hành trình dài vài trăm kilomets. Nguồn ảnh: 81.CN. Pháo tự hành phòng không Type 09 của Lục quân Trung Quốc tham gia cuộc hành quân. Nguồn ảnh: 81.CN. Đoàn xe tiếp tục di chuyển cả trong đêm tối để đảm bảo tới đích đúng thời gian hẹn trước. Nguồn ảnh: 81.CN. Đoàn thiết giáp thuộc Lữ đoàn Hổ, Cụm tập đoàn quân số 77 Lục quân Trung Quốc tập trung hạ trại giữa đêm trên đường hành quân dài gần 1000 km của mình. Nguồn ảnh: 81.CN. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của xe tăng chủ lực trong Quân đội Trung Quốc.