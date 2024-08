Mặt trận Kursk: Quân Nga dọn từng làng, quân Ukraine rút lui từng bước

Đêm khuya ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Nga công bố tình hình chiến trường mới nhất, hé lộ hàng loạt thắng lợi lớn của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Trong đó đáng chú là ở mặt trận Kursk, khi quân Nga thực hiện chiến dịch “cất vó”, còn quân Ukraine rút lui từng bước. Thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga đã phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn của quân Ukraine ở khu vực Kursk và đạt được bước tiến quyết định về hướng thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Bị quân Nga đánh chặn quyết liệt ở nhiều điểm, cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk trước nguy cơ thất bại: Tại nhiều khu vực trọng điểm như Varvalovka, Safonovka, Sheptukhovka, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, UAV FPV và các đơn vị pháo binh đã phối hợp cùng nhau ngăn chặn thành công nỗ lực đột phá Quân đội Ukraine. Thông qua các cuộc tấn công chính xác, Quân đội Nga không chỉ tiêu diệt một số lượng lớn đối phương, mà còn giành lại quyền kiểm soát các khu định cư như Klupets. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân Ukraine trên hướng mặt trận Kursk đã thiệt hại 27 xe bọc thép, trong đó có 6 xe tăng. Quân đội Nga cũng hoàn thành sơ tán hơn 1.700 người khỏi khu vực Kursk. Tướng tướng Apti Alaudinov, chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Akhmat của Nga cho rằng, trước sự thất bại của kế hoạch đánh chiếm toàn diện Kursk, quân Ukraine chuyển sang chiến thuật xâm nhập đa điểm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều bị quân Nga tấn công dữ dội, gây thương vong lớn cho quân Ukraine. Với hỏa lực vượt trội, quân Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của phía Ukraine vào Kursk; “Cụm quân phía Bắc” và các đơn vị khác của Quân đội Nga đã thể hiện xuất sắc khả năng chiến đấu trên hướng Cremiani và đẩy lùi thành công cuộc tấn công của biệt kích Ukraine. Trong trận đánh tại Cremiani, quân Nga đã triển khai hỏa lực toàn diện chống lại các mũi đột phá của Lữ đoàn tấn công đường không 82 Ukraine, làm quân Ukraine tổn thất nặng, tiêu diệt 90 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 6 xe chiến đấu bọc thép. Các cuộc tấn công chính xác đã làm suy yếu sức mạnh của Quân đội Ukraine; tại nhiều khu vực như Olgovka và Snagoski, Quân đội Nga tấn công chính xác vào các điểm tập kết quân số và vũ khí, trang bị của nhiều lữ đoàn của Quân đội Ukraine, càng làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân Ukraine vượt biên giới. Cùng lúc đó, các đơn vị không quân chiến thuật và tên lửa chiến thuật của Quân đội Nga cũng tấn công tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy (giáp giới với tỉnh Kursk của Nga), phá hủy một lượng lớn vũ khí, trang bị ở đầu cầu phía bên lãnh thổ Ukraine, không để tiếp viện cho quân Ukraine ở bên trong lãnh thổ Nga. Có thể thấy Quân đội Nga đang dọn dẹp từng làng và quân Ukraine đang rút lui từng bước khỏi Kursk. Tướng Alaudinov nhấn mạnh, Quân đội Nga đang thực hiện chiến lược dọn dẹp từng làng ở vùng Kursk, không ngừng thu hẹp không gian hoạt động của Quân đội Ukraine. Tướng Alaudinov chỉ ra rằng, các thị trấn quan trọng ở vùng giáp biên như Sudzha vẫn chưa hoàn toàn rơi vào tay Quân đội Ukraine. Quân đội Nga đang tiến lên vững chắc và dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn Quân đội Ukraine tại khu vực trong thời gian tới. Trong khi mặt trận Kursk vẫn đang diễn biến ác liệt, thì trên hướng mặt trận Donetsk, Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga đã kiểm soát thành công làng Ivanovka, thành trì quan trọng ở cánh cửa phía đông thành phố Pokrovsk. Chiến thắng này không chỉ mở đường cho cuộc tấn công tiếp theo của Quân đội Nga, mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc tiếp tục giành quyền kiểm soát các khu vực xung quanh. Trang Topwar của Nga đưa tin, quân đội nước này tiếp tục phát triển cuộc tấn công ở Donbass, tiến về phía thành phố Pokrovsk (tên cũ Krasnoarmeysk) và Toretsk (tên cũ Dzerzhinsky). Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/8 cho biết, Cụm quân Trung tâm của Nga hoàn toàn kiểm soát Zheleznoye (tên cũ Artemovo), một khu dân cư lớn ở ngoại ô thành phố Toretsk. Mặc dù Quân đội Nga đã tiến vào Zheleznoye từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ họ mới kiểm soát hoàn toàn. Điều đáng chú ý là các đơn vị không quân chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của Quân đội Nga đóng vai trò then chốt trong hoạt động chiến đấu trên các mặt trận. Lực lượng này không chỉ tấn công chính xác nhiều mục tiêu quan trọng của Quân đội Ukraine, mà còn phá hủy thành công nhiều kho vũ khí tên lửa, pháo binh. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga còn thể hiện khả năng chiến đấu xuất sắc, khi bắn hạ nhiều tên lửa và bom dẫn đường do Quân đội Ukraine sử dụng, bảo đảm an toàn của Quân đội Nga. Tóm lại, hoạt động tác chiến của Quân đội Nga ở Kursk và Donetsk đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Khi mặt trận tiếp tục tiến lên và sức mạnh của quân đội Ukraine tiếp tục suy yếu, Quân đội Nga chắc chắn sẽ chiếm được thế trận thuận lợi hơn trên chiến trường tương lai. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).

