Tình hình chiến sự ở vùng Kharkov của Ukraine đang diễn biến ác liệt, và đơn vị được gọi là “Lữ đoàn Ba Lan" đã trở thành tâm điểm. Lực lượng này được cho là bao gồm các binh sĩ được Quân đội Ba Lan trang bị và huấn luyện, là một trong những lực lượng dự bị cuối cùng của Quân đội Ukraine. Họ được đưa ra chiến trường và phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ quân Nga. Chiến tuyến ở phía bắc khu vực Kharkov vốn đang gặp nguy hiểm. Cuộc tấn công của Quân đội Nga đã tiến tới tận Volchansk và Liptsi, gây ra mối đe dọa lớn cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Kharkov. Mặc dù Quân đội Ukraine đã chuẩn bị phòng thủ ở khu vực này ít nhất một năm, nhưng sự chuẩn bị của họ rõ ràng là không đủ để chống lại cuộc tấn công bất ngờ của Nga. Sự xuất hiện của “Lữ đoàn Ba Lan” của Quân đội Ukraine đã minh chứng cho tình hình tại Kharkov, khi đơn vị này, được coi là “tuyến phòng thủ cuối cùng” của Quân đội Ukraine. Dưới áp lực của Quân đội Nga, họ được triển khai khẩn cấp ra tiền tuyến nhằm ổn định tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và ngăn chặn quân Nga tiến xa hơn. Tuy nhiên, các quyết định của khẩn cấp Quân đội Ukraine đã không giải quyết được hoàn toàn khủng hoảng. Mặc dù nhiều lực lượng dự bị đã được huy động tới khu vực Kharkov, nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Sự đột phá và áp lực của quân Nga đã khiến tuyến phòng thủ của quân Ukraine gặp nguy hiểm, còn sự xuất hiện của “Lữ đoàn Ba Lan” cũng không thể đảo ngược hoàn toàn tình thế. Quân đội Ukraine đang cố gắng đối phó với tình hình ngày càng xấu đi bằng cách liên tục huy động lực lượng dự bị và tăng cường khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, trước sức sức ép liên tục của quân Nga, Quân đội Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Theo trang cm.163 cho biết, một trận phục kích của phân đội đặc nhiệm Nga gần Volchansk. Mục tiêu của họ là truy tìm và tiêu diệt kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối dưới màn đêm tĩnh lặng. Lực lượng này được trang bị kính nhìn đêm và vũ khí hỏa lực đi cùng. Đột nhiên, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong kính nhìn đêm của phân đội phục kích, đó là một chiếc xe bọc thép trinh sát "Rosomark" do Ba Lan sản xuất, làm nhiệm vụ do thám sâu trong phòng tuyến của đối phương. Khi phát hiện mục tiêu, phân đội phục kích ngay lập tức hành động, các mũi hướng tản ra một cách có trật tự, rình rập như những bóng ma trong đêm. Bước đi của họ nhẹ nhàng và chắc chắn, đó là những người được huấn luyện bài bản. Khi chiếc xe Rosomark dừng lại như chờ một tín hiệu nào đó, nhưng họ không nhận ra rằng, họ đã trở thành con mồi. Đột nhiên, một tia sáng xuyên qua bóng tối, và đó là viên đạn của một tay bắn tỉa đã bắn trúng mui xe một cách chính xác. Sau đó là hàng loạt tiếng nổ của súng máy và tiếng đạn súng hỏa lực, làm màn đêm rung chuyển. Lực lượng đặc nhiệm Nga hành động nhanh nhẹn và chính xác, tận dụng lợi thế về địa hình và hỏa lực để đẩy quân Ukraine vào thế tuyệt vọng. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên khắp khu rừng, cùng với một quả cầu lửa, xe bọc thép chở quân "Rosomak" bị phá hủy hoàn toàn. Khi làn khói tràn ngập trong không khí, bóng dáng của lực lượng đặc biệt biến mất trong đêm, chỉ để lại đống đổ nát và than hồng đang cháy trên mặt đất. Cùng lúc đó, tình hình trên chiến tuyến Volchansk không hề lạc quan chút nào. Cuộc tấn công của Quân đội Nga tiếp tục diễn ra ác liệt, biến thành phố trở thành đống đổ nát bởi hỏa lực. Những chiếc xe bọc thép chở quân Stryker của Lữ đoàn 42 Ukraine, bị xe tăng Nga bắn cháy và chúng tỏ ra quá mong manh trong làn khói của cuộc chiến này. Thế trận phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Volchansk giống như đang vật lộn trong địa ngục. Mặc dù tốc độ tấn công của quân Nga không còn ồ ạt như ban đầu, nhưng cường độ ác liệt không vì thế mà suy giảm. Từ hướng Slobozhansky đến vùng Liptsy rồi đến Volchansk, Quân đội Ukraine phải đối mặt với hỏa lực bắn phá liên tục. Ngay cả khi được tăng viện với số lượng lớn lực lượng dự bị, Quân đội Ukraine cũng chỉ có thể chật vật chống lại các đợt tấn công ác liệt của quân Nga. Kế hoạch của quân Nga đã được xây dựng từ lâu và họ đang từng bước thực hiện để đẩy Quân đội Ukraine vào tình thế tuyệt vọng. Chiến thuật của Quân đội Nga từ lâu đã vượt xa những cuộc đấu tay đôi hỏa lực đơn giản, khi quân Nga ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ rình rập chờ thời cơ đến. Cây cầu gần ga xe lửa, ngã tư đường Sobornaya, đây là những cái bẫy, giống như mạng nhện, khắp thành phố. Tờ Kyiv Independent tiết lộ những thay đổi chiến thuật của Quân đội Nga, khi mô tả rằng trước cuộc tấn công, Quân đội Nga đã thực hiện một loạt bước đi chính xác và mạnh mẽ. Bằng những đợt pháo kích và bom dẫn đường chính xác, họ đã làm suy yếu các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công tiếp theo. Theo phóng viên Kyiv Independent, tình hình chiến trường Volchansk vô cùng bi thảm. Những gì bức ảnh thể hiện không chỉ là cảnh chiến tranh khốc liệt mà còn là sự đấu trí về chiến thuật và chiến lược; và chiến trường Volchansk đã trở thành một nút quan trọng trong cuộc chiến này. (Nguồn ảnh: Sputnik, TASS, Ukrinform, CNN).

