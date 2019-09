Súng trường tấn công hiện đại trong biên chế Việt Nam hiếm khi xuất hiện

Đầu tiên phải nhắc tới khẩu súng trường tấn công STL-A1 - một sản phẩm cải biên do Việt Nam tự nâng cấp dựa trên phiên bản AKM nổi danh một thời. Thậm chí truyền thông quốc tế còn một thời hiểu lầm khẩu súng trường tấn công này là khẩu AK-103 do nó có ngoại hình quá giống với khẩu súng hiện đại do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Danviet. Về cơ bản, súng có thiết kế với màu đen tuyền bao phủ toàn bộ kèm theo đó là chóp bù giật giống hệt với phiên bản đầu nòng bù giật như trên khẩu AK-103. Nguồn ảnh: QĐND. Thậm chí, khẩu súng trường tấn công này có thể được trang bị kèm thêm súng phóng lựu M-203 - hiện đại không thua kém gì phiên bản súng trường tấn công AK-103 nguyên bản do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: QĐND. Một khẩu súng trường tấn công khác rất hiếm gặp nhưng đã phục vụ trong biên chế Quân đội Việt Nam từ lâu, đó là khẩu CZ 905 BREN do Cộng hoà Séc sản xuất. Nguồn ảnh: Tube. Đây là loại vũ khí thường chỉ được các xạ thủ của Việt Nam sử dụng trong những giải thi đấu bắn súng quốc tế. Nguồn ảnh: QĐND. Không thể không nhắc tới là khẩu súng trường tấn công Tavor được trang bị riêng cho lực lượng Hải quân Đánh bộ của Việt Nam. Nguồn ảnh: BHQ. Đây là một sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Israel, đã xuất hiện trong biên chế của lực lượng Hải quân đánh bộ Việt Nam từ nhiều năm nay và được trang bị đồng bộ hoá cho toàn lực lượng. Nguồn ảnh: BHQ. Một điểm đặc biệt đó là khẩu súng trường tấn công này sử dụng cỡ đạn 5,56mm thay vì cỡ đạn 7,62mm giống như loại đạn mà ta sử dụng cho khẩu AK huyền thoại trong biên chế của lực lượng mình. Nguồn ảnh: BHQ. Cuối cùng là khẩu súng trường tấn công FN FNC do Pháp sản xuất, đây cũng là loại vũ khí thường xuất hiện cùng với đội tuyển bắn súng Việt Nam khi đi thi đấu ở nước ngoài. Nguồn ảnh: QĐND. Súng sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO và có cơ chế trích khí ngắn cực kỳ độc đáo. Khẩu FN FNC có tầm bắn hiệu quả trong khoàng 400 mét và sơ tốc đầu nòng tối đa có thể lên tới 925 mét/giây - rất thích hợp cho việc bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lớn. Nguồn ảnh: QPVN. Hiện tại ngoài Việt Nam, còn có một số ít các quốc gia khác trên thế giới cũng đang sử dụng khẩu súng này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: QĐND. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh sức mạnh của khẩu FN FNC do Bỉ sản xuất.

Đầu tiên phải nhắc tới khẩu súng trường tấn công STL-A1 - một sản phẩm cải biên do Việt Nam tự nâng cấp dựa trên phiên bản AKM nổi danh một thời. Thậm chí truyền thông quốc tế còn một thời hiểu lầm khẩu súng trường tấn công này là khẩu AK-103 do nó có ngoại hình quá giống với khẩu súng hiện đại do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Danviet. Về cơ bản, súng có thiết kế với màu đen tuyền bao phủ toàn bộ kèm theo đó là chóp bù giật giống hệt với phiên bản đầu nòng bù giật như trên khẩu AK-103. Nguồn ảnh: QĐND. Thậm chí, khẩu súng trường tấn công này có thể được trang bị kèm thêm súng phóng lựu M-203 - hiện đại không thua kém gì phiên bản súng trường tấn công AK-103 nguyên bản do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: QĐND. Một khẩu súng trường tấn công khác rất hiếm gặp nhưng đã phục vụ trong biên chế Quân đội Việt Nam từ lâu, đó là khẩu CZ 905 BREN do Cộng hoà Séc sản xuất. Nguồn ảnh: Tube. Đây là loại vũ khí thường chỉ được các xạ thủ của Việt Nam sử dụng trong những giải thi đấu bắn súng quốc tế. Nguồn ảnh: QĐND. Không thể không nhắc tới là khẩu súng trường tấn công Tavor được trang bị riêng cho lực lượng Hải quân Đánh bộ của Việt Nam. Nguồn ảnh: BHQ. Đây là một sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Israel, đã xuất hiện trong biên chế của lực lượng Hải quân đánh bộ Việt Nam từ nhiều năm nay và được trang bị đồng bộ hoá cho toàn lực lượng. Nguồn ảnh: BHQ. Một điểm đặc biệt đó là khẩu súng trường tấn công này sử dụng cỡ đạn 5,56mm thay vì cỡ đạn 7,62mm giống như loại đạn mà ta sử dụng cho khẩu AK huyền thoại trong biên chế của lực lượng mình. Nguồn ảnh: BHQ. Cuối cùng là khẩu súng trường tấn công FN FNC do Pháp sản xuất, đây cũng là loại vũ khí thường xuất hiện cùng với đội tuyển bắn súng Việt Nam khi đi thi đấu ở nước ngoài. Nguồn ảnh: QĐND. Súng sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO và có cơ chế trích khí ngắn cực kỳ độc đáo. Khẩu FN FNC có tầm bắn hiệu quả trong khoàng 400 mét và sơ tốc đầu nòng tối đa có thể lên tới 925 mét/giây - rất thích hợp cho việc bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lớn. Nguồn ảnh: QPVN. Hiện tại ngoài Việt Nam, còn có một số ít các quốc gia khác trên thế giới cũng đang sử dụng khẩu súng này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: QĐND. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh sức mạnh của khẩu FN FNC do Bỉ sản xuất.