Đêm khuya ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Nga công bố tình hình chiến trường mới nhất, hé lộ hàng loạt thắng lợi lớn của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Trong đó đáng chú là ở mặt trận Kursk , khi quân Nga thực hiện chiến dịch “cất vó”, còn quân Ukraine rút lui từng bước. Thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga đã phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn của quân Ukraine ở khu vực Kursk và đạt được bước tiến quyết định về hướng thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Bị quân Nga đánh chặn quyết liệt ở nhiều điểm, cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk trước nguy cơ thất bại: Tại nhiều khu vực trọng điểm như Varvalovka, Safonovka, Sheptukhovka, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, UAV FPV và các đơn vị pháo binh đã phối hợp cùng nhau ngăn chặn thành công nỗ lực đột phá Quân đội Ukraine. Thông qua các cuộc tấn công chính xác, Quân đội Nga không chỉ tiêu diệt một số lượng lớn đối phương, mà còn giành lại quyền kiểm soát các khu định cư như Klupets. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân Ukraine trên hướng mặt trận Kursk đã thiệt hại 27 xe bọc thép, trong đó có 6 xe tăng. Quân đội Nga cũng hoàn thành sơ tán hơn 1.700 người khỏi khu vực Kursk. Tướng tướng Apti Alaudinov, chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Akhmat của Nga cho rằng, trước sự thất bại của kế hoạch đánh chiếm toàn diện Kursk, quân Ukraine chuyển sang chiến thuật xâm nhập đa điểm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều bị quân Nga tấn công dữ dội, gây thương vong lớn cho quân Ukraine. Với hỏa lực vượt trội, quân Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của phía Ukraine vào Kursk; “Cụm quân phía Bắc” và các đơn vị khác của Quân đội Nga đã thể hiện xuất sắc khả năng chiến đấu trên hướng Cremiani và đẩy lùi thành công cuộc tấn công của biệt kích Ukraine. Trong trận đánh tại Cremiani, quân Nga đã triển khai hỏa lực toàn diện chống lại các mũi đột phá của Lữ đoàn tấn công đường không 82 Ukraine, làm quân Ukraine tổn thất nặng, tiêu diệt 90 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 6 xe chiến đấu bọc thép. Các cuộc tấn công chính xác đã làm suy yếu sức mạnh của Quân đội Ukraine; tại nhiều khu vực như Olgovka và Snagoski, Quân đội Nga tấn công chính xác vào các điểm tập kết quân số và vũ khí, trang bị của nhiều lữ đoàn của Quân đội Ukraine, càng làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân Ukraine vượt biên giới. Cùng lúc đó, các đơn vị không quân chiến thuật và tên lửa chiến thuật của Quân đội Nga cũng tấn công tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy (giáp giới với tỉnh Kursk của Nga), phá hủy một lượng lớn vũ khí, trang bị ở đầu cầu phía bên lãnh thổ Ukraine, không để tiếp viện cho quân Ukraine ở bên trong lãnh thổ Nga. Có thể thấy Quân đội Nga đang dọn dẹp từng làng và quân Ukraine đang rút lui từng bước khỏi Kursk. Tướng Alaudinov nhấn mạnh, Quân đội Nga đang thực hiện chiến lược dọn dẹp từng làng ở vùng Kursk, không ngừng thu hẹp không gian hoạt động của Quân đội Ukraine. Tướng Alaudinov chỉ ra rằng, các thị trấn quan trọng ở vùng giáp biên như Sudzha vẫn chưa hoàn toàn rơi vào tay Quân đội Ukraine. Quân đội Nga đang tiến lên vững chắc và dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn Quân đội Ukraine tại khu vực trong thời gian tới. Trong khi mặt trận Kursk vẫn đang diễn biến ác liệt, thì trên hướng mặt trận Donetsk, Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga đã kiểm soát thành công làng Ivanovka, thành trì quan trọng ở cánh cửa phía đông thành phố Pokrovsk. Chiến thắng này không chỉ mở đường cho cuộc tấn công tiếp theo của Quân đội Nga, mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc tiếp tục giành quyền kiểm soát các khu vực xung quanh. Trang Topwar của Nga đưa tin, quân đội nước này tiếp tục phát triển cuộc tấn công ở Donbass, tiến về phía thành phố Pokrovsk (tên cũ Krasnoarmeysk) và Toretsk (tên cũ Dzerzhinsky). Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/8 cho biết, Cụm quân Trung tâm của Nga hoàn toàn kiểm soát Zheleznoye (tên cũ Artemovo), một khu dân cư lớn ở ngoại ô thành phố Toretsk. Mặc dù Quân đội Nga đã tiến vào Zheleznoye từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ họ mới kiểm soát hoàn toàn. Điều đáng chú ý là các đơn vị không quân chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của Quân đội Nga đóng vai trò then chốt trong hoạt động chiến đấu trên các mặt trận. Lực lượng này không chỉ tấn công chính xác nhiều mục tiêu quan trọng của Quân đội Ukraine, mà còn phá hủy thành công nhiều kho vũ khí tên lửa, pháo binh. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga còn thể hiện khả năng chiến đấu xuất sắc, khi bắn hạ nhiều tên lửa và bom dẫn đường do Quân đội Ukraine sử dụng, bảo đảm an toàn của Quân đội Nga. Tóm lại, hoạt động tác chiến của Quân đội Nga ở Kursk và Donetsk đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Khi mặt trận tiếp tục tiến lên và sức mạnh của quân đội Ukraine tiếp tục suy yếu, Quân đội Nga chắc chắn sẽ chiếm được thế trận thuận lợi hơn trên chiến trường tương lai. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).