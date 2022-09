Loạt xe tăng, vũ khí Nga bỏ lại sau khi triệt thoái khỏi Kharkov

Trước đà phản công của quân đội Ukraine ở Kharkov, quân Nga đã triệt thoái bớt ở hướng đông bắc, bỏ lại nhiều xe tăng, thiết giáp và đạn dược. Trong ảnh là các xe thiết giáp Nga bị bỏ lại khi vượt sông bất thành ở Kharkov hôm 9/9. Ảnh: The Guardian. Binh lính Ukraine đang đưa một xe tăng Nga bị bỏ lại lên xe vận tải quân sự để di dời. Ảnh: The Guardian. Chiến dịch phản công chớp nhoáng ở khu vực đông bắc đất nước giúp Ukraine tái kiểm soát nhiều khu vực chiến lược ở tỉnh Kharkov, trong đó có thành phố Izyum. Ảnh: The Guardian. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã chuyển hướng lực lượng từ đông bắc Ukraine, sang khu vực Donbass. Ảnh: Xe bọc thép BTR-80 của Nga bị bỏ lại gần Balakliia. Ảnh: The Guardian. Quân đội Ukraine thu giữ xe bọc thép của Nga bỏ lại. Ảnh: Reuters. Thiết giáp BTR-80 của Nga bị bỏ lại gần Balakliia, ngày 11/9. Ảnh: The Guardian. Súng phóng lựu của Nga bị lực lượng vũ trang Ukraine thu giữ sau một chiến dịch phản công. Ảnh: Reuters. Các thùng gỗ đựng đạn của Nga được chất thành công sự tạm thời tại chốt kiểm soát ở Kharkov. Ảnh: The Guardian. Quân đội Nga bỏ lại cả kho đạn pháo ở ngoại ô Izyum. Ảnh: The Guardian. Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga cho biết, lý do Nga triệt thoái bớt lực lượng tại Kharkov, là để tăng cường kiểm soát ở khu vực Donetsk, tiến tới kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass. Ảnh: The Guardian. Lương thực quân đội bị bỏ lại tại khu vực trước đây do Nga kiểm soát ở Kharkov. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video Nga và Ukraine ký thỏa thuận mới về vận chuyển khí đốt tới Châu Âu. Nguồn: THDT.

