Lincoln Navigator 2025 - "khủng long" thế hệ mới hơn 2,5 tỷ đồng

Lincoln Navigator 2025 mới sẽ có giá từ 101.990 USD (2,6 tỷ đồng). Phiên bản Premiere đã bị loại bỏ, khiến bản Reserve trở thành bản tiêu chuẩn. Chiếc SUV cỡ lớn Lincoln Navigator 2025 sẽ có mặt tại các đại lý vào đầu năm 2025. Nếu bạn muốn có một chiếc Lincoln Navigator 2025 trong garage của mình tại Mỹ, mức tối thiểu bạn phải trả là 101.990 USD. Điều đó bao gồm giá cơ bản 99,995 USD cộng với phí giao xe bắt buộc là 1,995 USD. Con số này cao hơn 17.000 USD (430 triệu đồng) so với bản cũ. Điều gì đã xảy ra với mức tăng giá quá lớn này? Để bắt đầu, Lincoln đã loại bỏ phiên bản Premiere tiêu chuẩn trước đây. Dòng sản phẩm Navigator hiện đã bắt đầu với bản Reserve. Bước tiếp theo là gói trang bị Jet Appearance Package,và bản Black Label hàng đầu. Ở dạng chiều dài cơ sở, giá xe Lincoln Navigator Black Label 2025 cơ bản là 121.485 USD (3,08 tỷ đồng). Dưới đây là bảng phân tích giá của tất cả các cấp độ trang trí Lincoln Navigator 2025, bao gồm cả phí giao xe. Tất nhiên, với cách tăng giá này là có lý do từ Lincoln, Navigator đã nhận được một thiết kế mới hiện đại và to lớn hơn trên đời 2025. Những thay đổi về ngoại thất chủ yếu là phần đầu xe mới với lưới tản nhiệt lớn hơn, đèn pha sắc cạnh và đường viền không khác gì những chiếc SUV Lincoln khác. Bánh xe lớn 24 inch là tùy chọn, mặc dù kiểu dáng tổng thể sẽ quen thuộc với những người hâm mộ Navigator. Nhiều thay đổi hơn sẽ xuất hiện bên trong, nơi bạn sẽ tìm thấy cabin kỹ thuật số với màn hình 48 inch kết hợp màn hình người lái và thông tin giải trí. Nó trải dài gần như toàn bộ chiều rộng của bảng điều khiển và có một màn hình khác được gắn ở giữa để hỗ trợ các tính năng sử dụng phổ biến như cài đặt khí hậu và âm thanh, cùng những thứ khác. Nhiều màn hình hơn có thể được tùy chọn cho những người ngồi ở phía sau và đối với hành khách ở phía sau, ghế có sưởi và làm mát hiện đã có sẵn. Tuy nhiên, các cấu trúc động lực của Navigator vẫn giống như trước. Khung gầm, hệ thống treo và hệ thống truyền động hầu như không thay đổi, nghĩa là bạn vẫn nhận được công suất 440 mã lực từ động cơ EcoBoost V6 3.5 lít, hộp số tự động 10 cấp với hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Lincoln Navigator 2025 sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa xuân tới, đầu năm 2025. Video: Giới thiệu SUV cỡ lớn Lincoln Navigator 2025.

