Trên chiến trường Kharkov hiện nay, diễn ra một cuộc đối đầu thực sự đỉnh cao giữa hai chiến tướng, Syrsky và Lapin ở vòng hai. Đây cũng là màn đọ sức tiếp theo giữa các chỉ huy Nga và Ukraine, Tướng Alexander Syrsky và Tướng Alexander Lapin. Tướng Syrsky được thăng chức Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine trong năm nay, còn Tướng Alexander Lapin cũng được thăng chức Tư lệnh Cụm quân phía Bắc của Quân đội Nga vừa qua. Truyền thông đã cho chúng ta biết rất rõ về Tướng Syrsky và luôn có vô số chủ đề về ưu nhược điểm của ông trong chỉ huy Quân đội Ukraine. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay không phải là Tướng Syrsky, mà là Tướng Lapin, người tương đối xa lạ với mọi người. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9/2022, khi Quân đội Ukraine sử dụng chiến thuật “nghi binh phía nam và tấn công phía bắc” để thu hút một phần lực lượng chủ lực của Quân đội Nga về hướng Kherson, rồi phát động cuộc “phản công Kharkov” chưa từng có. Hai chỉ huy chủ lực phía Ukraine trong cuộc phản công Kharkov năm đó, chính là Tướng Syrsky, khi đó là Tư lệnh mặt trận phía đông và Tư lệnh Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 của Quân đội Ukraine, Đại tá Fedoshchenko. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình địch mạnh, ta yếu, Tướng Lapin, người chỉ huy mặt trận và là Tư lệnh Quân khu trung tâm Nga lúc bấy giờ, đã dứt khoát chọn cách rút lui nhanh chóng, khiến Quân đội Ukraine chiếm lại hàng chục nghìn km2 lãnh thổ trong một tháng. Trận chiến này khiến Tướng Lapin bị nhiều bên chỉ trích mạnh mẽ, trong đó có ông trùm lính đánh thuê của Công ty quân sự tư nhân Wagner, Prigozhin, cho rằng Tướng Lapin "không có can đảm" để chiến đấu, mà rút lui “hèn nhát”. Truyền thông phương Tây cũng dẫn tin của truyền thông Ukraine cho rằng, Quân đội Nga đã bị đánh bại và bị bao vây, bắt giữ một số lượng lớn quân Nga. Một số con số đã bị phóng đại đến mức “rất lố bịch”. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh tất cả, cho rằng chính nhờ sự chỉ huy đúng đắn và dứt khoát của Tướng Lapin mà mạng sống của một số lượng lớn binh lính Nga đã được cứu. Đánh giá cả về chiến lược và chiến thuật cũng như việc rút lui nhanh chóng về phía sau để bảo toàn lực lượng, thì việc đưa ra quyết định mang tính quyết định như vậy càng khó khăn hơn và đòi hỏi bản lĩnh rất lớn của Tướng Lapin. Bản thân Tướng Lapin cũng đã phải âm thầm chịu đựng mọi lời “vu khống của những người không hiểu chuyện quân sự” sau vụ việc. Ông không muốn chứng minh điều gì với ai, mà tự nguyện viết báo cáo chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, do việc Quân đội Nga rút lui ở Kharkov, nên Tướng Lapin đã bị cách chức Tư lệnh Quân khu Trung tâm vào cuối tháng 10/2022. Rất may, các lãnh đạo cấp cao Nga đã có tầm nhìn rất sáng suốt và “san bằng tỷ số”. Sau khi tái tổ chức Quân khu phía Tây, Tướng Lapin được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu Leningrad cực kỳ quan trọng. Các đơn vị dưới quyền ông chỉ huy bao gồm Tập đoàn quân 6, 11, 44 và Tập đoàn quân liên hợp số 14 (trước đây là Hạm đội phương Bắc), cùng các đơn vị bảo đảm,... Vậy trước đó Tướng Lapin đã chỉ huy những trận đánh nào trên chiến trường Ukraine? Hầu hết các lực lượng tấn công chính của Nga trên chiến trường Ukraine, bao gồm Tập đoàn quân 11 và 44, đều đến từ Quân khu Leningrad của ông. Đặc biệt, nhiều quân thuộc Cụm tập đoàn quân 11 đã giữ bí mật quá tốt khi di chuyển trên mặt trận Svatovo; thậm chí còn thực hiện động tác giả để tiến về phía nam, cuối cùng quân Ukraine vẫn nắm bắt được kế hoạch tấn công của Nga, nhưng đánh giá sai quy mô cuộc tấn công này. Tướng Lapin dẫn quân trở lại, và ông vẫn đối đầu với đối thủ cũ, Tướng Syrsky. Nhưng trong một hình ảnh phản chiếu hoàn cảnh khó khăn của Quân đội Ukraine hiện nay, khi họ phải tung quân dự bị và thậm chí cả những binh sĩ vừa hoàn thành huấn luyện để tiếp viện cho Kharkov. Vấn đề dư luận quan tâm là ai sẽ là người cười cuối cùng giành chiến thắng ở mặt trận Kharkov? Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ xét ở góc độ quân sự, cuộc đọ sức giữa Tướng Lapin và Tướng Syrsky sẽ là màn đấu trí gay cấn trên chiến trường Ukraine. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, Ukrinform, CNN).

